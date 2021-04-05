«Не только пандемия»: почему торговля переходит в онлайн

За январь-февраль 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Это произошло на фоне развития конкуренции и повышения качества услуг, отметили в организации, еще один важный фактор – локализация зарубежного бизнеса.

«В рамках текущих законодательных инициатив ряд трансграничных игроков начал активную локализацию бизнеса в России. Таким образом, зарубежные компании готовы инвестировать в создание полноценных интернет-магазинов, вкладываться в развитие инфраструктуры, создавать рабочие места», — цитирует ТАСС сообщение АКИТ.

По оценке Ассоциации, вклад иностранного бизнеса в онлайн-торговлю за первые два месяца года составил более 30 млрд руб. (на такую сумму россияне приобрели товары). Объем трансграничных продаж при этом снижается: в январе он сократился на 39%, в феврале – на 30%. В некоторых категориях падение составило от 30% до 80% — это одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для детей.

В 2020 году за счет интернет-торговли российский бюджет получил дополнительно 80 млрд руб. в виде налогов (без учета НДС) и около 2 млрд руб. в виде таможенных платежей, сообщила ассоциация. Кроме того, развитие онлайн-ритейла повысило спрос на рабочую силу: за последний год появилось более 100 тыс. новых рабочих мест.

«Если в начале 2020 года снижение доли трансграничной интернет-торговли мы связывали с ограничениями, введенными из-за коронавируса, то сейчас можно говорить об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций российских компаний», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Рост интернет-торговли подтверждают и крупные ритейлеры. Так, оборот Wildberries в первом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 79%, составив 134,7 млрд руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. Самый высокий рост был зафиксирован в категориях: товары для здоровья (+258%), продукты питания (+228%), спортивные товары (+191%), для дома и дачи (+172%), косметика (+126%). Количество заказов выросло на 108%, до 126,5 млн.

При этом продажи у компании активно растут в регионах: самая высокая динамика на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининградской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарстане (+127%).

В Avito сообщили «Газете.Ru», что в 2020 году объем рынка онлайн-продаж С2С («потребитель потребителю») достиг 1,06 трлн руб. (оценка по данным на ноябрь). Рост произошел за счет стремительного увеличения числа покупателей, частоты продаж и среднего чека, отметили в компании. За полтора года рынок вырос на 87%.

При этом сумма средней сделки в этом сегменте выросла впервые за последние несколько лет: в 2017-2019 годах она составляла 3210-3250 руб., а в 2020 году – 3530 руб. Самые высокие продажи в категориях электроника и бытовая техника (24% сделок), одежда и обувь (18%), детские товары (17%).

Не только пандемия

Популярность интернет-магазинов выросла на фоне пандемии в 2020 году: из-за локдауна многие люди предпочли делать покупки онлайн. Однако рост интернет-торговли связан не только и не столько с пандемией, считает доцент кафедры маркетинга и рекламы, директор образовательной программы «Цифровая трансформация бизнеса» Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. По мнению экономиста, здесь имеет смысл говорить об укреплении национального рынка и расширении возможностей российских компаний в сфере онлайн-торговли.

«Речь идет уже не только о собственных интернет-магазинах, но и маркетплейсах. В частности – об участии с товарами собственного производства в деятельности таких международных маркетплейсов, как AliExpress, Wildberries и т.д. Это говорит о существенном повышении конкурентоспособности и качества российских продуктов», — сказала Сяглова «Газете.Ru».

Кроме того, немаловажную роль играет готовность россиян пользоваться услугами электронной коммерции. Все больше людей понимают, что компании не стремятся их обмануть. «Доверие растет, и люди хотят покупать в интернете не только понятные категории вроде электроники и бытовой техники, но и те товары, что связаны с личными ощущениями, примеркой», — отметила Юлия Сяглова.

При этом она добавила, что прирост в товарообороте онлайн-магазинов произошел в том числе и за счет мощного скачка в продовольственном ритейле, которому способствовала пандемия.

