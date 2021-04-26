Вакцина для путешествий: станет ли прививка обязательной

На фоне пандемии стал активно обсуждаться вопрос: как люди будут путешествовать по миру. Один из возможных сценариев – пускать в свою страну только привитых туристов. Однако в этом случае может возникнуть много проблем. Например, путешественники могут оказаться в неравных условиях из-за вакцины, которой они привились, обратил внимание Bloomberg.

Так, в ЕС уже этим летом могут пустить американцев, которые привились вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times. «Зеленый свет» могут дать привитым вакцинами Moderna (США), Pfizer/ BioNTech (США, Германия) и Johnson & Johnson (США).

Из этого следует, что людям, которым, например, сделали прививку вакциной китайских производителей, приехать в Европу не позволят. Сам Китай пока признает только вакцины собственного производства. Перед людьми встанет непростой выбор: каким препаратом им прививаться. По мнению Bloomberg, все это будет иметь серьезные последствия для деловой активности и восстановления международного туризма.

Туристическая отрасль уже понесла значительные убытки из-за пандемии. Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО) назвала 2020 год худшим для индустрии за всю историю наблюдений. Количество прибытий из-за рубежа сократилось на 74%. В целом отрасль потеряла $1,3 трлн экспортных доходов. Это в 11 раз больше, чем в 2009 году, когда была глобальная рецессия. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова говорила, что российская туриндустрия потеряла 500 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов.

При этом идея так называемых «ковидных паспортов» — сертификата о вакцинации, который позволит человеку перемещаться по миру — обсуждается во многих странах, в том числе и в России. Однако пока до конца неясно, насколько это действительно необходимо и эффективно. Кроме того, непонятно, что делать людям, которые не смогут сделать прививку. Например, у кого-то могут быть медицинские противопоказания.

Вакцинация действует в течение какого-то ограниченного периода, при этом вполне возможно, что вирус будет мутировать, и какие-то препараты уже не будут эффективны, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Кроме того, любая вакцинация не на 100% гарантирует отсутствие заболевания у этого человека и уж точно не гарантирует того, что он не будет носителем», — сказала Попович «Газете.Ru».

Эксперт добавила, что очень сложно сопоставлять эффективность и специфичность разных вакцин в отношении разных штаммов вируса. Кроме того, помимо коронавируса существует еще много других заболеваний.

По мнению Ларисы Попович, с точки зрения эпидемиологии, это бессмысленная идея, и ее вряд ли удастся реализовать. Она призвала тратить деньги не на «ограничения и различные рестрикции», а на научные исследования, которые позволят бороться с заболеваниями.

В Роспотребнадзоре на момент написания материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о перспективах введения обязательной вакцинации. В Центре им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») и центре «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона») также оставили запросы без ответа.

Забота о здоровье или бизнес?

Пандемия, и в частности вакцинация, породили немало конспирологических теорий. Одна из них – это «всемирный заговор» фармацевтических компаний, которые наживаются на коронавирусе. В случае с прививками для путешественников возникает вопрос, насколько это действительно необходимо с медицинской точки зрения – или же давление оказывает бизнес-лобби.

На фоне коронавируса фармацевтический бизнес действительно получил хорошую прибыль. В 2020 году журнал Forbes опубликовал список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами. В него, например, вошли сооснователь компании BioNTech Угур Шахин (его состояние тогда оценили в $4,2 млрд), глава Moderna Стефан Бансель ($4,1 млрд).

Необходимость вакцинации диктует сам коронавирус, считает профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Однако здесь также имеет место конкуренция между компаниями и странами-производителями вакцин. В частности, вакцинация в Европе идет крайне медленными темпами, и жители волнуются, что не могут сделать прививку. Российская вакцина в ЕС пока не одобрена.

«Признания российской вакцины ждут не только российские туристы, но и страны, для которых наличие турпотока из России очень важно. Италия уже заявила, что она задыхается без российских туристов и будет открываться. Как это будет – пока вопрос. Мы надеемся на признание вакцины «Спутник V», чтобы российские туристы могли беспрепятственно путешествовать по зарубежным странам», — сказала Дехтярь «Газете.Ru».

Начальник управления информационно-аналитического контента БКС «Мир инвестиций» Василий Карпунин также уверен, что здесь не стоит искать заговора крупных фармкомпаний. Он отметил, что для некоторых из них вакцина от COVID-19 является не самой большой долей бизнеса.

«Скорее всего, со временем мы увидим глобальную унификацию подхода к приему граждан из других стран лишь с незначительной разницей в зависимости от государства. Но в целом логично, чтобы на территории большинства стран были похожие и понятные принципы и подходы к определению того, кого пускать в страну, а кого нет», — сказал Карпунин «Газете.Ru».

По его мнению, даже если предположить, что в мире идет какая-то борьба фармкомпаний, с точки зрения принимающей стороны гораздо выгодней максимально упростить все процедуры для приезжающих граждан.

«Иностранцы привозят деньги в экономику и тратят их. Это выгодней, чем их не пускать в любом случае», — отметил эксперт.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) на момент написания материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о возможном усилении конкурентной борьбы между производителей вакцин, а также о перспективах обязательной вакцинации.

Можно ли обязать туристов делать прививку

Наличие прививки от коронавируса в будущем может действительно стать фактором, при котором в ту или иную страну въезд будет воспрещен, считает председатель Коллегии адвокатов Виктории Данильченко. Такой запрет сейчас действует на въезд в страны Африки, если человек не привит от желтой лихорадки.

Однако ограничения для тех, кто привился от коронавируса вакциной, которая та или иная страна не признает, может действительно стать нарушением базовых прав человека, пояснила Виктория Данильченко.

«Одно дело, когда страна не хочет прививать этой вакциной свое население. И совсем другое, когда привитому иностранной вакциной гражданину закрыт въезд в эту страну. Поэтому основная задача, которая стоит перед руководством стран в настоящий момент – это разработка международной формы сертификата о прививках, который кроме прочего учтет и права тех граждан, которые имеют медицинский отвод от вакцинации», — заявила юрист «Газете.Ru».

Сейчас нет никаких сведений о том, что в ЕС собираются вводить «паспорта иммунизации» и привязывать к их наличию выдачу шенгенских виз, обратила внимание юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

«Вместе с тем, прививка от COVID-19 считается добровольной. По действующему ФЗ №157, устанавливающему нормы в области иммунопрофилактики, каждый гражданин имеет право отказаться от прививки, если не считает нужной ее делать. Принуждать к вакцинации незаконно. Именно поэтому можно с уверенностью говорить о том, что делать прививку от COVID-19 или нет – решение добровольное», — пояснила юрист.