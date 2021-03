Суэц открыт: судно Ever Given сдвинули с мертвой точки

Ранним утром судно Ever Given смогли успешно снять с мели в Суэцком канале. Об этом со ссылкой на управляющую компанию Leth Agencies сообщает агентство Associated Press.

«Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)», — говорится в сообщении.

Сдвинуть судно с мертвой точки помогло полнолуние и сильный прилив, связанный с этой лунной фазой. В операции по снятию судна задействовали 10 мощных буксиров. При этом контейнеровоз по-прежнему находится в месте, где произошел инцидент.

Чтобы снять Ever Given с мели, со дна рядом с судном судна-земснаряды выкачали почти 27 кубометров песка и ила.

Отмечается также, что двигатель контейнеровоза не поврежден, судно способно самостоятельно продолжить движение после снятия с мели. По данным источника РИА «Новостей» в компании-операторе канала Gulf Agency Company, после успеха операции Суэцкий канал будет пропускать суда круглые сутки.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given (длина – 400 метров, способен перевезти около 224 тысяч тонн груза) шел из Китая в Нидерланды под панамским флагом. В минувший вторник он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение по самому короткому морскому пути между Европой и Азией.

Длина Суэцкого канала – 160 километров, ширина – до 250 метров, глубина достигает 20 метров. Открыт для судоходства он был еще в 1869 году.

Из-за ситуации с Ever Given через канал не могли пройти более 350 различных судов. Мировая экономика теряла почти $10 млрд в день из-за простоя. Снять судно с мели пытались почти неделю.

28 марта российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова помочь властям Египта снять с мели контейнеровоз Ever Given. По словам дипломата, российская сторона «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале» и надеется на скорое решение проблемы.

«Естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – отметил дипломат. При этом он добавил, что на данный момент Египет не обращался к России за помощью.

Российские политики должны воспользоваться негативными новостями из Египта для того, чтобы напомнить, в частности, европейским партнерам, что Россия — надежный поставщик, который мало зависит от неспокойных арабских проливов благодаря газо- и нефтепроводам, считают эксперты. Страна может предоставить альтернативу для международных поставок из Европы в Азию и США — Севморпуть.

«Северный морской может стать хотя бы частичной альтернативой Суэцкому каналу. Сейчас там застрял контейнеровоз, а может случиться какой-нибудь ближневосточный конфликт. Например, Суэцкий канал был закрыт после 6-дневной войны 1967 года», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности.

Кроме того, юристы прогнозируют большое количество споров и судебных исков между страховщиками и страхователями. «Подобные ситуации несут в себе большие финансовые потери для страховых компаний, предоставляющих покрытие в отношении международных грузоперевозок», — заявила «Газете.Ru» старший юрист юридической фирмы «Клифф» Наталия Широченкова.

Исход этих споров во многом зависит от того, признают ли аварию на Суэцком канале форс-мажором. Для этого потребуется заключение экспертов, в котором будет указана причина, по которой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале: было ли это событие следствием действий капитана корабля или не зависело от него.