Дефицит и подорожание: российский авторынок демонстрирует спад

Начавшееся в январе 2021 года снижение продаж на автомобильном рынке России ускорилось в марте, достигнув динамики в минус 5,7% относительно аналогичного показателя прошлого года, свидетельствует отчет Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). В целом за I квартал 2021 года первичный рынок сократился практически на 3% до 387,3 тыс. шт.

Март был лучшим месяцем прошлого года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун, отчасти этим объясняется нынешний ощутимый спад, полагает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Он напомнил, что грядущие месяцы будут отталкиваться от низкой базы прошлого года, отражавшей общую картину периода изоляции в авто-ритейле.

«Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса.

В целом ситуация на рынке не вызывает удивления. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей», — сказал Штэрцель.

Мартовская статистика свидетельствует, что лидеры продаж в большинстве демонстрируют положительный результат либо небольшое снижение, не опережающее общую динамику стагнации рынка. Однако у некоторых компаний (преимущественно японских) ситуация наиболее драматичная. Так, у Renault и Toyota продажи упали почти втрое сильнее, чем рынок — на 15% и 18% соответственно.

У Nissan (25%), Mazda (23%) и Mitsubishi (50%) снижение еще более драматичное, не многим лучше ситуация в Subaru (20%), Honda (40%) и Changan (15%).

На этом фоне китайские компании продолжают успешное восхождений на Олимп российского рейтинга продаж: в плюсе Haval (77%), Chery (185%) и Geely (85%). В тоже время, по словам Томаса Штерцеля, волнение автопроизводителей вызывает неопределенность, связанная с повышением утилизационного сбора. Наибольший спад продаж, по словам топ-менеджера, наблюдается в массовом сегменте. С этого момента АЕБ указывает дополнительно информацию о продажах внедорожников, легких коммерческих автомобилей, пикапов и электромобилей.

Данные показывают, что внедорожники составляют почти половину общего рынка продаж, как самый любимый тип автомобилей российских покупателей. Всего в I квартале, по данным АЕБ, было реализовано 183,3 тыс. внедорожников, что составляет 47,3% от всего рынка, на пикапы пришлось 1,8 тыс. шт. (0,5%).

Также за январь-март россияне купили 204 новых электромобиля.

Интерес покупателей в I квартале и в частности в начале весны усилен дефицитом автомобилей, ростом цен на них, считает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. Нехватка машин и замедляет показатели рынка, и в то же время подогревает спрос — люди не хотят откладывать покупку на долгий срок, полагает представитель автомобильной группы.

В «Авилоне» подчеркивают, что дефицит сохраняется по большинству брендов. Так, например, в массовом сегменте по марке Hyundai сейчас нарасхват кроссоверы Creta и седаны Solaris . В премиальном сегменте фиксируется нехватка у бренда Mercedes-Benz моделей А-klasse, С-klasse, CLA, GLA, GLB, по остальным моделям компании ситуация стабильная. У марки Volvo в марте и апреле отмечается нехватка кроссовера XC60, а также XC40, S90 и V90, заметил эксперт.

«Если сравнивать с прошлым годом, то март тогда был относительно высоким месяцем по показателям, во многом благодаря ажиотажу, который наблюдался на фоне начала пандемии. Вдобавок подобной ситуации с дефицитом еще не было, и сейчас рынок демонстрирует снижение, в том числе и на фоне нехватки автомобилей»,

— сказал Каменский «Газете.Ru»

Цены на автомобили за I квартал 2021 года по разным брендам увеличились в среднем от 3 до 7%, заметил собеседник. Среди основных факторов их роста — изменение курса валют, инфляция, рост утильсбора, а также традиционное подорожание, которое происходит в январе.

В «Автодоме» отмечают рост цен по всем брендам своего портфеля.

По маркам Kia, Hyundai, Nissan и Volvo повышение стоимости автомобиля в среднем составило 150 тыс. рублей на модели стоимостью свыше 2,5 млн рублей.

«Для автомобилей ценой около 1,5 млн рублей рост составил 200-250 тысяч рублей. Из премиум-сегмента самый большой рост показывает Mercedes-Вenz — порядка 25-30% в этом году, на втором месте BMW. Land Rover переписал прайс-листы, прибавив 3,5-7%», — сказал «Газете.Ru» генеральный директор Автодом» Андрей Ольховский.

Он убежден, что цены на автомобили будут увеличиваться до конца этого года, а по ряду брендов и в следующем. В премиум-сегменте рост к концу 2021 году будет в диапазоне от 5% до 15%, а в массовом сегменте — не более 10%, поделился ожиданиями Ольховский.