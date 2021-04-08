«Анахронизм и дискриминация»: в Госдуме предложили ликвидировать список неженских профессий

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, который исключит из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, говорится в официальном ответе министерства на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, пишет в четверг ТАСС.

Депутат ГД и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина немедленно отреагировала на это известие, направив аналогичный запрос в министерство, но уже с требованием полностью отменить указанный список.

«Я не преувеличу, сказав, что все мировые эксперты в области трудовых отношений, начиная с Международной организации труда и заканчивая Всемирным банком, сходятся во мнении, что этот список запрещенных профессий — прямая дискриминация женщин»,

— заявила в депутатском запросе в Минтруд Оксана Пушкина.

По мнению парламентария, «это анахронизм», который не учитывает технический прогресс и современные реалии и «ущемляет права женщин при выборе профессии». В Министерстве труда и соцзащиты не ответили на письмо «Газеты.Ru» с просьбой прокомментировать причины утверждения подобного приказ.

С 1 января этого года Минтруд исключил из списка запрещенных для женщин более ста профессий. Так, по новым правилам, женщины могут садиться за руль самосвалов, работать трактористками, но строительная техника (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) им по-прежнему не доступна. Кроме того, женщины снова (как до введения запрета) могут стать частью команды судна — матросами, шкиперами, боцманами. При этом женщины все еще не могут быть пожарными, водолазами и грузчиками. Под запретом остаются и многие другие отрасли, например, женщин не берут на химические производства, подземные горные работы, добычу нефти и газа — там, где процесс связан с ядовитыми веществами, тяжёлыми физическими нагрузками и условиями.

История вопроса

Первый список запрещенных для женщин «особо опасных и тяжких» профессий был составлен в 1932 году, таким образом молодое советское государство стремилось защитить здоровье женщин и детей на заводах в пику дореволюционной практике фабрикантов. А прообраз действующего списка утвердили в 1978 году «в целях улучшения труда женщин, занятых в народном хозяйстве, и охраны их здоровья» — в нём была упомянута 431 профессия.

В российский перечень 2000 года по инерции вошли уже 456 профессий, и с тех пор его постепенно сокращали под нажимом общества. Последняя редакция вступила в силу в январе. К началу 1970-х годов в СССР сложился самый высокий в мире уровень трудовой занятости женщин трудоспособного возраста и одновременно самый низкий на то время уровень рождаемости, пишет Forbes.

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов не видит в существующем списке целенаправленной дискриминации, он считает какие-либо перекосы несущественными, а законодатели, по его мнению, утрируют ситуацию, чтобы идеи «лучше выстрелили медийно».

«Там есть некоторые перестраховки в этом перечне, потому что некоторые профессии считаются опасными для женского здоровья. Это советское наследие, когда очень жесткое было гендерное деление в профессиональной сфере. Единственный критерий, который сейчас разделяет профессии на мужские и женские, — физический функционал и состояние здоровья»,

— говорит Александр Шатилов.

Запрос женщин на мужские профессии есть и он все чаще удовлетворяется, считает он. Например, еще недавно было сложно представить женщину, работающую водителем такси или электропоезда, но они проникают и в эти профессии, указывает декан факультета социальных наук Финансового университета.

Непонятна логика с запретом на вождение отдельных видов строительной техники: женщинам можно работать крановщицами на огромных высотах на стройках и на заводах в металлургии, где чрезвычайно важна точность манипуляций, но нельзя при этом сидеть за рулем современных экскаваторов с усилителем руля, удивляется доцент факультета социальных наук ВШЭ Ольга Савинская. Она считает, что если все запреты будут сняты, женщины, если и пойдут в самые тяжелые мужские профессии, то совсем не от хорошей жизни.

«Женщин туда придет очень немного — самые сильные, крепкие или просто вынужденные, если в данном регионе нет другой работы»,

— говорит доцент ВШЭ Ольга Савинская.

Еще в начале XX века женщины не могли ни получить диплом о высшем образовании, ни преподавать, ни заниматься гуманитарными науками. Ольга Савинская вспоминает Марину Попович — одну из первых женщин летчиц-испытателей, которой пришлось лично дойти до Ворошилова, чтобы ей разрешили летать — и которая соревновалась с Валентиной Терешковой за право стать первой женщиной в космосе.

Чисто мужские профессии?

Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и одновременно секретарь Центрального совета горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко против отмены реестра неженских профессий.

«Список может корректироваться, но есть профессии, где женщины работать не должны, потому что это будет очень вредно для их здоровья, а по мере того как меняются условия и техника, этот список будет обновляться»,

— рассказал Михаил Тарасенко.

Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев сказал «Газете.Ru», что в горной промышленности женщины работают, и отнюдь не на самых чистых местах.

«Их с подземных работ при Советском Союзе вывели, кроме может быть местами есть маркшейдеры (горные инженеры), которые дают наряды, подземное направление, но на открытых горных работах и обогатительных фабриках — на самых тяжелых и грязных работах, — к сожалению, женщины работают», — рассказал Александр Сергеев.

При этом председатель профсоюза горняков заявил, что «есть определенные профессии, которые по медицинским показаниям подходят только мужчинам», и попытки отменить запреты — не более чем популизм.

«А вы попробуйте «Белазы» водить — водители же еще и ремонтируют эту технику, а там грузоподъемность в 240 тонн! Колеса в два с половиной метра. Тяжелые гаечные ключи, на которые встают мужчины вдвоем, чтобы их подтянуть и чтобы колеса не отвалились!», — отметил горняк в беседе с «Газетой.Ru».

Что отстояли

Социолог и гендерный исследователь, программный координатор Фонда им. Генриха Бёлля в России Ирина Костерина указывает, что в списке не осталось многих из перечисленных там тяжелых профессий или на них очень маленькая занятость, и женщины уже отвоевали право быть пилотами гражданской авиации, машинистами поездов, дальнобойщицами.

«Постепенно делали исключения для машинистов поездов, пилотов гражданской авиации — по-моему, пора его весь отменить. Я не поддерживаю идею, что этот список должен обязательно защищать женское здоровье. Логика про «не пускать» — это дискриминация», — считает Костерина.

Писательница и феминистка Мария Арбатова говорит, что само наличие этого списка говорит о том, что «женщины традиционно воспринимаются в России как существа юридически второго сорта». В обществе есть запрос на сам по себе факт равноправия, как и на право выбирать профессию. Девушки добились права учиться в военных вузах на военные профессии, после серии судебных исков — сели в кабину машиниста в метро.

«Весь цинизм этого списка заключался в том, что женщины работали на самых малооплачиваемых, грязных и тяжелых работах. Женщины клали шпалы, но им было запрещено водить поезда метро, где надо просто нажимать на кнопки. Это двойной стандарт, который предлагает мужчинам более высокооплачиваемые и престижные должности», — считает Мария Арбатова, и верит, что постепенно мы будем приближаться к цивилизованному миру, где женщины сами выбирают профессию.