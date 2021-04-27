Невостребованные кроссоверы: компания Brilliance распродает остатки автомобилей в России

В Россию перестали ввозить автомобили марки Brilliance (кроссоверы V3 и V5), сообщили «Газете.Ru» несколько собеседников в столичном автомобильном бизнесе.

На горячей линии «Бриллианс Мотор» подтвердили, что модель V5 в Россию больше не поставляется, остался небольшой запас этих машин из партии 2017 года выпуска. Вопрос о наличии кроссовера V3 оператор переадресовала дилерам.

Несколько дилеров подтвердили «Газете.Ru», что V3 есть только 2019 года выпуска. По словам собеседников издания, дистрибьютор подвозит эти машины со своего российского склада, но

свежих поставок из Китая уже давно нет.

На официальный запрос «Газеты.Ru» о причинах прекращения поставок новых автомобилей в «Бриллианс Мотор» не предоставили ответа.

Собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией в российском офисе Brilliance, подтвердил озвученную выше информацию, отметив, что последняя поставка из Китая у компании была в 2019 году. Brilliance планировал вывести в августе прошлого года на российский рынок обновленную версию кроссовера V3, но из-за пандемии коронавируса это не удалось осуществить.

Впрочем, уже осенью ситуация кардинальным образом изменилась и для самого китайского предприятия. В ноябре 2020 года по иску кредиторов Brilliance Automotive Holdings был признан банкротом, а с начала зимы холдинг проходит процедуру реорганизации. С 2003 года у Brilliance есть совместное с BMW предприятие в Китае. По информации китайской прессы, баварский концерн намерен приобрести долю в 75% в компании Brilliance.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, в 2020 году Brilliance реализовал в стране всего 253 автомобиля, что на 5% ниже, чем в предыдущем году.

Отчет аудиторской проверки, проведенной в марте этого года, показал, что российская «дочка» Brilliance может остановить работу. В частности, аудиторская компания «Правовест Аудит» указала на то, что «Бриллианс Мотор» имеет чистый убыток 153 млн рублей за прошлый год и «по состоянию на 31 декабря текущие обязательства компании превысили ее общие активы на 568 млн рублей».

«Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью «Бриллианс Мотор» продолжать непрерывно свою деятельность», — говорится в заключении «Правовест Аудита», с текстом которого ознакомилась «Газета.Ru».

Компания Brilliance уже уходила с российского рынка, напоминает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Впервые этот китайский автопроизводитель появился в России в 2005 году с двумя бюджетными седанами. Уже через три года после начала мирового финансово кризиса поставки этих автомобилей прекратились, в общей сложности было продано не более 1 тысячи штук. Второй заход на российский рынок у Brilliance состоялся в 2014 году с локализацией сборки на обанкротившемся черкесском автосборочном заводе «Дервейс».

«В принципе тут и ожидать нечего — с крохотными продажами и такими большими убытками они вряд ли дотянут этот год»,

— сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

«А повышающийся утилизационный сбор вообще снимает какие-либо вопросы об экономическом смысле поставок этих машин. Мало того, что они никому не нужны, так они еще дорого стоят», — добавил он.

Китайцев сгубило желание копировать BMW, полагает независимый автоэксперт Сергей Ифанов. При этом внутри эти автомобили, по его словам, представляли из себя самую дешевую автомобильную продукцию Китая. Сейчас современные автокомпании из Поднебесной такого себе уже не позволяют, добавил он.

«Brilliance V5 и V3 — это даже не плохая копия первого поколения BMW X1, а скорее пародия. Внутри очень дешевый пластик, как в недорогих игрушках с вещевого рынка», — подчеркнул Ифанов.

«Новые поколения китайских автомобилей уже выглядят как смартфоны – глянцевые, в коже, с сенсорными кнопочками»,

— отметил эксперт.

«И потом, это чисто китайская замануха покупать «клонов», у них это не зазорно. В России все-таки автомобилисты не любят «реплики» или копии. Так что у этой марки на российском рынке не было будущего», — резюмировал Ифанов.