По рыночным оценкам, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году составил не менее 155 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза год к году, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Он добавил, что большинство торговых сетей, которые активно развивают и финансируют развитие собственной интернет-торговли, показывают рост в начале 2021 года. Например, из отчетности X5 Retail Group следует, что только за февраль 2021 года доля цифровых продаж в общей выручке X5 превысила 2% и достигла 4,5% в Москве и Московской области.

«Многие потребители получили дополнительный опыт в плане удобства и постоянного совершенствования технологий онлайн-заказов продуктов питания, и тут уже скорее играет роль не сам локдаун, а новая привычка в отношении подобных покупок», — считает Березнюк.

В последние месяцы также наблюдается умножение инвестиций в российский рынок интернет-торговли, отметил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. Этому способствует политика правительства по локализации ИТ-компаний и сокращению доли импортного ПО на территории Таможенного союза.

«Игрокам рынка даны недвусмысленные сигналы о необходимости развития проектов, нацеленных на внутренний рынок России и возможных затруднениях у представителей глобальных компаний», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Лебедев добавил, что на фоне пандемии появилась необходимость перестраивать бизнес-процессы, чтобы привести их в соответствие с изменившимися условиями. У конкурентоспособных предприятий в сфере онлайн-торговли есть возможность инвестировать в развитие клиентского опыта, и это поспособствовало росту продаж в начале 2021 года.

«Однако стоит помнить, что этот рост был перераспределительным, а не органическим. Рост интернет-продаж проходит на фоне падения посещаемости торговых центров, трудностей в пересечении границы, глобальном росте затрат на логистическое сопровождение, стагнации доходов населения и осторожности при принятии решения о потребительском кредитовании», — сказал эксперт.

Есть ли проблемы

В ближайшие месяцы рост интернет-торговли продолжится, считает Юлия Сяглова из РАНХиГС. Однако есть и негативные факторы, которые могут его сдерживать.

Один из них — это несовершенство логистики, которое не позволяет компаниям приобщить клиентов к своей бизнес-модели, особенно в регионах. Еще одна причина — это некачественный сервис.

Потребности клиента должна быть удовлетворены, будь то сайт, мобильное приложение, постамат, курьерская доставка или другие способы взаимодействия, отметила Сяглова.

«Важны своевременность, четкость и скорость доставки, точность вложения и т.д. Если эти внутренние моменты не учтены и не налажены, клиенты постепенно будут переходить к другому игроку. Хотя эти факторы и не рыночные, компании должны обращать на них внимание», — сказала эксперт.

Александр Лебедев из НИУ ВШЭ при этом отмечает, что есть риск монополизации.

Лидеры рынка сейчас стремятся воспользоваться благоприятной ситуацией и образуют экосистемы, при которых стираются границы специализации: кажется, что одна организация может предоставить весь спектр возможных услуг. В среднесрочной перспективе это также может отрицательно отразиться на макроуровневом развитии, полагает он.

«Кроме технологических и экономических барьеров, существуют еще и социальные. Далеко не все граждане России чувствуют себя уверенно в интернете, растет риск встретить мошенников, существуют законодательные ограничения на дистанционную продажу некоторых видов товаров», — обратил внимание эксперт.

Лебедев добавил, что российский рынок ограничен платежеспособностью населения, для дальнейшего роста нужно выходить на новые рынки, считает эксперт.

«Для этих целей хорошо подходят рынки развивающихся стран, в первую очередь из Средней, Передней и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Также стоит присмотреться к зарождающимся рынкам в Африке», — сказал Александр Лебедев.

Однако он отметил, что исторически российские интернет-гиганты не были особо успешны за рубежом, и многие проекты пришлось свернуть, получив убытки.

«В таких условиях можно прогнозировать рост интернет-торговли внутри страны за счет накопленного эффекта и дальнейшего перетока покупателей из традиционного ритейла, при этом для дальнейшей устойчивой экспансии требуются инвестиции в гуманитарные, а не только технические компетенции», — обратил внимание Александр Лебедев.