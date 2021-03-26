«Альтернатива — Северный путь»: какие последствия будут у «пробки Суэца»

Убытки мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given компании Evergreen Marine составят $6-10 млрд в неделю, оценила немецкая страховая компания Allianz. За 2019 году через канал прошло 1,25 млн тонн груза — это 13% от объема мировой торговли.

Спасением застрявшего судна занимается дочерняя компания нидерландской Boskalis — Smit Salvage, которая в том числе занималась подъемом затонувшей подлодки «Курск» со дна Баренцева моря в 2001 году. Для компании Ever Given — самое большое и тяжелое судно из всех, что им приходилось спасать.

Основная сложность операции заключается в том, что Ever Given, который глубоко закопался килем и кормой в песок и пробил каменную насыпь, нагружен до предела. При попытках столкнуть с места или начать разгрузку с одного края он может перевернуться или разломиться пополам, пишет FT. Владелец судна — японская Shoei Kisen Kaisha — не теряет надежды сдвинуть судно к ночи субботы по местному времени.

Пробка растянулась до Индии

В очереди ожидающих открытия Суэцкого канала в Красном и Средиземном морях уже стоит 206 больших судов, включая контейнеровозы, танкеры с нефтью и сжиженным газом и сухогрузы с зерном, пишет Reuters со ссылкой на данные морских треккеров.

В пробке могут стоять и танкеры, перевозящие российские нефтеналивные грузы в Азию из морских портов Азово-Черноморского региона (Новороссийск, Тамань, Туапсе).

«Кроме того, через Суэцкий канал проходят танкеры, доставляющие сжиженный газ с проекта «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ» и арктическую нефть. Танкеры, транспортирующие нефть Каспийского трубопроводного консорциума, также используют маршрут через Суэцкий канал»,

— пояснила «Газете.Ru» генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора», доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

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Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ресурс Marinetraffic «Ъ» сообщила, что на подходах к Суэцкому каналу стоят три порожних СПГ-танкера, обслуживающие грузы «НОВАТЭКа», и четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.

По всей видимости, часть танкеров дойти не может, в том числе, возвращающихся на Ямал. Есть некоторый риск, что с «Ямал-СПГ» могут быть ограничены поставки, но в целом это локальная проблема и она не окажет серьезного влияния на нефтегазовый комплекс, пояснил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. На запрос «Газеты.Ru» в «НОВАТЭКе» не ответили.

Будут ли расти цены на российскую нефть?

Рост цен будет зависеть от того, как долго будет закрыт Суэц. Пока что цены немного растут на новостях из Египта, но их сдерживают другие рыночные факторы, считают аналитики.

Стоимость эталонного сорта Brent по состоянию на 21.18 мск росла на 4,33% к предыдущему закрытию — до $64,63 за баррель. Максимальная цена в пятницу достигала $64,88 за баррель.

«Цены на нефть могут поддерживаться за счет точечного дефицита в отдельных регионах, но пока по большей части реакция глобальных бенчмарков может быть обусловлена спекулятивными настроениями на фьючерсном рынке», — сообщили в БКС «Мир инвестиций».

Если кратчайший морской путь из Европы в Азию останется заблокированным надолго, то ситуация изменится, заявил «Газете.Ru» исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель:

«Россия заработает на повышении цен на нефть, которое совершенно неизбежно, потому что сейчас танкеры будут перенаправляться в обход Африки, а это плюс 9 тыс. км, что колоссально повысит цену доставляемого товара».

Кроме того, может вырасти краткосрочный спрос на российский газ в Европе, который доставляется по газопроводам, отмечают эксперты.

Северный морской путь — будущая альтернатива Суэцкому каналу

Российские политики должны воспользоваться негативными новостями из Египта для того, чтобы напомнить, в частности, европейским партнерам, что Россия — надежный поставщик, который мало зависит от неспокойных арабских проливов благодаря газо- и нефтепроводам, считают эксперты. Страна может предоставить альтернативу для международных поставок из Европы в Азию и США — Северный морской путь.

«Северный морской может стать хотя бы частичной альтернативой Суэцкому каналу. Сейчас там застрял контейнеровоз, а может случиться какой-нибудь ближневосточный конфликт. Например, Суэцкий канал был закрыт после 6-дневной войны 1967 года»,

— напоминает Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности.

Он также напомнил, что южнее Суэцкого канала есть Баб-эль-Мандебский пролив — «южные ворота», соединяющие Красное море с Индийским океаном, — там не только сомалийские пираты, но и столкновение интересов Ирана и коалиции во главе с Саудовской Аравией. Рядом и Ормузский пролив, который «перекрыть проще, чем выпить стакан воды», как уже угрожал Иран. Ормузский пролив (между Ираном и ОАЭ, соединяет Персидский залив с Оманским) дает выход ближневосточной нефти в Азию и США, и поток экспортной нефти через него колеблется между 20% и 40% от общемирового потока нефти и нефтепродуктов.

Форс-мажор или нет — вот в чем вопрос

Если перевозчики грузов не смогут доставить из Азии в Европу и наоборот в определенные договорами сроки, убытки понесут все участники цепи поставок, но кто-то заплатит больше других. И вопрос, кто это будет, зависит от условий конкретных договоров, а также от того, было ли страхование у сторон купли-продажи и у судовладельцев.

Как заявили опрошенные «Газетой.Ru» юристы, под ударом будут в первую очередь перевозчики, потому что риски таких простоев в морском страховании покрываются редко, в отличие от рисков убытков в отношении груза — повреждения, порчи и т.д.

«Инцидент с судном Ever Given в Суэцком канале затронет интересы широкого круга лиц. Природа и размер убытков будут зависеть от многих факторов: от характера интереса соответствующего лица, от условий обязательств, на исполнение которых повлиял инцидент, от сроков устранения последствий инцидента и возобновления работы Суэцкого канала, от прочих обстоятельств», — пояснила «Газете.Ru» партнер юридической фирмы «Соколов, Маслов и партнеры» и арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ Елена Попова.

Кроме того, юристы прогнозируют большое количество споров и судебных исков между страховщиками и страхователями. «Подобные ситуации несут в себе большие финансовые потери для страховых компаний, предоставляющих покрытие в отношении международных грузоперевозок», — считает старший юрист юридической фирмы «Клифф» Наталия Широченкова.

Исход этих споров во многом зависит от того, признают ли аварию на Суэцком канале форс-мажором. Для этого потребуется заключение экспертов, в котором будет указана причина, по которой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале: было ли это событие следствием действий капитана корабля или не зависело от него.

«С точки зрения российского законодательства, при квалификации случившегося как обстоятельства непреодолимой силы экспортеры будут освобождены от ответственности в виде неустоек и штрафов за просрочку поставок, однако только на период действия форс-мажора»,

— рассказала «Газете.Ru» руководитель практики международных судов и арбитража «Пепеляев групп» Екатерина Лебедева.

Но юристы предупреждают, что договоры могут относить конкретный контракт к иностранной юрисдикции, где форс-мажор толкуется иначе. Или же в условиях соглашения даны конкретные формулировки, что такое форс-мажор — и севший на мель из-за сильного ветра Ever Given вполне может быть там не учтен, заключают юристы.