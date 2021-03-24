Госсубсидии подвисли: как липецкий автозавод попал в критическое положение

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел дело в рамках иска о признании банкротом автозавода «Моторинвест», расположенного в деревне Гребёнкино Липецкой области. Согласно данным Картотеки арбитражных дел, с соответствующим иском обратилась подмосковная компания «Галреахим», которая реализует гальванические добавки, использующиеся при антикоррозийной обработке кузовов в автопроме.

В суде в качестве третьей стороны выступало ООО «Парус», с которым «Галреахим» заключил договор уступки прав требований к «Моторинвест» на сумму 536,8 тыс. рублей. Приняв это во внимание, суд заменил заявителя по делу на «Парус», а после выплаты долга прекратил производство, отметили в администрации Липецкой области.

«Был подан иск, мы это компанию мониторим, эту ситуацию отслеживаем.

Сумма иска была небольшая, на текущий момент задолженность погашена, и дело о банкротстве закрыто», – рассказала «Газете.Ru» начальника областного управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова.

С 2016 года компания «Моторинвест» занималась сборкой китайских автомобилей марки Changan в индустриальном парке «Рождество». Однако китайская сторона не продлила контрактную сборку на 2019 год, отказавшись от сотрудничества с россиянами. Сейчас все машины Changan поставляются самостоятельно российским представительством марки из Китая. В том же году у «Моторинвест» начались проблемы с выплатами зарплаты. По сообщениям прокуратуры Краснинского района Липецкой области, компания выплачивала несвоевременно и не в полном объеме зарплату работникам, а также нарушались сроки расчета с увольняемыми сотрудниками.

Согласно базе «СПАРК Интерфакс», последние финансовые показатели компании представлены за 2019 год: оборот за отчетный период составил 128,6 млн рублей, против 171 млн рублей годом ранее. При этом чистый убыток достиг 57 млн рублей, против убытка в 54 млн рублей в 2018 году. По мнению юриста и автоэксперта Сергея Ифанова,

куда более критично то, что у «Моторинвеста», согласно данным баланса за 2019 год, в пассивах сформировался непокрытый убыток в 1,33 млрд рублей, а краткосрочные обязательства составляют 533 млн рублей.

«Если судить о финансовой устойчивости предприятия по тем данным, которые они представляют налоговой, то у компании очень неважное состояние. В этом свете совершенно понятно, почему с долгом всего в полмиллиона рублей они дошли до иска о банкротстве», – сказал Ифанов.

Пока что суммарные судебные претензии истцов «Моторинвеста» не превышают 8 млн рублей, но среди негативных факторов также есть решение ФНС о приостановке операций по счетам и отсутствие собственного капитала.

Еще один иск на более существенную сумму может привести к возобновлению процедуры банкротства автозавода, полагает юрист.

В тоже время, по данным базы «Госрасходы» Счетной палаты, компания «Моторинвест» с 2014 по 2019 год заключила с Минпромторгом соглашение на получение госсубсидий на сумму 224,2 млн рублей. Деньги давались в частности на такие цели, как возмещение организациям автомобилестроения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. В министерстве не смогли оперативно пояснить «Газете.Ru», весь ли объем субсидий дошел до компании.

На сайте «Моторинвеста» указано, что он расположен на территории индустриального парка «Рождество». В администрации Липецкой области сообщили, что эта компания является также управляющей этого парка. По указанному на сайте телефону никто не ответил, отправленные на почту «Моторинвеста» вопросы «Газеты.Ru» о финансовом состоянии также остались без комментариев. Помимо самого автозавода участниками парка также является компания «Юнивайр», которая занимается производством электропроводки для бытовой техники и автомобилей.

«Парк находится в статусе активно действующего, они («Моторинвест» — «Газета.Ru») по-прежнему являются управляющей компанией и работают совместно с нами в плане привлечения инвесторов и резидентов», – сказала Евгения Локтионова из управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

Доходы от сдачи в аренду площадей нескольким резидентам и управления парком не смогут покрыть текущие убытки «Моторинвеста»,

убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Не получится у этой компании привлечь на свое производство и иностранных автопроизводителей, поскольку они располагают довольно старым оборудованием, некогда закупленным под сборку снятого с производства в Китае внедорожника Great Wall Hover.

«Сложно сказать, что будет с этим заводом. Им логичнее перепрофилироваться под выпуск автокомпонентов. Нового партнера найти на производство автомобилей уже точно не получится», – сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Что касается государственных субсидий, то в казну они уже не вернутся даже если завод признают банкротом и будет сформирована конкурсная масса, уверен эксперт. Если документально подтверждено, что, имея право на субсидии, «Моторинвест» направил их на соответствующие цели, «то у государства уже претензий быть не может», заключил консультант по автопрому.

По данным газеты «Известия», завод «Моторинвест» контролируется семьей бизнесменов Резниковых. Еще в 2019 году Алексей Резников был гендиректором этой компании, позже уступив должность наемному управленцу Александру Лапину. Изначально Резниковы были известны, как владельцы «Ирито» (ныне банкрот) – обширной дилерской сети и завода, представлявших продукцию китайской компании Great Wall.

В 2016 году Great Wall обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Ирито» задолженности в $50 млн, утверждая, что российская сторона не рассчиталась с ними за поставленные машинокомплекты. Руководство «Ирито» тем временем инициировало процедуру ликвидации этой компании, а также ее региональных дилерских филиалов. Арбитраж отказал Great Wall в иске, выявив то, что договоры были заключены не с «Ирито», а с фирмами-пустышками, которые также стали банкротами.