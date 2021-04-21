Списать — не вариант: как регионы будут спасать от долгов

Правительство должно до 1 июля определиться, как помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду 21 апреля с посланием Федеральному Собранию. Он предложил «весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов», заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Президент также заявил о необходимости обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость региональных и муниципальных бюджетов, повысить их самостоятельность.

Кроме того, регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых.

«Реструктуризацию накопленных задолженностей надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных команд, тем более что мы предоставим субъектам федерации принципиально новый инструмент развития, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения — 15 лет», — отметил президент.

Кредиты тем, кто умеет руководить

Для регионального руководства вводится новый принцип: «чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов». Это делается для того, чтобы не обидеть успешные регионы, которые умеют справляться с долговой нагрузкой самостоятельно.

«Мы должны руководствоваться принципом справедливости, как всегда. У одних субъектов федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов», — сказал Путин.

Приоритетными станут проекты, которые будут служить созданию новых рабочих мест, росту «благополучия миллионов российских семей». Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что,

«по предварительной оценке, для 28 регионов коммерческая задолженность может быть замещена бюджетными кредитами, для повышения их экономической устойчивости и финансовой самостоятельности».

Что касается инфраструктурных бюджетных кредитов (на 15 лет по ставке 3%), то условия их предоставления регионам будут отдельно проработаны правительством. По сложившейся практике, регионы смогут взять трехпроцентные кредиты на строительство транспортной, коммунальной, инженерной и энергетической инфраструктуры, добавили в министерстве.

«Не сталкивать в болото»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что предложенная президентом схема с заменой коммерческих кредитов на бюджетные, а также выдачей регионам инфраструктурных кредитов, представляет собой развитие идей с так называемым «инвестиционным кэшбеком».

«Еще в прошлом году речь шла о том, что федеральный центр готов прощать регионам часть долгов по бюджетным кредитам на сумму налогов, собранных от новых инвестиционных проектов. Теперь, видимо, в правительстве поняли, что кредитная нагрузка регионов слишком велика и им необходимы более весомые вливания из центра», — пояснил Титов.

Замена коммерческого кредита на бюджетный, в первую очередь, означает более щадящие условия по его обслуживанию, отметил Титов. «Бюджетный кредит практически бесплатен (ставка — 0,1%). Разумеется, никакой глава региона не откажется от такой помощи. По разряду такой же помощи проходит и пролонгирование до 2029 года бюджетных кредитов, уже выданных регионам в прошлом году на противодействие пандемии», — добавил бизнес-омбудсмен.

Ситуация с инфраструктурными кредитами несколько иная. «Ставка 3% хоть и ниже инфляции, однако все же не нулевая. Поэтому логично, что предоставление таких кредитов будет увязано с объемом уже существующих долгов регионального бюджета, иначе какой смысл снова сталкивать регион в болото задолженности?» — продолжил Титов.

Но в идеальном виде «региональные бюджеты должны получать весь объем налогов, собранный на их территориях, а потом платить в федеральный центр лишь некоторую фиксированную часть».

В Госдуме считают, что Кремль и правительство выбрали верное направление для поддержки регионов.

«Конечно, можно было бы говорить о списании части долгов, это тоже обсуждалось. Но хорошо, что уже сделан первый шаг, с первого шага начинается дорога, а дальше надо посмотреть.

По каждому региону надо посчитать, изучить ситуацию. Кто позволял лишнее, жил на широкую ногу, а кто каждую копеечку тратил по делу и у них долгов не образовалось», — прокомментировал «Газете.Ru» инициативу президента председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

По его данным, некоторые регионы были вынуждены брать кредиты, чтобы закрыть «дыры» в бюджете, под 20% годовых. «Видите, Путин знает, что регионы закредитованы и невозможно проводить социальную политику в полном объеме. Поэтому и решено поддержать. И чтобы никаких закорючек не было от чиновников», — добавил депутат Харитонов.

Предложенные президентом меры по облегчению кредитного бремени вполне сбалансированы, они позволяют хотя бы частично снять долговую нагрузку с регионов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Но при этом в предложении Путина нет всепрощающего списания долгов тем, кто занимал деньги без оглядки. Подобный шаг подорвал бы финансовую дисциплину субъектов федерации, а это может привести к безудержному росту госдолга», — заявил он «Газете.Ru».

