IT-гонка: кто быстрее создаст международный вакцинный паспорт

Во всем мире уже тестируется или используется несколько мобильных приложений, куда можно загрузить данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов, самочувствии, авиабилетах, брони отеля и многое другое.

Их цель — заменить бумажные сертификаты, обеспечить проверку их подлинности и стандартизировать представление информации, необходимой для путешествий за рубеж.