Курортный сбор могут распространить на всю Россию

Что предлагает Минэкономразвития

Все российские регионы могут получить право вводить у себя курортный сбор. Минэкономразвития планирует рассмотреть этот вопрос после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Ведомство считает, что эксперимент по введению курортного сбора в пилотных регионах оказался удачным.

Эксперимент по курортному сбору действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае с 2018 года, он продлится до конца 2022 года. Сбор там сейчас составляет 30 руб. за сутки, 10 руб. за сутки и 50 руб. за сутки соответственно. Эксперимент также планировали провести в Крыму, но в итоге его отложили. Сбор можно уплатить в гостинице, где остановился турист. Собранные деньги должны идти на развитие туристической инфраструктуры.

«Учитывая положительные промежуточные итоги проведения эксперимента, Минэкономразвития России считает целесообразным после завершения на территории РФ ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов Российской Федерации правом на введение курортного сбора на своей территории», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу ведомства.

На этой неделе Минэкономразвития сообщило, что за все время эксперимента пилотные регионы собрали 1,128 млрд руб. В Алтайском крае — 90,4 млн руб., в Краснодарском крае — 373 млн руб., в Ставропольском крае — 664,1 млн руб.

На момент публикации материала в пресс-службе Минэкономразвития не ответили «Газете.Ru» на дополнительные вопросы по этой теме.

Мировой и российский опыт

Сама практика взимания курортных или туристических сборов широко распространена в мире, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. Сборы, например, взимают в Германии, Испании, Греции. Как правило, средства идут на поддержание и развитие туристической инфраструктуры.

«В России опыт в целом можно признать успешным, поскольку на фоне незначительного роста путевок, рост внутренних турпоездок (конечно, в 2020 году обусловленный пандемией) положительный», — сказал Плисецкий.

Он привел в пример Краснодарский край, где, по данным региональных властей, в 2019 году бюджет получил более 225 млн руб., притом, что планировалось собрать 150 млн руб.

«Весь вопрос упирается в правильном администрировании проступающих средств, их распределении и подготовке конкретных планов по созданию новой или реконструируемой туристической инфраструктуры. В условиях ограниченности бюджетов муниципалитетов, это является существенным стимулом для реализации программ развития туризма», — отметил эксперт.

Что говорят участники рынка

Распространение курортного сбора в первую очередь отразится на самих россиянах – это нагрузка на среднестатистическую семью, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его мнению, это негативно отразится на их желании отдыхать где-то внутри страны. При этом бюджеты регионов больших денег не получат, считает Бухаров.

«Человек понимает, что сервиса нету, уровень обслуживания низкий. Как только откроют границы, все сразу уедут за границу. Где дешевле и качественнее», — заявил он «Газете.Ru».

Он отметил, что покупательная способность населения низкая, доходы населения падают. «Вместо того, чтобы заплатить деньги за обед в местном ресторане, они будут вынуждены заплатить местным властям. Куда эти деньги пойдут – второй вопрос», — сказал Игорь Бухаров.

По его мнению, подобные сборы актуальны за границей при регулировании туристического потока – например, в больших городах, как Париж. Туда приезжает много людей, и антропогенное влияние очень большое. «У нас же это прям дополнительный сбор. У нас пытаются получить (деньги – «Газета.Ru») со всего», — считает Бухаров.

Гендиректор туроператора «Дельфин» (входит в Ассоциацию туроператоров России) Сергей Ромашкин отметил, что участники туристического рынка возражали против введения курортного сбора еще на этапе обсуждения эксперимента. Они объясняли это тем, что если государство заинтересовано в развитии внутреннего туризма, то «полезно открыть двери туристам пошире», и не брать плату за вход. По мнению Ромашкина, деньги, которые берут с отдыхающих, в целом не такие большие, но это создает для них негативный эффект. Кроме того, сама процедура занимает какое-то время: при заселении нужно оформить платеж. У туристов в зависимости от отеля могут возникнуть проблемы, например, где-то не принимают оплату картой.

«Это какая-то головная боль и отелю, и туристу. Люди, которые приехали в отель, хотят поскорее в номер, а им морочат голову какой-то бумажкой», — сказал Сергей Ромашкин «Газете.Ru».

По его мнению, курортный сбор имеет смысл для каких-то очень маленьких туристических центров, которым не хватает финансирования. Для таких крупных туристических регионов, как Краснодарский край, эта мера не вполне обоснована, считает Ромашкин. Он отметил, что бюджет региона составляет более 250 млрд руб.

«Мы задаем вопрос чиновникам: а зачем вам (нужен курортный сбор – «Газета.Ru»)? <…> Ну неужели вы не могли найти 200 млн на лавочки, газоны?» — сказал Сергей Ромашкин. По его мнению, крупные туристические центры могут найти деньги, а не «побираться» у туристов.

С другой стороны, курортный сбор может быть актуален для маленьких городов. Например, в Белокурихе (Алтайский край) бюджет города составляет примерно 300 млн руб., и где-то 40 млн руб. удалось собрать за счет курортного сбора. Бюджет в данном случае улучшился более чем на 10%, рассказал он.

При этом Сергей Ромашкин не считает, что курортный сбор приведет к оттоку туристов за границу. «Ну что такое 100 рублей в Сочи? Это чашка кофе. Это не влияет на финансы туристов, это его просто раздражает, сама процедура. Наши люди в принципе не любят платить в бюджет, они считают, что все украдут», — сказал он.

По его мнению, курортный сбор в финансовом плане не сильно заметен как для бюджета, так и для туристов.