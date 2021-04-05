Суверенные платежи: Россия готовит аналог SWIFT

Возможное создание в России альтернативы SWIFT связано не только с политикой, но и с необходимостью модернизировать платежи, сообщил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Панкин

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — считает чиновник.

Однако альтернативная система не станет претендовать на монополию в сфере межбанковских платежей, отметил Панкин.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Создана в 1973 году. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций в 220 странах. Ежедневно система обеспечивает прохождение порядка миллиона финансовых операций.

Финансовая изоляция

Однако не новые технологии, а именно политическая составляющая привели к тому, что в России задумались о создании собственного аналога SWIFT. Это произошло после того, как США и ЕС ввели впервые санкции за присоединение Крыма к России в 2014 году.

Международная платежная cистема — это единый огромный «дом, который построил SWIFT», пояснял ранее «Газете.Ru» руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. «Управдом» в это доме — США. И это всех устраивало до недавних пор, поскольку никак не влияло на очевидные плюсы этой системы — быстроту, надежность, низкие тарифы передачи информации. Доллар устраивает мир в качестве основной мировой валюты, примерно по схожим причинам всех устраивает SWIFT», — отмечал Гойхман.

Эксперты считают, что если от SWIFT отключат российские банки, то Россия фактически окажется в финансовой изоляции, будет заблокирован почти весь российский экспорт и импорт.

Еще в 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину, что в России создается альтернатива SWIFT.

В июне 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу SWIFT. Национальная платежная система дешевле и технологичнее, чем SWIFT, комментировал ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ноябре 2019 года газета Economic Times сообщала, что трое из пяти членов БРИКС — Россия, Китай и Индия — создают свой аналог глобальной платежной системы SWIFT. Эта тема обсуждалась в кулуарах саммита БРИКС в Бразилии.

В отношении России из США неоднократно звучали угрозы отключения от SWIFT. Это предлагалось, в частности, в пакете так называемых «адских санкций». Как пояснял в интервью «Голосу Америки» тогдашний спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, отлучение Москвы от банковских транзакций SWIFT необходимо, чтобы Россия не делала «агрессивные шаги».

Одним из таких агрессивных шагов он называл строительство газопровода из России в Европу «Северный поток — 2». Впрочем, США не решились на отлучение российского бизнеса от SWIFT, понимая, что это обоюдоострое оружие и наказанными будут не только российские компании, но и американские и европейские.

Например, платежи, связанные со строительством «Северного потока — 2», идут между консорциумом компаний как раз через SWIFT. Если бы Россию все-таки отключили, «это уже был бы выстрел не в ногу, а повыше», говорил ранее депутат Госдумы РФ Аксаков.

Отработано на примере Ирана

Еще в 2017 году Минэкономразвития при помощи экспертов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) проанализировало, как отключение от SWIFT повлияло на Иран. Эта страна была выбрана для исследования по той причине, что санкционный каток прокатился по ней самым беспощадным образом и можно составить представление о действии санкций на банковский сектор в наихудшем варианте.

Согласно оценке экспертов ВАВТ, санкции против банковской системы привели к сокращению внешней торговли Ирана почти на треть. Инфляция достигла рекордного уровня: по данным иранского ведомства статистики, с марта 2012 по март 2013 года она превысила 30%, что является худшим показателем за всю историю страны. Цены на продукты питания в Иране выросли на 60%.

В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций в отношении России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одна из возможных мер воздействия — отключение от SWIFT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил возможность отключения России от SWIFT. По его словам, действия Вашингтона носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать любое развитие событий. Песков отметил, что такая ситуация заставляет быть начеку.