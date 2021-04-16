Токио может отыграть назад: Олимпиада снова под вопросом

Япония привержена идее провести Олимпийские игры этим летом, заявил глава японского олимпийского комитета в пятницу на пресс-конференции. В то же время растет недовольство среди населения. В правящей партии раздаются голоса о том, что Олимпиаду нужно отменить. До соревнований осталось менее 100 дней.

«Мы не думаем об отмене Олимпийских игр. Мы продолжим делать все необходимое для тщательного обеспечения безопасности, чтобы дать людям чувство полной уверенности», — заявил глава токийского олимпийского комитета Сейко Хашимото.

Накануне генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии — Тошихиро Никаи — заявил японскому телеканалу TBS TV, что «если будет всплеск заражений из-за Олимпиады, то она должна быть отменена». После того как комментарии вызвали бурную реакцию в Японии и за рубежом, он сделал полшага назад:

«Если вы спрашиваете меня, должна ли Олимпиада и Паралимпиада состояться любой ценой, я отвечу — нет», — цитируетТошихиро Никаи NYTimes.

В Международном олимпийском комитете заявили, что у них нет «плана Б» на случай переноса или отмены Игр.

К голосам против Игр присоединились медики: в стране идет четвертая волна коронавируса и цифры по заражениям приблизились к январским пикам, полностью вакцинировано менее 1% населения. Профессор университета Киото Хироши Нишиура, один из советников правительства по борьбе с пандемией, призвал отложить Олимпиаду еще на год.

Путешествие олимпийского огня по архипелагу не слишком улучшило настроение японцев. По данным последних опросов, опубликованных агентством Kyodo News, менее четверти японцев считают, что Олимпиада должна начаться по расписанию 23 июля. 39,2% выступают за отмену Игр и 32,8% — за их перенос.

Цена нового переноса или отмены

Японские власти, спонсоры и частный бизнес, вложившийся в подготовку к Играм, потеряет $5,8 млрд при переносе соревнований еще на год, собрал данные японских исследовательских центров сервис Statista.

По официальным данным, первый в истории перенос Олимпиады уже привел к ее удорожанию на 22% до $15,4 миллиардов. При этом по итогам нескольких аудитов, выяснилось, что реальная стоимость Игр в Японии в два раза больше. Данные о расходах сверх бюджета не включают в официальные отчеты по требованию Международного олимпийского комитета и в интересах властей самой страны-хозяйки, потому что ⅘ бремени ложится на госбюджет и, соответственно, налогоплательщиков.

«Для нас важно, чтобы публичные данные о стоимости Игр и их финансовый анализ выглядели привлекательно для городов-кандидатов, а не отпугивали их. Поэтому если вам кажется, что мы слишком жестко настаиваем на снижении издержек, мы делаем это ради нашего будущего, так же как вы это делаете ради ваших налогоплательщиков», — цитировало агентство Associated Press вице-президента МОК Джона Коутса.

В 2020-м году почти $3 млрд ушло на продление договоров аренды, поддержание или повторную установку временных объектов инфраструктуры, перезаключение договоров с отелями, обслуживающим персоналом и охраной и другие траты. Часть из них покрыл МОК, выделивший на эти цели $650 миллионов.

После того, как Япония в марте объявила о запрете на участие иностранных болельщиков, операторам пришлось вернуть 630 тысяч билетов. Из-за того, что в страну восходящего солнца не приедут болельщики, экономика не досчитается около 1,37 миллиарда долларов, цитирует деловая газета «Никкей» экономистов из Dai-ichi Life Research Institute.

Японские власти уже не допускают зрителей на часть мероприятий, связанных с олимпийским огнем, и в конце апреля примут решение о том, пускать ли вообще каких-либо болельщиков на стадионы.

Если же все пойдет по самому негативному сценарию, и Олимпиада 2020 будет отменена вовсе, то экономика Японии переживет этот сценарий без большого ущерба для экономического роста, так как траты на Игры происходили в течение почти десятилетия. Тем не менее, в МВФ предупреждают, что правительству придется принять меры для поддержки малого и среднего бизнеса, который потратил деньги в ожидании наплыва болельщиков-японцев и десятков тысяч гостей из официального сопровождения спортивных делегаций.

«Изменения в планах на Олимпиаду будет иметь ограниченный эффект на экономический рост в ближайшей перспективе благодаря тому, что у Японии развитая и диверсифицированная экономика. Однако не стоит забывать о том, что экономический удар от отмены Игры будет распределен непропорционально: основной урон понесет сектор услуг в Токио, причем главным образом малый и средний бизнес»,

— заявил в интервью Reuters заместитель директора отделения МВФ по Азии и Тихоокеанскому региону Одд Пер Бекк.

Этот сценарий крайне не нравится МОК: около 70% его дохода зависят от продажи прав на телетрансляцию, а 20% — от спонсорских средств, поэтому комитет до последнего тянул с переносом Олимпиады в 2020 году, пишет «Никкей». В текущем четырехлетнем цикле МОК рассчитывал заработать $6 млрд, писал «Ъ» в 2020 году.

Кроме того, в случае отмены Игр в Японию не приедут 15,5 тысяч атлетов из 200 стран, каждая из которых потратила деньги на их подготовку. В Олимпийском комитете России не ответили на запрос «Газеты.Ru» о том, как там оценивают вероятность переноса или отмены Игр. Специалисты говорят, подсчитать этот ущерб крайне сложно.

Источник, близкий к одной из спортивных федераций, пояснил, что олимпийская гонка начинается задолго до самих соревнований: путевки на Олимпиады разыгрываются в течение трех лет перед очередными Играми на различных международных этапах, чаще всего Чемпионатах мира (ЧМ).

«Например, для парусных федераций Олимпийские игры означают затраты на подготовку минимум десятка экипажей в разных классах в течение трех предолимпийских лет. В России это порядка 2,5-3 млн рублей на экипаж в гоночный сезон. В 2019-м в Японии был ЧМ, и наши яхтсмены отправили туда лодки контейнером и оплатили аренду до 2020 с расчетом на ЧМ и Олимпиаду. Лодки, кстати, до сих пор там»,

— рассказал источник «Газете.Ru».

Если Игры в Токио снова перенесут или отменят, это будет означать, что спортивные сборные во всех видах спорта потеряют целую плеяду опытных и сильных атлетов, которые хотели завершить карьеру на олимпийском пьедестале, но не могут ждать еще несколько лет.

«Часть спортсменов, которые планировали завершить карьеру после Олимпиады, решили не ждать и уже ушли из спорта. Если нынешние игры не состоятся, уйдет еще больше людей. А значит, деньги, которые были потрачены на их подготовку — бюджетные, спонсорские, личные средства спортсменов — будут просто выброшены на воду», — рассказал источник, близкий к российской федерации парусного спорта.