Танцы с бубнами, гонки на собаках: как на Камчатке заманивают туристов

Восемь часов полета — почти как в Таиланд — фрагментарно порезанных на полудрему, кино и бортовое питание, позади. Поэтому слова капитана о заходе на посадку бодрят измученного пассажира. Поочередно кланяясь крыльями позолоченной закатом Авачинской бухте, самолет кругами спускается с эшелона на посадку в заснеженное Елизово, пригород Петропавловска-Камчатского.

Как раз сейчас открывается грандиозный вид на гору Верблюд, вулкан Козельский и Авачинскую сопку, прорвавшую снеговой шапкой облачный потолок. Счастливчики у иллюминаторов не упускают шанс сделать, вероятно, лучший снимок за путешествие. К слову, силуэты этих вулканов, которые местные называют домашними, позже встретятся в самых необычных местах — от незамысловатого граффити на автобусной остановке до татуировки на руке юной петропавловчанки.

В кинофильмах про Гавайи островитяне одаривают туристов уже в аэропорту ожерельями из живых цветов. На Камчатке подарки делает природа, с трапа награждая обделенного витамином D визитера щедрой порцией заходящего солнца. Вообще с этим тут полный порядок: если верить «Википедии», то в столице региона в среднем 127 солнечных дней в году, в Москве, для сравнения, на ясную погоду приходится только 91 день.

Где начинается родина

До расположенной вблизи рыбного рынка гостиницы «Авача» минут сорок дороги от аэропорта, но по пути мы не можем проехать мимо живописного памятника медведям, вышедшим на ловлю нерестящегося лосося. Мы — это группа журналистов федеральных СМИ, приглашенных краевыми властями на фестиваль «Берингия-2021».

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«Здесь начинается Россия», — гласит надпись на памятнике с медведями. Очевидно, что в любом другом краю страны подобное утверждение выглядело бы несколько напыщенным и самоуверенным, но только не здесь — на фоне гряды доисторических исполинов, затаившихся до очередного пробуждения.

Своеобразный центр Петропавловска-Камчатского — сопка Мишенная (около 400 м). Хаотичная застройка вокруг нее спускается к берегу не характерными для приморских городов террасами, а чехардой пятиэтажек вперемешку с гаражами, заброшенными огородами и обшитыми сайдингом коробками частных домов. И, да, пожалуй, это единственный город России, где своеобразной высотной доминантой в ночи выступает забравшаяся на середину горы — и оттого словно парящая — пятиэтажка. В сумраке не видно массивных бетонных скоб, которыми на случай землетрясения скрепили эти здания (местная реновация), а горящие окна «панельки» одаривают местность спокойствием и домашним уютом.

Под горой доставшаяся хозяевам от СССР гостиница «Авача». Она считается едва ли не лучшей и, определенно, главным номерным фондом города, если не брать в расчет дорогие мини-отели и гостевые домики. Цена суточного размещения в «Аваче» по российским меркам тоже немаленькая — 6,5 тыс. рублей.

В целом скудные социалистические квадратные метры в «Аваче», можно сказать, приемлемо вписались в попытку соответствовать неким гостиничным стандартам. Хотя, глядя на пожилые кровати, выставленные в коридор холла, и еще пару-тройку огрех, возникают сомнения в оправданности цены за номер.

Гонка

Безусловно, соревнования каюров на собачьих упряжках «Берингия» — это яркий краевой праздник, выгодно маркирующий начало весны. Зрелищная часть мероприятия, как это часто бывает в гонках, здесь ограничена стартом и финишем. Соревнование, выросшее из традиционного корякского уклада, уже раздвоилось на реальный спорт и этнически окрашенный праздник. Если в первом случае поджарые и зачастую не местные каюры идут на легких современных санях с упряжкой отборных норвежских ездовых метисов и курцхааров, то в последнем — это представители коренных народов в национальной одежде и на деревянных нартах, запряженных традиционными лайками, хаски или камчатской ездовой.

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В этом году к фестивалю подогрел интерес скандал с участием местного ведущего «Берингии» Анатолия Укипы. Победив в конкурсе «Народный ведущий», по заявлениям оргкомитета, ангваец запросил гонорар в один миллион рублей за свою работу. Мотивация этой просьбы, по сообщениям местной прессы, была понятная: «заезжим «валдиспельшам» за конферанс платили миллионы, а чем местные ведущие хуже»?

Общественность на Камчатке, как и в целом по России, оказывается тоже строгая: соотечественника в соцсетях пристыдили, а иные поддержали. Впрочем, Анатолий Укипа решил благородно от запрошенного гонорара отказаться и согласился на более скромную сумму. Правда, судя по посетителям, их больше привлекла не гонка, а то, что было позади трибун «Берингии», там, где раскинулась этническая деревня. Танцы ансамбля юных камчадалов в меховых одеждах и с бубнами, дегустация вяленой оленины и рыбы, а по большей части импровизированный фудкорт с, казалось бы, неуместными шашлыками и пловом, перетянули основную часть публики.

Чувствуется, что петропавловцам не хватает материкового фастфуда. Даже рестораны и бары здесь зазывают клиента в большей степени пиццей и бургерами. А туристу как раз не хватает дегустации, пусть даже выдуманных, но местных специалитетов.

