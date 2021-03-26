Инжиниринг будущего: как меняется нефтегазовый сектор РФ

Передовые технологии ТЭК

Российский ТЭК, как и глобальные энергетические рынки, стоит на пороге перемен: на смену простой переработке и транспортировке углеводородного сырья приходят высокотехнологичные заводы по сжижению газа, глубокой переработке сырья и производству химической продукции. На пороге – проекты так называемой зеленой энергетики. Все это создает стимул для развития новых производств. Согласно исследованию VYGON Consulting«Инжиниринг и строительство в российском downstream: не проспать рынок», инвестиции в транспорт и переработку УВС в РФ в 2019-2023 годах увеличатся вдвое, достигнув отметки в 3 трлн руб. в год.

Внутренний и традиционные для России экспортные рынки стагнируют, а для поставок газа на растущие рынки АТР потребуется строительство новой инфраструктуры, отмечают аналитики. Сегодня уже заявлено несколько проектов СПГ, реализация которых позволит нарастить мощности в 4 раза к 2030 году.

«Инжиниринг — это одна из важных составляющих любого проекта, которая вносит свой вклад и в конечную себестоимость выпускаемого продукта. Соответственно, развитие этих компетенций в нашей стране позволит успешней конкурировать с международными инжиниринговыми компаниями, в первую очередь при реализации проектов в России. Фактически, речь идет еще об одном аспекте импортозамещения», — говорит аналитик Rupec Александр Собко.

Конечно, поясняет эксперт, во многих случаях, если речь идет не только о проектировании, но и о дальнейшем строительстве производства, инжиниринговые компании пользуются помощью субподрядчиков. Но и в этом случае российские компании с большей вероятностью обратятся к отечественным же субподрядчикам.

«В нашей стране заявлен курс на производство из нефтегазового сырья продуктов с высокой добавленной стоимостью, продуктов нефтегазохимии. В результате в последние годы увеличился объем работ по проектам, связанным как с газопереработкой (выделение из газа фракций, которые в последующем будут вовлечены в нефтегазохимические производства), так и непосредственно по нефтегазохимическим заводам. Кроме того, растет число новых проектов по строительству заводов СПГ», — продолжает Александр Собко.

Правда, как отмечает аналитик, значительная часть лицензий и технологий для производств нефтехимической и газохимической продукции, крупнотоннажных заводов СПГ принадлежит иностранным компаниям, что ограничивает возможности импортозамещения уже на этапе строительства.

Лидеры российского рынка

Тем не менее, возвращаясь к результатам исследования VYGON Consulting, инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки УВС и нефтегазохимии последние пять лет наиболее существенно укрепили свои позиции, показывая стабильный годовой рост выручки на 80% в год. Их доля в выручке ТОП-20 компаний за пять лет выросла с 6% до 35%. При этом на сегодняшний день доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере транспорта и переработки УВС составляет 67%.

Однако это лидерство необходимо поддерживать и укреплять, предупреждают исследователи. Если российские компании не будут развивать свои компетенции в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств, в ближайшие 3 года этот показатель по оценкам VYGON Consulting может снизиться до 50%. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн руб. в год. Кроме того, сопоставимая сумма может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях – машиностроении, металлургии, банковской сфере (в части кредитования) и т.д. Основными сдерживающими факторами для развития являются техническая и технологическая сложность реализации проектов, а также присущие рынкам сбыта риски.

Несмотря на сложности, связанные с реализацией высокотехнологичных проектов, многие российские компании демонстрируют впечатляющие успехи, отмеченные исследователями и экспертами.

Так, согласно результатам VYGON Consulting, первую позицию в рейтинге лидеров рынка инжиниринговых и строительных услуг в России по объему выручки за 2019 год занял НИПИГАЗ. Также аналитики отмечают, что он один из немногих российских игроков, реализующих комплексные EPC-решения на крупных инвестиционных проектах на постоянной основе.

«Так или иначе, в результате, мы видим стремительный рост выручки у лидера рейтинга, который связан с крупными недавно завершенными («Запсибнефтехим», работы на некоторых НПЗ) или строящимися («Амурский ГПЗ», «Амурский ГХК», «Арктик СПГ-2») проектами, в которых НИПИГАЗ участвует как самостоятельно, так и в партнерстве или консорциуме с другими компаниями», — комментирует этот результат Александр Собко.

В частности, вчера НИПИГАЗ объявил о намерении создать совместное предприятие с одной из крупнейших инжиниринговых и технологических компаний в мире Technip Energies. Стороны уже подписали соглашение, предполагающее объединить усилия и ресурсы в области новой энергетики. Совместное предприятие Nova Energies будет разрабатывать решения и реализовывать инвестпроекты по сокращению выбросов углекислого газа, улавливанию и хранению углерода, биоэнергетики, биохимии, производства чистого водорода, аммиака, и других проектов в области «зеленой» энергетики.

Еще три компании из пятерки лидеров рейтинга, отмечает аналитик, преимущественно работают в области газопроводных проектов. Хотя здесь нет тенденции к увеличению объемов (поэтому и места в рейтинге существенно не изменились), но объем работ по строительству трубопроводных систем в России традиционно высок, резюмирует он.