Дым Отечества: так ли он сладок

А у нас в квартире газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов, состоявшемся в феврале, сообщил, что на сегодняшний день только 11 регионов РФ обеспечены газом на 100%. По его словам, к 2030 году возможное с технической точки зрения обеспечение страны газом будет завершено полностью. Но «технически возможная газификация» и предоставление возможности пользоваться газом всем россиянам, очевидно, не одно и то же.

Недавно «Газпром» опубликовал карту газификации регионов России в период с 2021 по 2025 год. Значительная территория страны - Красноярский край - в планы не вошла. В правительстве региона позже пояснили, что актуализация схемы газификации региона еще не завершена. Данный вопрос в ноябре прошлого года обсуждали даже в Совфеде. По словам губернатора Александра Усса, в случае оптимистичного сценария, перспективы газификации региона могут сдвинуться на 2025–2027 год. Но после озвучивания планов на 2021-2025 годы многие местные жители, судя по публикациям в социальных сетях, сникли.

На днях же о недостаточном уровне газификации отдельных регионов на примере Дальнего Востока заявил и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Главный вопрос сегодня - не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нам не приходится. Газификация Дальнего Востока должна вестись с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории», — отметил он.

Причем те территории, которые имеют доступ к газу идут еще дальше в вопросах построения комфортной среды для своих жителей. Власти Санкт-Петербурга, например, сообщили о планах за три года перевести городской транспорт на газомоторное топливо. В Смольном отметили, что за последние годы количество автотранспорта в Петербурге увеличилось на 30%, а переход на экономичное и экологичное газомоторное топливо позволит значительно снизить вредные выбросы. Те же, кто лишен, в силу разных причин, подобных возможностей, будут, как и раньше, топить дровами и углем.

Белые пятна на карте и «Черное небо»

Сибирь и Дальний Восток – исторически самые промышленно развитые регионы России, и, хотя газ там добывается в избытке, но далеко не везде он используется для собственных нужд. Так сложилось еще со времен СССР.

Первый газопровод в восточной части страны под названием «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» появился только в 2000-х годах. В декабре 2019 года стартовали первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Однако его появление не очень помогло распределению газа внутри страны, и наиболее реальные перспективы газификации того же Красноярского края сейчас связаны со строительством нового газопровода «Сила Сибири-2».

В апреле 2020 года Минэнерго России представило доклад Владимиру Путину о целесообразности газификации Красноярского края от планируемой магистрали и начале актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

«Газоснабжение населения в крае осуществляется сжиженным углеводородным газом и уровень газификации жилого фонда, по данным Минэнерго, составляет около 15%. Основным же видом топлива для подавляющего большинства источников тепловой энергии является уголь», — заявил на недавнем заседании Совета Федерации сенатор Андрей Кутепов, подчеркнув пагубное влияние такого положения вещей на экологию.

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Во время выступления на том же заседании глава края Александр Усс отметил, что газификация важна не только для социально-экономического развития региона, но и для улучшения экологической ситуации.

Таким образом, регион продолжит задыхаться от смога и использовать уголь для отопления еще минимум 4 года, и то при оптимистичном варианте развития событий. О серьезности проблемы давно говорят экологи, и это не просто слова: зимой Красноярск регулярно входит в топ городов мира с самым загрязненным воздухом, в частности, по версии IQAir, а муниципальные власти только в этом году уже несколько раз объявляли режим «черного неба».

Не тот ТОП

Одна из главных причин этой проблемы — угольное отопление, ведь из-за отсутствия газа уголь здесь используют и ТЭЦ, и обычные люди. Печные трубы частных домов, а также местные ТЭЦ ежегодно выбрасывают в атмосферу не одну тысячу тонн вредных веществ, в том числе ртути и формальдегида.

«Это канцерогенный риск. То есть это означает, что каждый год у вас на 100 тысяч населения будет прирост случаев онкологических заболеваний широкого спектра: органов дыхания, органов кровообращения», — рассказывал в эфире телеканала ОТР технический руководитель Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.

Среди городов Красноярского края лидерами по содержанию в воздухе бензапирена (образуется при сгорании углеводородного топлива) остаются Минусинск и Лесосибирск. В 2018 году в первом из них зафиксировали превышение среднегодовых нормативов в 18 раз (иногда превышение достигало 90-кратных отметок), во втором — 13-кратное превышение.