Современная система межбюджетных отношений не ставит субъекты федерации на грань выживания, большинство полномочий финансируются из федерального центра либо обеспечены стабильными налогами, продолжил он.

Эта система, скорее, лишает регионы стимула для развития. Собственных доходов у регионов все меньше, желания их увеличивать — тоже», — сказал депутат Щапов.

Он считает, что президент предложил реальные инструменты развития. Льготные кредиты позволят сохранить управляемость бюджетной политики. «Но смогут ли губернаторы расставить правильные приоритеты и направить деньги на действительно важные проекты, а не «зароют» их по традиции в землю — большой вопрос. Пока

мы видим огромную неэффективность в части, например, строительства капитальных объектов. Уже второй год страна не может освоить целый триллион рублей по этой статье», — отметил он.

Комментируя предложение главы государства, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сказал «Газете.Ru», что видит в ней «большие перспективы для региона».

«Развитие экономики всегда завязано на развитии инфраструктуры: дорожной сети, коммуникаций. Бизнес, инвестиции приходят туда, где удобно, где выгодно», — сказал Сипягин.

Губернатор не сомневается, что Владимирская область — «отличник финансового управления». «Мы на третьем месте в стране по рейтингу Минфина, у нас самый низкий объем госдолга в Центральном федеральном округе. К концу 2020 года он составил 3,9 млрд рублей. Для сравнения: у Курской области - 6,9 млрд рублей, у Ивановской - 7,9 млрд рублей, у Московской - 201,6 млрд рублей», — отметил глава региона.

Он считает правильной инициативу президента «поощрять через бюджетные кредиты тех, кто результативно работает, открывает новые возможности в плане повышения качества жизни людей».

Полученные на льготных условиях федеральные средства регион сможет использовать для строительства дорог, социальных и инфраструктурных объектов, которые нужны для комфортной жизни, но на которые не хватает средств в областном бюджете, добавил глава исполнительной власти региона.

Кислород от федерального центра

По данным Счетной палаты РФ, регионов с дефицитом бюджета в России почти треть — и потенциально все они могут претендовать на господдержку.

«На 1 января 2021 года, консолидированные бюджеты регионов были исполнены с дефицитом в объеме 676,5 млрд рублей. Суммарный профицит сложился в 28 регионах, а суммарный дефицит – в 57 регионах», — сообщили «Газете.Ru» в СП.

Доходы российских субъектов в прошлом году выросли по сравнению с 2019 годом на 9,8% и составили 14,9 трлн рублей. Но и расходы увеличились на 14,8% и составили 15,5 трлн рублей. «Рост доходов был обеспечен дополнительной поддержкой регионов за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета», — отметили в ведомстве.

Руководитель центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский подсчитал, что

воспользоваться заменой коммерческих кредитов на бюджетные смогут не более 11 регионов, у которых по состоянию на 1 апреля коммерческий долг превышает 25% от собственных доходов. «Все эти регионы со сравнительно высокой общей долговой нагрузкой. У нескольких из них показатель уровня нагрузки критический — Республика Мордовия, Удмуртская Республика —, или высокий, — например, Забайкальский край, Хабаровский край, Архангельская область», — отмечает эксперт.

При этом он полагает, что предложенная мера не поможет регионам, у которых основу долга составляют государственные ценные бумаги, (например, Томской области) или ранее взяты бюджетные кредиты в большом объеме (например, республика Хакасия).

«Инфраструктурными кредитами смогут воспользоваться два типа регионов. Во-первых, территории с высокими собственными доходами, прежде всего нефтегазовые регионы. Во-вторых, те, кто получал поддержку федерального центра не в виде бюджетных кредитов, а в форме трансфертов. Это прежде всего Республика Крым», — прогнозирует эксперт РАНХиГС Землянский.

Декан факультета экономических наук ВШЭ профессор Сергей Пекарский уточняет, что фискальные программы, нацеленные на стимулирование экономического развития в стране, «должны осуществляться не федеральным центром, а регионами». Тогда будет стабильность. При этом федеральный центр, предоставляя кредиты регионам, в итоге сможет даже в перспективе сэкономить бюджетные средства. Дешевле дать кредит, чем потом спасать регион-банкрот, хотя фактическое банкротство региона власть, скорее всего, не допустит, подытоживает эксперт.