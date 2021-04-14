Битва за урожай: аграрии предупредили о подорожании риса

Производители из Краснодарского края прогнозируют рост цен на рис, сообщил Южный рисовой союз. На фоне засухи и сокращения посевных площадей может снизиться производство, а расходы аграриев вырастут. В этом регионе производится более 70% всего российского риса.

Летом прошлого года произошла аномальная засуха. Рисоводам тогда удалось сохранить сбор риса на уровне 2019 года — 900 тыс. тонн. Площадь посевов составила 127 тыс. га. Производители добровольно решили «заморозить» оптовые цены. Глава регионального минсельхоза Федор Дерека при этом сообщил, что в 2021 году площадь посевов будет сокращена до 120 тыс. га.

«Результатом этого может стать не только снижение объемов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу»,

— цитирует ТАСС пресс-службу Южного рисового союза.

На стоимости риса также может отразиться рост тарифов на пользование водой (на 20%). За восемь лет эта статья расходов поднялась с последнего места на третье, обогнав зарплату и химические препараты.

По словам председателя Южного рисового союза Игоря Лобача, в 2020 году расходы на водопользование превысили 720 млн руб. Рисоводы ожидают, что в 2021 году их прямые затраты вырастут до 60-65 тыс. руб. на гектар, из них расходы на воду составят более 15-17%. Ставка субсидии на гектар рисовых посевов составит около 2 тыс. руб. По мнению Лобача, она не покроет даже половины расходов за водопользование.

«Конечно, при такой ситуации вряд ли можно будет осенью упрекать рисоводческие предприятия в росте отпускных цен на крупу рисовую урожая текущего года, который, по оценкам экспертов, может быть сопоставим с ростом используемых в технологии выращивания составляющих суммарно за два последних года»,

— заявил Игорь Лобач.

В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили «Газете.Ru», что текущие объемы производства риса позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки, а также потребности населения.

«В прошлом году в России, несмотря на засуху на Юге, получен рекордный урожай риса – 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 года (1,099 млн тонн). Посевная площадь под культурой достигла 197 тыс. га (+1,6%). В среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 млн тонн», — сообщило ведомство.

Лидерами по выращиванию риса являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, республики Дагестан и Адыгея, отметили в Минсельхозе. В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением воды или других негативных факторов.

«В связи с этим Минсельхоз России ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, что позволит сохранить достаточные объемы производства культуры. Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года», — отметили в ведомстве.

«В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию. За последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3% до 23,6 руб. за кг. Поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию»,

— заверили в Минсельхозе.

В объединяющей крупнейшие продовольственные торговые сети Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на вопрос «Газеты.Ru», предупреждали ли ритейлеров о возможном подорожании риса, заявили, что не комментируют «слухи и предположения». Вопросы о ситуации на рынке АКОРТ переадресовал в Минсельхоз.

Урожайность риса в последние годы остается стабильной — более 1 млн тонн, этого достаточно для поддержания рыночного баланса, сказал «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Говорить об опасениях, связанных с ростом цен, пока очень рано — пока аграрии не посеют, точных прогнозов, конечно, никто не даст. Но предварительно все складывается благоприятно, и урожайность плохой не ожидается, так как с водой в текущем году все стабильно», — сказал он.

Насколько популярен рис у россиян

В 2020 году рис занял первое место по доле продаж в денежном выражении — 42%, сообщили «Газете.Ru» в компании Nielsen. На втором месте оказалась гречка (31%), на третьем — бобовые крупы (7%), другие – 20%.

В прошлом году продажи риса по сравнению с 2019 годом в денежном выражении выросли на 16% (в натуральном – рост на 4%). По этому показателю его обогнала гречка: 43% (в натуральном было зафиксировано падение на 9%).

В январе-феврале 2021 года рис также занял первое место по доле продаж в денежном выражении – 41%. На долю гречки пришлось 32%, бобовых круп — 7%, других – 20%. По сравнению с январем-февралем 2020 года продажи риса в денежном выражении выросли на 5% (в натуральном – упали на 11%), а гречки — на 20% (в натуральном упали на 14%).

Илья Березнюк из Agro & Food Communications, однако, сказал, что по популярности у россиян, рис занимает «почетное» второе место после гречки.