Третью позицию в этом рейтинге занимает Красноярск.

Согласно результатам исследования загрязнения воздуха в Красноярске, которое проводится открытой экологической платформой «Российские зеленые» совместно с Российской экологической палатой, в январе этого года превышения предельно допустимой концентрации бензапирена в городском воздухе зафиксировано не было. Причина, по мнению ученых, проста — помогла относительно теплая погода, в результате чего и ТЭЦ, и люди стали сжигать меньше угля. Но полагаться на то, что зимы всегда будут теплыми, нельзя. Как и заставлять людей выбирать между возможностью дышать и не замерзать в собственных домах.

Проблема использования угля для отопления существовала давно, однако в последние годы ее серьезность достигла невиданных ранее масштабов: если раньше красноярцы обогревали свои жилища преимущественно электричеством, то после того, как сети навели порядок на этом рынке, обрубив возможность нелегальных подключений, потребители, естественно, перешли на использование самого дешевого и доступного топлива – бурого угля. Вопрос о качестве используемого топлива никогда не был приоритетным для домохозяйств, главным критерием являлась цена.

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Учредитель общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин в эфире ОТР отмечал, что жители Сибири в целом и Красноярского края в частности вынуждены использовать уголь мелкой фракции, который по своим характеристикам не подходит для экспорта, и это только увеличивает количество угольной пыли в и без того черном, отравленном копотью воздухе.

Мелкие частицы сажи проникают в легкие и могут стать не только причиной раковых заболеваний, но и опасных осложнений при пневмонии или COVID-19.

«Это то, что не ушло, не уехало с этих карьеров угольных на экспорт, что не приняла ни Европа, ни страны Юго-Восточной Азии», — говорит эксперт.

Добавим, что особенную опасность представляет использования такого топлива именно в частном секторе, где, в отличие от больших ТЭЦ высоких труб нет и весь дым зависает над домами. Да и расположение частного сектора, в отличие от вынесенных подальше промышленных объектов, обычно не способствует ускоренному выносу дыма за пределы жилых застроек.

Кстати, режим «черного неба» регулярно вводится не только в Красноярске, но и в тех российских городах, где практически нет промышленности — в Чите, Абакане, Кызыле и так далее, и основной причиной такого положения вещей также является угольное отопление небольших котельных и частных домов.

За пределами России, например, в крупных мегаполисах, будь то Нур-Султан в Казахстане или Стамбул в Турции, рост автотранспорта и активное использование угольного топлива также обостряют проблемы экологии и смога, регулярно накрывающего эти города. Среди приоритетных решений, способных снизить экологическую нагрузку на жителей, администрации обоих городов называют необходимость перевода на газ как автотранспорта, так и частных домовладений и ТЭЦ. Причем в 80-е годы газификация уже помогала Стамбулу решить проблему постоянных смогов, но подорожание «голубого» топлива и массовый отказ от него вернули позабытое «угольное небо» в турецкую столицу.

Поэтому в России вопрос газификации Сибири и Красноярского края, в частности, имеет приоритетную важность для обеспечения комфортной и достойной жизни многих миллионов жителей этой части страны.

Об этом давно говорят и местные власти, и федеральные. Простого решения, как показало время и опыт других регионов, в данном случае не существует, но комплексный подход, предполагающий газификацию, перевод транспорта на газомоторное топливо и другие меры по улучшению экологической обстановки дадут людям фундаментальную возможность, на которую они однозначно имеют право – дышать чистым воздухом.

Если даже в Петербурге, городе, не перегруженном промышленностью, власти задумались о необходимости в скором времени перевести транспорт на газомоторное топливо, то для Сибири задачи экологии и снижения выбросов в атмосферу от всех источников — вопрос не имиджа, а выживания. Строительства магистрального газопровода в Сибири по объективным причинам придется ждать еще как минимум несколько лет. Возможно, спасти людей от угольного смога уже сейчас могла бы доставка газа в сжиженном виде: если СПГ без проблем транспортируют с одного континента на другой, то в рамках одной страны, особенно такой богатой углеводородами, тоже наверняка можно реализовать такой проект для здоровья своих граждан.