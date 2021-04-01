Текстильный ОПЕК: производители одежды взбунтовались против ритейла

Тринадцать ассоциаций, представляющих поставщиков одежды в Китае, Бангладеш, Мьянме, Камбодже, Вьетнаме, Пакистане, Турции, Марокко и Индонезии, разработали собственный стандарт практики закупок, чтобы добиться более выгодных для себя условий, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа. Окончательная версия должна быть представлена позднее в апреле. Инициатива стандарта принадлежит Международной федерации одежды, которая объединяет производителей и ритейлеров.

Прежде всего производители хотят, чтобы максимальный срок оплаты был зафиксирован на отметке в 90 дней, а в случае отсрочки платежей поставщикам компенсировали упущенную выгоду. Также они настаивают на том, чтобы после размещения заказов уже нельзя было запрашивать скидки. Еще один важный пункт – ограничение на использование «форс-мажора», который освобождает ритейлеров от ответственности в случае отмены заказа из-за стихийных бедствий, вспышек заболеваний и других непредсказуемых явлений.

На фоне пандемии поставщики понесли большие убытки из-за отмены заказов со стороны магазинов. Например, такие крупные ритейлеры, как Arcadia, Gap, Kohl's и Primark, в марте и апреле 2020 года отменили или приостановили выполнение заказов у швейных фабрик Бангладеш почти на $3,7 млрд, пишет агентство со ссылкой на опрос среди местных предприятий. Позже некоторые компании, среди которых Primark, H&M, Inditex и Gap, все же решили компенсировать эти отказы в полном объеме. Это позволило производителям вернуть около $18 млрд, общий размер убытков по миру оценивается в $40 млрд.

«Производителям стало совершенно очевидно, что они оказались в более уязвимом положении, и им нужно играть более активную роль в установлении стандартов в практике закупок»,

— говорится в обращении представителей текстильной отрасли.

Разработанный документ будет носить рекомендательный характер, у него не будет юридической силы. Его цель заключается в том, чтобы способствовать лучшим практикам закупок, которые «не допускают выхода за означенные границы, когда злоупотребления со стороны контрагентов несут очевидный и неизбежный ущерб для производителей», сообщают авторы инициативы.

Сетевые продавцы тоже в минусе из-за пандемии. По оценке исследовательской компании Forrester, мировые ритейлеры из-за падения продаж в 2020 году потеряли $1,2 трлн оборота. Магазины не работали по несколько месяцев, продавцы были вынуждены объявлять большие скидки, чтобы избавиться от нераспроданных товаров.

Пойдет ли ритейл навстречу

Производители, которых представляют разработавшие стандарты ассоциации, шьют качественную, но достаточно недорогую одежду, говорит «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В этом сегменте очень высокая конкуренция, и поставщикам приходится «сбрасывать» цены. А вот ритейлеры, особенно крупные, этим пользуются и выдвигают достаточно сложные условия. Первым приходится на них соглашаться: конкуренция высокая, а реализовывать товар нужно.

Процесс переговоров между производителями и ритейлерами в принципе идет постоянно, но уровне одной-двух, максимум трех стран, обращает внимание Остапкович. Например, периодически выступают Китай, Бангладеш. В данном случае странам удалось объединиться.

«Они фактически пытаются сделать закон о торговле. Хотят переломить ритейлеров, чтобы добиться более выгодных условий», — рассуждает Георгий Остапкович.

Эксперт отмечает, что в 2020 году на фоне пандемии производители понесли более высокие издержки и им невыгодно отпускать продукцию по тем ценам, которые сейчас им предлагают сетевики.

Генеральный директор Baon Илья Ярошенко согласен с позицией владельцев заводов: крупные заказчики всегда диктуют условия, но наступает время, когда производство уже нерентабельно.

«Похоже, что этот момент настал. Но договориться на берегу и соблюдать договоренности по пути — это две большие разницы. Даже в ОПЕК возникают серьезные разногласия. Однако в одиночку изменить что-то точно нереально, а консолидировав усилия, есть хоть какой-то шанс достучаться и договориться», — поясняет Ярошенко «Газете.Ru».

Он добавляет, что каждый игрок рынка в итоге может нарушить договоренности, и тогда все усилия будут напрасны. Однако, учитывая широкую огласку, производителям удастся добиться определенных шагов навстречу от глобальных ритейлеров, считает топ-менеджер.

По мнению президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрея Разбродина, причина подобных ситуаций заключается в том, что транснациональные бренды монополизировали рынки сырья и готовых текстильных изделий, производимых в том числе в развивающихся странах. По его словам, эти страны практически не могут самостоятельно выходить на мировой рынок. Разбродин указывает, что сырьевые котировки — прерогатива западных товарных бирж, которые связаны с мировыми брендами.

«С учетом потребительского спроса, который если и повышается, то «символически» после локдаунов, бренды вряд ли пойдут на бойкоты в связях с «протестующими» из развивающихся стран. Скорее всего, бренды будут затягивать переговоры, чтобы в связи с низким потребительским спросом вынудить оппонентов продолжить поставки на прежних условиях.

Или все же пойдут на частичное выполнение предъявленных требований. Эти конфликты не единожды обсуждались в рамках конференции ООН по торговле и развитию, но без конкретных результатов», — подчеркивает Андрей Разбродин в беседе с «Газетой.Ru».

Вырастут ли цены на одежду

Российские предприятия особого отношения к этой истории не имеют, говорит Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. Если поставщики, например, повысят цену на свою продукцию, может произойти фоновый рост цен на импортную одежду. Он не будет резким, считает эксперт: Россия – большой рынок, и поставщики не захотят его терять. Глава Baon Илья Ярошенко также утверждает, что эта история может затронуть российских производителей лишь косвенно.

Союзлегпром называет подорожание одежды вполне возможным ввиду вероятных перерывов в традиционно стабильных поставках, возможных компенсаций со стороны брендов развивающимся странам и других факторов. Страны, которые выдвинули ритейлерам условия, находятся в числе основных поставщиков готовой продукции и сырья Союзлегпрома. Ценовая ситуация будет зависеть от того, будут ли поставщики компенсировать свои убытки за счет повышения цен на продукцию, поставляемую на экспорт.

«Во всяком случае, оттуда в РФ (и во многие другие экс-социалистические страны) в крупных объемах поставляются товары, в основном низко- и среднеценового сегмента, то есть товары широкого спроса. Потому вряд ли в интересах этих поставщиков чрезмерно «наращивать» экспортные цены для России», — говорит президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.