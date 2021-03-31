«Большая стройка»: Байден предложил Америке новое величие

В среду, 31 марта, президент США Джо Байден в ходе поездки в Пенсильванию представил предложения по стимулированию экономического роста и повышению конкурентоспособности. Презентацию плана вели американские телеканалы.

Лозунг инициативы — «Восстановить лучшее» (Build Back Better). Этот план рассчитан на восемь лет и потребует инвестирования как минимум $2 трлн, а по некоторым подсчетам, обнародованным накануне изданием Politico, всех $3 трлн.

«Сегодня я предлагаю план для страны, которая вознаграждает труд, а не только богатство. По правде говоря, это крупнейшая инвестиция в рабочие места со времен Второй мировой войны. Мы создадим миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал Байден.

Один из приоритетов — борьба с изменением климата, к чему давно призывают представители Демократической партии США. Предполагается, что со временем будут прекращено субсидирование ископаемого топлива. При этом инвестиции в размере $174 млрд будут направлены на электрификацию транспортных средств. В частности, не менее 20% школьных автобусов будут переведено на электрическую тягу.

Одновременно с этим инвестиции пойдут в строительство и ремонт железных и автомобильных дорог, мостов, морских портов, станций зарядки автомобилей.

Кроме того, средства будут направлены на развитие «быстрорастущих отраслей будущего», таких как сеть 5G, а также в строительство 1 млн энергоэффективных жилых домов. На это потратят около $1 трлн.

Часть инвестиций Байден планирует направить на развитие человеческого капитала — на создание новых рабочих мест и переобучение, а также в исследования и разработки, направленные на решение проблем расового и гендерного неравенства.

Инфраструктурный, политкорректный и антикитайский

В том числе, будут профинансированы исследования для колледжей и университетов, в которых, как исторически сложилось, обучались преимущественно афроамериканцы.

Если первый план Байдена в размере $1,9 трлн был сконцентрирован на ликвидации последствий пандемии, на оказании финансовой помощи гражданам и компаниям, то новая инициатива призвана способствовать продвижению долгосрочной программы восстановления экономики.

Часть плана аккумулирует средства в тех сферах экономики, в которых Соединенные Штаты зависят от Китая. Для замещения китайского импорта будут вложены миллиарды (к примеру, в развитие микрочипов, полупроводников).

По словам президента, реализация плана поможет американской экономике «в конкурентной борьбе с Китаем».

«Байден хочет одержать победу там, где Обама и Трамп потерпели неудачу», — отмечало ранее издание Рolitico. Это предупреждение о том, что план будет не просто узаконить, хотя он и является плодом компромисса между Демократической и Республиканскими партиями.

Главное разногласие даже не столько в деталях плана, сколько в его размере и способах финансирования.

Байден рассчитывает собрать $2 трлн за счет повышения ставки корпоративного налога с 21% до 28% и ряда мер, направленных на то, чтобы заставить транснациональные корпорации платить больше налогов в США — с доходов, которые они получают за рубежом.

Финансирование плана подразумевает, что примерно $700 млрд будет собрано за счет повышения налогов для богатых: путем увеличения предельной ставки подоходного налога с 37% до 39,6%.

«Не против миллиардеров»

«Я ничего не имею против миллионеров и миллиардеров, я верю в американский капитализм», — сделал оговорку Байден. Однако, по его словам, недопустима ситуация, при которой некоторые корпорации, например, Amazon, уходят от налогов, используя различные лазейки в законодательстве.

При этом Байден ранее обещал, что ни один американец, зарабатывающий менее $400 тыс. в год, не будет платить федеральных налогов больше, чем уже есть. «И хотя пока что рано говорить о конечной сумме и реализации плана, но ясно одно: за него предстоит долгая борьба между республиканцами и демократами», — заключает Рolitico.

Новый план Байдена — это выполнение его предвыборных обещаний, который одновременно стал и своеобразным ответом Китаю на его пятилетний план, принятый Компартией, считает финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. «Это, на мой взгляд, долгоиграющая «пластинка», которая безусловно сделает Америку более сильной и конкурентоспособной», — оценивает Беккер.

Для России новая инициатива Байдена — это, по существу, серьезный вызов, считает Беккер. «Этот план в случае его успешной реализации со временем может только усилить наше отставание, как в технологической сфере, так и в уровне жизни населения», — говорит Беккер.

Байден и демократы пользуются привычной дорожкой, протоптанной сто лет назад президентом Рузвельтом, считает научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович. «Для демократов голоса массы эмоциональных избирателей значительно важнее, чем реальное состояние экономики. За воплощение этого плана в жизнь американцы будут вынуждены расплачиваться — пока что в виде роста налогов — значительно дольше, чем он будет реализовываться. И расплачиваться придется, конечно, не электорату Демпартии, а всем ответственным и состоятельным американцам», — говорит Белькович.

Штурм Капитолия — только начало

Этот план в силу его масштабности отразится и на глобальной экономике, и на российской, считают эксперты. «Если бы инфраструктурная программа не сопровождалась повышением налогов, масштаб которого впечатляет, то можно было бы ожидать однозначно положительной реакции глобальных рынков, фондовых площадок», — считает Беккер.

«Но предполагаемый рост налогов на прибыль корпораций и доход частных лиц, в случае принятия плана в таком виде, может привести к даже краткосрочному падению фондового рынка РФ», — добавляет эксперт.

По мнению Бельковича, увеличение налогообложения в отношении тех, кто за демократов совершенно точно не голосовал, «означает усиление социального раскола в США и радикализацию политической борьбы. И штурм Капитолия – это только начало».

Негативный эффект действительно может состоять в перегреве не только фондового рынка США, но и мирового, и российского. «Фондовый рынок США — это рынок номер один в мире, капитализация Nasdaq и NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) составляет почти 50% мирового показателя ($43,8 трлн и $93,95 трлн соответственно). Россияне инвестировали в акции иностранных компаний 570 млрд рублей. Соответственно, может произойти потеря части вложенных средств», — говорит руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус.

Положительный эффект от плана также возможен. «Можно ожидать, что «большая стройка» в Америке вызовет спрос на сырье и материалы, в особенности на алюминий. И даже если не будет роста поставок непосредственно из РФ в США, все равно рост спроса приведет к подъему мировых цен, и российские компании смогут на этом заработать», — прогнозирует ведущий экономист «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

При росте экспорта в США на 10-15% от уровня 2019 года Россия получит $1,5-2 млрд дополнительной валютной выручки. «Это позволит российской валюте отвоевать дополнительно 2-3 рубля против доллара США», — считает Емельянов.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов более скептичен: «Инфраструктурный план Байдена не окажет существенного влияния на российскую экономику, но действительно может привести в моменте к колебаниям курса рубля в паре с долларом». Но в основном на российскую валюту будут оказывать влияние не экономические преобразования в США, а нефтяные котировки, добавляет Бадьянов.