Критерий — бедность: бездетным семьям предложили платить пособия

Счетная палата предложила изменить подход к выплате социальных пособий. Председатель палаты Алексей Кудрин заявил, что оказывать помощь нужно в зависимости от общего дефицита доходов семьи, а не наличия детей. Например, детские пособия так или иначе распределяются между членами семьи, а нехватка средств может превышать размер оказанной помощи, сказал он. Существующие меры не помогут эффективно бороться с бедностью, показал анализ, который провели аудиторы. Предложения Счетной палаты уже направлены в правительство.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам председатель, передает «РИА Новости».

Доктор экономических наук Сергей Смирнов из НИУ ВШЭ поддерживает эту инициативу. По его мнению, этот подход с социальной точки зрения будет более справедливым. Он напомнил, что, например, есть категория неработающих пенсионеров. Формально они не могут быть бедными, поскольку их пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Но если такие пенсионеры живут в семье, где, например, есть безработные, то доходы пенсионеров «растворяются». То же касается и детей: на них выплачиваются пособия, но мама может находиться в декретном отпуске, у отца могут быть проблемы с работой и т.д.

«На мой взгляд, это вполне справедливо, я двумя руками за эту идею»,

— сказал Смирнов в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что нужно хорошо просчитать финансовую сторону вопроса, потому что инициатива обойдется дороже, чем просто детские пособия. По мнению Сергея Смирнова, шанс на прохождение этой инициативы есть: например, она может стать «сглаживающим» фактором на фоне приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам.

По мнению руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-банка Натальи Орловой, предложение Счетной палаты выглядит «разумным», поскольку есть семьи разного достатка. Для одной семьи поддержка может быть очень значимой, а другая в ней так не нуждается. В первую очередь помощь нужно направлять малоимущим многодетным семьям, сказала эксперт «Газете.Ru».

Орлова отметила, что поддержка семей по количеству детей практиковалась в достаточно «спокойные» экономические времена. Когда же началась пандемия, времени на разработку каких-то более детализированных схем помощи не было, нужно было срочно оказывать людям поддержку. Сейчас экономика восстанавливается, и правительство должно сделать так, чтобы это восстановление было более-менее равномерным и люди с низким достатком имели возможность улучшить свое благосостояние.

Экономист, бывший зампред Счетной палаты Юрий Болдырев обратил внимание, что в мире есть две основные схемы поддержки населения: адресная помощь и универсальная. Например, в США — адресная, а в Швеции — универсальная. Адресная помощь очень дорогая с точки зрения администрирования, уточнил эксперт.

«Всегда очень трудно разобраться, кому на самом деле нужно (помогать. — «Газета.Ru»), а кому не нужно, появляются еще какие-то мошенники»,

— сказал Болдырев «Газете.Ru».

Кроме того, адресная социальная поддержка меняет статус: люди, которые получают пособия по бедности, становятся уязвимыми и привыкают к своему ущемленному положению, считает Юрий Болдырев. Выбраться из бедности при такой схеме сложнее, чем при универсальной. Это, например, показывает успешный опыт Швеции. В США социализация бедных происходит труднее, добавил он.

Болдырев также подчеркнул, что прожиточный минимум в России после поправок к Конституции теперь определяется исходя не из потребительской корзины, а из медианного (среднего) дохода по стране. Это, по его мнению, серьезная проблема.

«Нужно экономику развивать, вырывать страну из бедности и перераспределять ресурсы даже не в пользу бедных, а в пользу большинства», — заключил Юрий Болдырев.