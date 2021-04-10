Контроль сверху донизу: как пандемия обострила проблемы бизнеса

Кризис подтолкнул государство и бизнес «к активному взаимодействию», правительство в период пандемии стало эффективнее помогать компаниям, но обозначились и негативные тренды. Об этом говорится в докладе «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие». Исследование (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») подготовлено экспертами Высшей школы экономики и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Государство продемонстрировало способности разговаривать с бизнесом. Результатом такого взаимодействия стало оперативное решение ряда проблем отраслевого регулирования и смягчение отдельных ограничений», — говорится в докладе. Но повышенное внимание государства к бизнес-процессам несет немало рисков для экономики в целом, отмечают эксперты.

Одна из таких проблем уже реализуется на практике — вмешательство в ценообразование.

«Отдельным существенным риском представляется расширение вмешательства государства в процессы ценообразования в конкурентных секторах (розничная торговля, фармацевтическая промышленность)», — сообщается в докладе.

Авторы исследования указывают также на то, что наметились процессы поглощения небольших перспективных компаний крупными, в том числе с государственным участием.

«В этой связи возникают вопросы о возможных ограничениях для роста новых национальных чемпионов», — считают экономисты ВШЭ.

Регуляторная гильотина не ослабла

Еще одним из изъянов антикризисной политики правительства стала административная нагрузка. Власти еще накануне кризиса заявили о необходимости введения моратория на проверки бизнеса, о снижении административного давления. Стартовала кампания по проведению «регуляторной гильотины» — отсечению устаревших и избыточных регламентов для бизнес-процессов. В прошлом году были приняты необходимые законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях».

Однако, как показал опрос руководителей 45 компаний, давление на бизнес со стороны министерств и ведомств сохранилось, а в некоторых случаях даже усилилось. Особенно это заметно на примере работы небольших компаний, отмечают авторы исследования.

Из положительных трендов, обозначенных экспертами, — на фоне пандемии произошло ускорение цифровизации государства, внедрение новых технологий в экономическую деятельность. Но инновации несут для предпринимательства вполне определенные риски.

«Цифровизация государства создает новую платформу для взаимодействия с бизнесом. Однако возможно усиление попыток контролировать его во всех решениях и встраивать его в исполнение решений «сверху вниз», — подчеркивается в докладе.

Оценивая реакцию компаний на кризис, эксперты НИУ ВШЭ указывают, что отмеченные на уровне отдельных организаций проблемы в большинстве своем оказались докризисными, а пандемия и карантин лишь обострили их. Например, для фармацевтики, химической промышленности и автомобилестроения обострились давно знакомые проблемы снижения курса рубля и удорожания импорта, переключения поставщиков сырья на внешний рынок, монополизм в цепочках поставок.

А для таких секторов, как розничная торговля, туризм, IT-сектор особенно острыми стали проблемы недостаточности господдержки, дефицит человеческого капитала.

После выхода из кризиса, вызванного пандемией, усилится тренд, который сейчас только зарождается. «Бизнес-модели компаний будут трансформироваться в направлении создания экосистемы вокруг человека: его здоровья, безопасности, питания, развлечений», — прогнозируют аналитики ВШЭ.

По их мнению, позиции государства в отношении компаний сейчас выглядят двойственными. С одной стороны удовлетворяется запрос предприятий на гибкость решений со стороны экономического блока правительства, с другой стороны эта поддержка «конкурирует» с усилением давления контролирующих органов.

Двойственность проявляется еще и в том, что в правительстве постоянно соперничают задачи защиты интересов населения (сдерживание инфляции на товары и услуги), поддержка интересов развития отечественных производств (импортозамещения), а с другой стороны правительство обязано развивать условия для здоровой конкуренции бизнеса.

Все это существенно повышает риски для инвесторов, заключают авторы доклада.

Госкорпорации занимают все ниши

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», в свою очередь указывают на то, что одним из самых негативных трендов, которые обозначила пандемия, стало сужение возможностей для малого и среднего бизнеса (МСБ).

«В ходе пандемии обострились проблемы, связанные с захватом перспективных, новых ниш со стороны крупных игроков, больших корпораций. Крупняк стал захватывать в том числе те ниши, которые ранее считал не слишком интересными для себя», — поделился мнением с «Газетой.Ru» член экспертного совета при Госдуме по эффективности управления и производительности труда Николай Калмыков.

Он считает, что из-за кризиса шансы МСБ вырасти в крупный бизнес существенно снизились. «Корпорации напуганы непростой экономической ситуацией и пытаются скупить все, что только можно, влезть куда угодно. Часто они даже не очень понимают, куда идут. Но зато они уверены в своем административном ресурсе, своих финансовых возможностях, в налаженных каналах сбыта продукции, наличия клиентской базы и так далее. Конечно, они имеют преимущество перед МСБ», — объясняет Калмыков.

В итоге некоторые стартаперы, авторы перспективных проектов вынуждены уходить, либо продаваться корпорациям, а это ведет к снижению конкуренции, добавляет он.

Управляющий партнер инвестиционной компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян полагает, что после кризиса 2008-2009 годов многие компании рассчитывали в первую очередь на помощь государства, на прямые вливания, на госинвестиции, льготы. Сейчас становится понятно, что больше всего в поддержке нуждается само население.

«Необходимо стимулировать потребительский спрос, оказывать финансовую поддержку населению, что поможет выжить и бизнесу тоже», — говорит Акопян.

Можно полностью согласиться с таким выводом в докладе ВШЭ, что государство, наконец, повернулось лицом к бизнесу, отмечает директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко. «За считанные недели действительно решались проблемы, которые не могли сдвинуть с мертвой точки годами. Это потому, что государство не может существовать, если загнется бизнес. Но в последнее время стало заметно, что дверку пытаются закрыть, возвращается административное давление», — уверен экономист.

Он считает, что огромная контрольно-надзорная машина, «которая традиционно паразитирует на бизнес-секторе, сейчас с нетерпением ждет, когда его снова можно будет доить».

Если оправдаются худшие подозрения, то российская экономика на фоне быстрого общемирового восстановительного роста снова окажется в хвосте прогресса, добавляет Свириденко.