«Автотор» теряет детали: BMW может подорожать из-за перехода на импорт

В 2021 году автокомпания BMW из-за «экономической нецелесообразности» сократит до трех моделей выпуск автомобилей на заводе «Автотор», сообщает «Финмаркет» со ссылкой на соответствующее заявление председателя совета директоров «Автотор Холдинга» Валерия Горбунова. Топ-менеджер уточнил, что всего в этом году было снято с конвейера пять моделей BMW, а общий объем производства машин баварской марки в этом году составит примерно 12 тыс. машин.

Прошлый год для калининградского завода выдался неудачным из-за пандемии, спровоцировавшей нехватку комплектующих, «Автотор» недосчитался практически трети запланированного производственного объема.

«По итогам 2020 года мы выпустили 156 832 автомобиля, в том числе легковых и грузовых коммерческих.

Это снижение на 27% по сравнению с предыдущим годом. Но когда пандемия была в самом разгаре, мы прогнозировали от 30% до 40% падение объемов производства. Так что наши ожидания оказались на нижней планке», — рассказал журналистам Горбунов.

Оборот холдинга от реализации автомобилей составил 295,4 млрд рублей, что примерно 46% от всей товарной продукции Калининградской области. При этом, по словам управленца, компания уплатила в бюджеты всех уровней 87,1 млрд рублей налогов. Правда, от этого года в «Автоторе» ничего хорошего не ожидают.

«Ожидания о производстве самые худшие. Мы отработали в новом году 2,5 месяца, и ситуация говорит, что еще ничего не закончилось. Хотелось бы, чтобы производство не опустилось ниже показателей 2020 года», — сказал Горбунов.

В пресс-службе холдинга не прокомментировали детали дальнейшего сотрудничества с BMW, отметив, что компания будет «делать все, чтобы сохранить экономические результаты (общие) предприятия хотя бы на уровне 2020 года». В российском офисе BMW также уклонились от ответа на вопрос «Газеты.Ru» о причинах снятия с конвейера на «Автоторе» сразу пяти моделей, но пояснили, что комбинирование импорта и локального производства является проявлением гибкости маркетинговой стратегии компании.

«На протяжении нашего многолетнего присутствия в России BMW Group предлагала клиентам как автомобили, собранные на локальном производстве, так и импортированные автомобили, при этом регулярно корректируя распределение по мере необходимости. Такая гибкость является одним из преимуществ всемирной производственной сети BMW», — сказал директор по корпоративным коммуникациям представительства BMW в России Василий Мельников.

Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что, хотя подобные решения всегда обусловлены рядом внутренних и внешних факторов, они не влияют на предложение и доступность всего модельного ряда для клиентов марки на российском рынке. На вопрос о вероятном росте цен моделей BMW из-за перехода на чистый импорт в BMW отметили, что на ценообразование влияет много факторов.

«Мы делаем все возможное, чтобы наше предложение было оптимальным в текущей экономической ситуации», — сказал Мельников из BMW Group.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» напомнил, что два года назад был заключен специнвестконтракт (СПИК), по которому должны были быть созданы мощности для углубленного производства BMW в России. Частично это предприятие уже готово.

«Что касается доли BMW в общем объеме производства «Автотора», то она невелика: если мне память не изменяет, то речь идет примерно о 10%. Все остальное — это объемы производства автомобилей Kia и Hyundai», — сказал губернатор Калининградской области.

Алиханов отметил, что, несмотря на покупку концерном Hyundai завода General Motors в Санкт-Петербурге, по его данным, сборка корейских автомобилей на «Автоторе» продолжится. Таким образом, пока нельзя говорить о том, что «Автотор» рискует остаться сразу без двух своих контрагентов — BMW и Hyundai (владеет брендом Kia). Аналогичное заявление сделал и директор «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов, сославшись на соответствующие договоренности с корейцами. Впрочем, топ-менеджер не уточнил, какого временного периода касаются эти договоренности.

По данным источников «Газеты.Ru», знакомых с ситуацией на «Автоторе», после заключения СПИКа автомобили BMW в Калининграде производились в рамках мягких переходных условий, предполагающих получение промсубсидий резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Сборка при этом фактически оставалась «отверточной» (без технологических этапов сварки и окраски, в отличие от других иностранных компаний, подписавших СПИК).

Однако уже в июле 2021 года условия автоторовского СПИКа предполагают прекращение доступа BMW к этим субсидиям, если не произойдет переход на новый технологичный уровень производства. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность, что BMW согласится на углубление производства совместно с «Автотором» (на него и был выдан СПИК).

«Если это произойдет, то это уже будет другой объем производства: более чем 12 тыс. в год, о которых говорил господин Горбунов. И новый формат производства, потому что не секрет, что сейчас уровень локализации BMW ниже, чем у других автомобилей, которые производит группа компаний «Автотор»,

— сказал Антон Алиханов, выразив уверенность, что нигде в России BMW не сможет найти более выгодные условия для начала собственного производства.

В российском офисе BMW «Газете.Ru» сообщили, что окончательное решение о строительстве собственного завода совместно с «Автотором» не принято: «обсуждение этого решения продолжается». В конце 2019 года глава BMW в России Штефан Тойхерт говорил о том, что компания отказалась от строительства собственного завода в России из-за ряда невыгодных условий, в частности порядка компенсаций, а также роста утилизационного сбора, постоянной смены условий сделки и позиции правительства.

«Мы верим, что локализованное производство важно развивать, что в рынок нужно инвестировать. Мы были готовы это сделать с тем, чтобы не только сохранить текущее производство, но и расширить его. Несмотря на все наши усилия, мы не смогли найти общего языка с правительством и получить условия, в которых инвестиции были бы выгодны. Поэтому вопрос подписания специнвестконтракта с Россией снят с повестки», — цитирует РБК слова Тойхерта.

Ситуация для «Автотора» сложилась крайне тяжелая, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Автотору» логичнее продаться BMW, в нынешнем виде у немцев нет необходимости в «Автоторе»,

потому что они не так вольны в производственных решениях, не могут управлять сборкой, потому что она не сильно интегрирована в глобальные цепочки планирования и поставок концерна», — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Собеседник выразил уверенность, что Hyundai и Kia переведут значительные объемы производства на свой новый завод в Санкт-Петербурге, так как именно для этого он и приобретался у GM. В таком случае «Автотор» потеряет сразу двух партнеров, что может привести к прекращению производства и увольнению большого числа рабочих с крупнейшего предприятия региона. Стоимость автомобилей BMW из-за перехода на чистый импорт может вырасти, полагает Бургазлиев.