«Экономика сама себя не вытянет»: почему в России плохо работает господдержка

Минэкономразвития подвело итоги восстановления промышленного производства за первый квартал 2021. Впервые за год промпроизводство показало рост, но только в марте относительно февраля. И этот рост оказался более чем скромным — на 1,1%. В феврале и вовсе было снижение минус 3,2%.

За весь первый квартал 2021 года снижение промпроизводства составило 1,3% к первому кварталу прошлого года.

Лучше других чувствует себя обрабатывающее производство — рост за март достиг 4,2% к февралю. Но полный квартал все равно показал сокращение на 0,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Минэкономразвития считает основными драйверами как по итогам марта, так и всего первого квартала машиностроение и химический комплекс страны. Здесь реальный рост составил почти 30% и 13% соответственно. Но ведомство признает, что этот рост связан «в основном, с завершением ряда долгосрочных контрактов». То есть, скорее всего, речи не идет об экономическом эффекте, полученном за счет мер антикризисной поддержки, стартовавшей в основном летом прошлого года.

Из отчета следует, что положительные темпы показали отрасли легкой и пищевой промышленности. А также фармацевтика — по вполне понятным причинам.

При этом продолжился спад в секторе нефтепереработки на 7,0% к первому кварталу прошлого года и в металлургии на 4,1%.

«В добывающих производствах также наблюдалось улучшение ситуации – спад в этих отраслях замедлился, завершив первый квартал снижением на 7,3% к первому кварталу прошлого года», — говорится в отчете министерства.

На скромный докризисный уровень

Промышленность возвращается на докризисные уровни, с осторожным оптимизмом отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «В ближайшие месяцы ожидаем продолжения восстановительного роста промышленности благодаря набирающей ход вакцинации в России и в мире, и ожидаемому ослаблению карантинных ограничений. Поддержку добывающему сектору окажет смягчение возможное условий сделки ОПЕК+», — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Но возвращение к уровню 2019 года — не повод для радужного настроения, предупреждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «Во-первых, российская экономика еще задолго до пандемии демонстрировала низкие темпы роста», — заметил он.

Во-вторых, российская вакцина была разработана достаточно быстро, однако до массовой вакцинации и ее эффекта на экономику пока еще далеко, добавляет Хестанов.

Эксперт считает, что от российской экономики «никто и не ожидает рекордов». «С точки зрения динамики промпроизводства и в целом ВВП итоги года, скорее всего, будут сопоставимы с ранее сформулированными прогнозами о росте на 2,5-3%», — прогнозирует Хестанов, добавляя, что момент истины наступит по итогам второго квартала.

В этих данных, которые публикует Росстат и Минэкономразвития, вообще много конъюнктурных показателей, отмечает директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко. Например, добыча полезных ископаемых может резко увеличиваться или падать в течение года в зависимости от экономической ситуации в разных странах.

«Что касается России, то на фоне пандемии решения об инвестициях у многих компаний были заморожены. В итоге статистика по промпроизводству в течение двух-трёх лет будет показывать обвал», — говорит Свириденко.

Это значит, что сейчас правительству необходимо улучшать поддержку и условия для промышленных проектов. «На территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), например, условия неплохие, но страховые взносы снижены только для тех, кто «вошел» в проекты в течение первых трёх лет», — прогнозирует Свириденко.

Помимо эклектичности в реализации госпрограмм, государству не хватает настойчивости, считает эксперт. В каждом регионе должны быть офисы развития, которые отвечают только за новые проекты и не связанные с текущим госуправлением, добавляет Свириденко из Института экономики роста.

Одним из факторов, который может ускорить рост промышленности является бюджетная политика. Ей не хватает динамики, считают эксперты. «Напомним, что в марте профицит федерального бюджета составил 741 млрд руб., то есть, Минфин фактически изъял из экономики эту сумму. При этом, по предварительной оценке, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов за первый квартал составило 385 млрд рублей или всего 17% от плановых бюджетных назначений», — отмечает Васильев из Совкомбанка.

Против санкций нет приема

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова напоминает, что во время коронакризиса господдержка предоставлялась только отдельным категориям компаний — из сферы услуг и системно значимым предприятиям, где возникала угроза увольнений.

«Хорошо, но такой подход означает, что поддержку получила лишь малая часть экономики. И скромный результат первого квартала не удивляет», — говорит Кононова.

Она считает, что необходим «перезапуск» спроса, как потребительского, так и со стороны бизнеса (спрос на промышленные и строительные материалы, полуфабрикаты и т.п.).

Крайне важна и стимулирующая политика Банка России, которая напрямую определяет доступность заемных средств и для покупателей, и для участников инвестиционных проектов, добавляет эксперт. «И если правительство сейчас предпринимает целый ряд мер по активизации инвестиционных процессов, то ЦБ по-прежнему придерживается иной позиции, заявляя о приоритете сдерживания инфляции через повышение ключевой ставки», — говорит Кононова из ИКСИ.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева считает, что дальнейшее восстановление промпроизводства проблематично на фоне снижающихся доходов населения.

Для того, чтобы выйти на стабильные темпы экономического роста, нужны дополнительные меры и стимулы, прошлогодних недостаточно. Среди них — поддержание доходов населения, изменение качества производственного капитала, увеличение инвестиций в основной капитал, в новые рабочие места, в инновации, в производство, ориентированное на несырьевой экспорт, в развитие жилищного строительства».

Все стимулы в общем-то давно известны, но правительству не хватает концентрации на прорыве, считают эксперты. И, конечно, остается проблема санкций Запада. «В существующих условиях — с санкциями, с низким уровнем доступности капитала, административным давлением на бизнес — экономика сама себя не вытянет», — заключает директор Института экономики роста Свириденко.