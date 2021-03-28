Забило канал: миру грозит дефицит туалетной бумаги

О том, что мир может столкнуться с недопоставками туалетной бумаги, предупредило агентство Bloomberg, ссылаясь на рост числа заказов на перевозку товаров морем и нехватку судов, способных решить эту задачу. Один из крупнейших производителей целлюлозы (треть всего мирового экспорта этого сырья) Suzano SA заявил, что затор на Суэцком канале, скорее всего, задержит поставки древесной массы и, как следствие, ограничит доступность туалетной бумаги в магазинах.

По словам главы компании Вальтера Шальке, конкуренция за транспортные контейнеры, скорее всего, отодвинет поставки Suzano по крайней мере на месяц.

Некоторые люди стали накапливать туалетную бумагу и предметы домашнего обихода из-за пандемии. Вскоре мир может столкнуться с аналогичной ситуацией, что и год назад, когда в магазинах образовался ажиотажный спрос, а туалетная бумага исчезла с прилавков.

В беседе с представителями агентства Шальке признался, что из-за роста конкуренции за услуги фрахтования судов его компания все реже получает в распоряжение морской транспорт. В ближайшее время ситуация может принять наихудший оборот, что обернется перебоями в поставках бумаги. В первую очередь пострадают предприятия, не имеющие запасов сырья. На это накладывается то, что во многих европейских странах из-за очередной волны пандемии стали вновь ограничивать работу магазинов, что спровоцировало очередной ажиотаж среди потребителей.

Затор в Суэцком канале из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given добавил еще один повод к задержкам судов.

Эксперты агентства говорят, что пробка судов обходится примерно в $400 млн в час и что застрявший корабль может оставаться там еще несколько недель. Некоторые корабли уже пошли по альтернативному маршруту вокруг Африки, добавив к своему путешествию 15 тысяч миль и около двух недель плавания.

«Цены на туалетную бумагу также могут вырасти, поскольку задержки в портах даже за пределами Суэцкого канала увеличивают стоимость доставки за границу», — отметил Шальке.

Впрочем, отечественные производители туалетной бумаги не видят потенциальных проблем с этим товаром, несмотря на тревожные общемировые тренды.

«Исходя из нашего знания рынка, можем сказать, что дефицита туалетной бумаги в России не предвидится. Для сравнения, в 2020 году экспорт товарной целлюлозы в России, согласно данным ФТС, составил порядка 2,3 млн тонн, в то время как импорт был на уровне 230 тыс. тонн, из них только 2,8 тыс. тонн составляет целлюлоза из Бразилии», — рассказала «Газете.Ru» начальник отдела маркетинга «Сясьского целлюлоза-бумажного комбината» (ЦБК) Татьяна Сумцова.

Собеседница издания отметила, что на протяжении последних лет Россия является нетто-экспортером санитарно-гигиенических изделий (СГИ). У местных производителей достаточно мощностей для того, чтобы обеспечить продукцией как внутренний, так и внешний рынок.

«Весной 2020 года отгрузки «Сясьского ЦБК» в ряд федеральных сетей были удвоены, а объем производства СГИ увеличился более чем на 50%.

Кроме того, объем продаж через интернет-магазины в феврале 2020 года у нас вырос более чем в два раза, и такая динамика продолжалась в марте 2020 года. Со временем ситуация стабилизировалась и объем продаж выровнялся», — пояснила Татьяна Сумцова.

В России дефицита туалетной бумаги не будет, соглашается с Сумцовой генеральный директор компании Essity (бренд Zewa) в России Карен Акопян, но, по его мнению, рост мировых цен подстегнет и российские цены. По его словам, Essity не испытывает проблем с поставками целлюлозы, связанных с глобальным спросом на контейнеры.

«Вопреки сообщениям в СМИ, дефицита туалетной бумаги не ожидается. Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за цепочкой поставок, — цитирует ТАСС заявления Акопяна из Essity. —

Однако это является дополнительной причиной продолжающегося роста цен на целлюлозу, который мы наблюдаем на мировом рынке целлюлозы в последние недели, что также оказывает влияние на цены на целлюлозу в России».

Акопян заметил, что у Essity есть требующийся доступ к мощностям по производству целлюлозы для выполнения заказов контрагентов. Производители предупредили, что помимо туалетной бумаги дефицит может возникнуть также на быстрорастворимый кофе, мебель, кроме того, в Европе могут вырасти цены на газ.