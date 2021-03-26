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Транспорт

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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

Поперек торговли: пробка в Суэцком канале разгонит цены

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Пробка в Суэцком канале привела к удорожанию морских грузоперевозок

Стоимость морских грузоперевозок выросла из-за «пробки» в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given. Блокировка канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Доставка контейнера из Китая в Европу стоит теперь $8 тысяч, или в четыре раза дороже, чем год назад. Решение проблемы затягивается на неопределенное время.

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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

В связи с аварией контейнеровоза в узкой части Суэцкого канала задерживается доставка грузов, включая нефтепродукты, на сумму порядка $10 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Севший на мель корабль привел к росту стоимости доставки одного сухогрузного контейнера, например из Китая в Европу, до $8 тыс., что в четыре раза выше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax стоят около $17 тыс. за день, что является наибольшим показателем с июня 2020 года.

Блокировка канала обходится примерно в $400 млн в час.

Если торговые суда пойдут по альтернативному маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды, что удлинит путь на 9,65 тыс. км, — то стоимость грузоперевозок может вырасти как минимум на $300 тыс. Столько придется доплатить владельцам судов за топливо.

МИД России ранее сообщал, что разблокировка морского пути в канале может занять несколько недель.

Повышение цен на морские грузоперевозки коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. При этом компания Lloyd's List оценивает стоимость перемещения товаров по каналу в западном направлении примерно в $5,1 млрд долларов в день. Движение в восточном направлении по этой транспортной артерии — примерно в $4,5 млрд.

Колонна судов из-за блокировки в канале растянулась почти до Индии.

Судя по информации с трекеров отслеживания, который приводит ВВС, на обоих концах канала заблокированы вчера были около 150 судов, сегодня — более 160 судов.

В их число входят: 41 балкер (сухогрузы), и 24 нефтетанкера.

Остальные суда — с потребительскими товарами (одежда, мебель и прочее).

Длиной 400 метров и шириной 59 метров

Контейнеровоз «Ever Given» развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта.

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine длиной в 400 метров и шириной 59 метров перекрыл движение по Суэцкому каналу в одном из самых узких его мест. Движение заблокировано в обе стороны. Это один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом. Он следовал из Китая в Роттердам (Нидерланды). Как поясняли ранее в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря в Египте. Штормовой ветер развернул корабль и-за большой парусности. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given и плохой видимости во время бури. В итоге судно уткнулось в песчаный берег.

Ever Given попытались вытянуть на большую воду буксирами, но сдвинуть корабль весом 220 тысяч тонн не удалось. Египетские власти подогнали к судну экскаваторы, сейчас идет откапывание застрявшего киля.

В истории Суэцкого канала это вторая крупная авария. В 2004 году танкер Tropic Brilliance весом в 89 тыс. тонн три дня сидел здесь на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти и не отбуксировали судно.

Сообщается, что оператор Ever Given ведет переговоры со SMIT Salvage по аренде дополнительных и более мощных буксиров. Но пока Ever Given находится в прежнем положении почти поперек канала. Хотя оператор утверждал, что судно подогнали к берегу и уже несколько кораблей смогли обойти контейнеровоз.

Подсчитано также, что длительная блокировка морского канала приведет к повышению цен на нефть на 10% и более. В пробке возле Суэца находятся в том числе танкеры с российской нефтью. По оценкам управления энергетической информации США, через Суэцкий канал транспортируется около 10% всей мировой нефти, которую перевозят морем.

Россия в выигрыше

Российские поставщики могут выиграть из-за нарушения логистики, утверждают эксперты. Перебои в поставках сырой нефти с Ближнего Востока могут поднять цены на нефть и стоимость перевозок, в том числе потому что часть судов пойдет в обход Африки, удлинив путешествие в среднем на 10 дней. Уже повысился интерес к поставщикам нефти из Мексиканского залива, Северного моря, России и Западной Африки.

Российские аналитики ожидают, что авария может повлиять на цены на нефть, но только в краткосрочной перспективе.

«Примерно миллион баррелей в сутки через канал проходит. Это некритично для рынка, но позитивный эффект на цену оказать должно», — считает старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Виталий Громадин.

С 24 марта организован пропуск судов в южном направлении — из Средиземного моря в Красное — по старому руслу Суэцкого канала.

В прошлом году через канал прошло 18,8 тысяч судов и почти 1,2 млрд тонн груза. Доходы канала составили $5,6 млрд.

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит «Ever Given» на своем официальном сайте принесла «искренние извинения» за инцидент. Извинения адресованы всем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу.