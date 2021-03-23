«Беспрецедентная ситуация»: как могут вырасти цены на бензин

Почему растут цены на бензин

Независимый топливный союз (НТС; объединяет владельцев независимых АЗС, входят 38 компаний, владеющих 310 АЗС в 24 регионах России) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для сдерживания цен на бензин. По прогнозу НТС, рост цен в рознице до конца года может превысить инфляцию по образцу 2018 года. При худшем сценарии бензин подорожает на 13,77%, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма от 18 марта.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) за период с 1 декабря 2020 г. по 17 марта 2021 г., биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли более чем на 18,5%, достигнув 53 588 руб. за тонну и 55 315 руб. за тонну соответственно, говорится на сайте самого НТС. По мнению союза, это «беспрецедентная ситуация».

«Такой значительный рост, как и сами значения биржевых котировок в конце первой декады марта, наблюдаются впервые. Обычно в этот период биржевые цены на топливо падали, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии «высокого весенне-летнего сезона» независимым АЗС, транспортным и сельскохозяйственным компаниям и, таким образом, обеспечивать относительно низкие темпы роста цен»,— заявил Независимый топливный союз.

Причиной сложившейся ситуации НТС считает неравные налоговые условия для внутреннего и внешнего рынка, что выражается в росте индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

«Другими словами, при поставке нефтепродуктов на экспорт налоговая нагрузка ниже, чем при поставке на внутренний рынок, а разница экспортных пошлин на нефтяное сырье и нефтепродукты не стимулирует отечественные нефтяные компании сохранять необходимые объемы переработки»,— отметили в Независимом топливном союзе.

Причинами роста нетбэков называется: плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо на 4% и увеличение параметров формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу с 1 января 2021 года, рост цены нефти российской марки Urals на 20% на мировых рынках, а также снижение корректирующего коэффициента в формуле расчета значений экспортных пошлин.

Какие предлагаются меры для сдерживания цен

Для стабилизации ситуации с ценами Независимый топливный союз предлагает снизить ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. По мнению объединения, это снизит нетбэки и расширит маржинальность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в результате чего повысится привлекательность поставок на внутренний рынок.

Также НТС предлагает отменить демпферный механизм или скорректировать его с учетом отраслевых ожиданий, «а не лишь согласно логике Минфина, которая вот уже третий год доказывает свою несостоятельность». Напомним, в рамках демпфера нефтяникам компенсируют из бюджета разницу между экспортной ценой и индикативной ценой топлива внутри страны. Если цены внутри России становятся выше экспортных, нефтяники наоборот доплачивают в бюджет.

Еще одно предложение — увеличить нормативы обязательных объемов реализации на СПбМТСБ для бензина до 25% и до 15% для дизельного топлива. Действие фискального стимула при этом должно сохраниться только для тех НПЗ, которые выполняют этот норматив.

«Предлагаемые союзом срочные меры позволят повернуть ценовую динамику на бирже и тем самым избежать топливного кризиса»,— заявил президент НТС Павел Баженов.

Что говорит Минэнерго

Идею отменить демпфер уже отвергло Минэнерго. Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил журналистам, что именно это механизм стабилизировал цены на бензин.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», — приводит слова Сорокина ТАСС.

По его словам, ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах с 10 марта. «С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции»,— сказал Павел Сорокин.

Он также заявил, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжит следить за ситуацией.