Про спонтанное

Избитая тема о том, что полуостров притягивает временщиков, к сожалению, чувствуется во всем. Постройки скорее сугубо утилитарны и архитектурной привлекательностью не отличаются. Много недостроя — такого как краевая больница. Некоторые начинания выглядят необдуманными — тот же спортивно-тренировочный центр, который строится на Авачинском перевале.

Собственно, нам самим пришлось убедиться в непредсказуемости зимней погоды на перевале. Организованная туда экскурсия на двух ратраках закончилась около метеорологической станции. А дальше горная дорога из-за внезапной метели превратилась в рулетку с непредсказуемым исходом, и водители справедливо решили вернуться назад. С такой переменчивостью погоды сложно спрогнозировать серьезные тренировки в лыжном центре, да и частая смена осадков ставит под сомнение вопрос бесперебойного снабжения центра и доставки спортсменов.

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Про людей

Люди, занятые в туризме на Камчатке, настоящие фанаты своего дела. По ним видно, что они работают не за деньги, а прониклись природой удивительного полуострова. Трепетно относятся к экологии малой родины и любят ее не на словах. Увы, но большая часть жителей региона не видела его самых интересных достопримечательностей, таких как долина гейзеров или Ключевская сопка, за которыми сюда и едут туристы. Попасть в такие места можно по большей части только на вертолете, аренда которого слишком дорогая для местных. Не в последнюю очередь из-за этого идет и стремительный отток населения, но Камчатка так просто не отпускает…

«А что здесь делать девчонкам? — рассуждал таксист, доставивший меня до смотровой площадки на Мишенной. — Я сюда возвращаюсь из Краснодара, чтобы только поохотиться и рыбу половить. Вот мужикам здесь рай, а девчонкам здесь делать нечего. Никуда не сходить с ребенком, у меня дочка уехала в Санкт-Петербург, а я на юг перебрался».

Из разговоров с коренными петропавловцами складывается впечатление, что многим не хватает достаточных причин, чтобы остаться на полуострове после того, как у них появляются деньги. Конечно, добавляют негатива и цены — 700 рублей за один килограмм не лучших помидоров или огурцов не по карману многим горожанам даже с учетом дальневосточных надбавок.

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Сколько стоит отдых

Если говорить о цене отдыха на Камчатке, то здесь стоит обратиться к опыту реального туриста. Пообщавшаяся с «Газетой.Ru» москвичка Марина Белоглядова в 2018 году летала летом на Камчатку с мужем и двумя взрослыми сыновьями. Семья любит активный отдых. По ее словам, если говорить о бюджете, то одна из значительных трат — это билеты, которые с учетом льготного тарифа и их покупки за полгода вперед тогда обошлись им примерно по 25 тысяч рублей на человека (сейчас около 28,6 тыс. рублей туда и обратно).

Туры на вулканы восточной и южной горной гряды полуострова обошлись в 44 тысячи рублей на человека, еще около 70 тысяч рублей пришлось отдать за снаряжение (спальники, рюкзаки, спецобувь, надежные трекинговые палки, горелки и прочее). Примерно 10 тысяч рублей за сутки (адаптация после прилета) уплатили за проживание в съемном жилье в Петропавловске-Камчатском.

Отдых на Камчатке заключался в том, что семья в составе группы туристов с инструкторами пешими походами преодолевала маршруты по горным тропам полуострова. Ночлег в палаточном бивуаке, питание походное (консервы, крупы, макароны) и удобства на природе. В сумме семья из четырех человек затратила около 400 тысяч рублей на двухнедельный отпуск, что сопоставимо с ценой отдыха на тот момент на дорогом курорте, типа Гоа или Бали.

«И надо сказать, это еще бюджетный вариант мы выбрали. Потому что еще было желание слетать на вертолете в долину гейзеров, но это еще плюс 40 тысяч рублей на человека. Тогда бы точно еще 200 тыс. рублей сверху пришлось добавить».

И все же, по словам Марины, из всех уголков мира, где она побывала за свою жизнь, а это «почти все туристические страны за исключением, может, только Австралии», Камчатка занимает первое место в ее воспоминаниях. Собеседница издания признается, что для нее пока не существует более красивого места на Земле.

«Все подруги крутили у виска и говорили, что если бы им заплатили эту сумму, то они все равно не поехали бы. Я же считаю, что реально, тот, кто не был на Камчатке, тот не знает России», — резюмировала она.

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Как итог

Гонка на собачьих упряжках, конечно, нетривиальное зрелище, но на Камчатку, если речь не идет о горнолыжном спорте, все же лучше приезжать в летние месяцы. Для кого этот отдых? Для состоятельных людей, которые смогут выложить не менее чем 120 тыс. рублей с человека.

Очевидно, что большая часть россиян Камчатку в текущем десятилетии так и не увидит. А вот популяризация региона среди ближайших богатых иностранцев (канадцев, китайцев, американцев, корейцев и японцев) могла бы сделать Камчатку доступнее за счет выравнивания сервиса и для небогатых граждан России.

Но такую сложную задачу одними только усилиями краевых властей не провернуть. Даже десятая часть от того, что случилось за последнее время в Сочи, изменила бы привлекательность этого региона для туризма и жизни. Обидно не за то, какая инфраструктура на Камчатке сейчас, а за то, какой она могла бы быть.

«А с другой стороны, может, оно и к лучшему — сейчас там нетронутая природа, а туристы понаедут и все замусорят», — парировала в ответ на подобные рассуждения москвичка Марина Белоглядова.