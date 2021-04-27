ВР расширит число совместных проектов с «Роснефтью»

«Мы очень довольны нашим участием в «Роснефти», у нас сотрудничество во множестве областей», - сказал он. По словам Кэмпбелла, совместные проекты компаний даже могут расшириться.

В настоящее время компании сотрудничают по ряду значимых проектов в разведке, добыче, переработке и розничном бизнесе, а Россия является единственной крупной страной, в которой BP полностью замещает добычу запасами.

В «Роснефти» BP принадлежит 19,75%.

Треть всей добычи BP — благодаря «Роснефти»

Участие в капитале «Роснефти» позволило BP отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,05 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки.

Таким образом почти треть от всей добычи BP (3,27 млн б.н.э.) получена благодаря «Роснефти».

Сотрудничество Роснефти и BP успешно развивается, заметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Это пример долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества во множестве проектов. Сейчас активно развивается сотрудничество по экологической повестке, это нашло отражение в программе стратегического сотрудничества компаний и способствует повышению капитализации «Роснефти» в контексте особо пристального внимания инвесторов к ESG проблематике», - убежден эксперт.

Сделка «Роснефти» и BP

«Роснефть» привержена снижению углеводородного следа, отметил вчера Кэмпбелл. Углеводородный менеджмент – одно из ключевых направлений сотрудничества двух компаний.

В феврале этого года «Роснефть» и BP подписали соглашение о развитии сотрудничества в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

Компании объединят усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

«Роснефть» и BP оценивают перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.