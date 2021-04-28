Врачеватель нации и спаситель экономики: чем запомнятся 100 дней Байдена

Сто дней работы Джо Байдена на посту президента США приходится на 29 апреля. За это время он сделал два важных шага. Во-первых, заявил о старте масштабных экономических проектов, которые еще предстоит реализовать. Во-вторых, Байден пообещал массовую вакцинацию американцев — и выполнил обещанное.

Еще во время своей избирательной кампании будущий президент заявил, что в первые же 100 дней президентства будет сделано 100 млн уколов вакцины от коронавируса. Обещание было выполнено досрочно, на 58-й день. А на 92-й день, то есть, 22 апреля, новая администрация отчиталась о 200 млн доз.

«Самые неотложные сейчас дела — это ковид и экономические проблемы, с которыми столкнулись миллионы человек», — говорил Байден в марте в одном из своих выступлений перед американцами.

Кредит доверия пока не исчерпан

Хотя проблемы еще не отступили, американцы пока что неплохо относятся к Байдену. Об этом свидетельствует проведённый 15 апреля совместный опрос NPR-PBS NewsHour-Marist.

Одобрили работу Байдена 53% опрошенных американцев, а его методы управления экономикой положительно оценили даже 54%.

За так называемый «инфраструктурный план» Байдена стоимостью $1,9 трлн готовы проголосовать 56%, хотя известно, что расходы на модернизацию дорог и транспорта будут частично произведены за счет повышения ставки корпоративного налога с 21% до 28%.

Гражданам США тоже придется вложиться. Финансирование плана подразумевает, что примерно $700 млрд будет собрано за счет увеличения предельной ставки подоходного налога с 37% до 39,6%. В плане Байдена есть реверанс и в пользу среднего класса: ни один американец, зарабатывающий менее $400 тыс. в год, не будет платить федеральных налогов больше, чем было при президенте Трампе, пообещал глава Белого дома. Предусмотрены также одноразовые выплаты в размере $1400 для каждого американца, включая несовершеннолетних членов семьи.

По словам самого Байдена, реализация плана поможет американской экономике «в конкурентной борьбе с Китаем». Введенные при Трампе дополнительные торговые пошлины новый президент оставил в силе.

Байден в пику Трампу с его девизом «Сделаем Америку снова великой» не только предложил свой план спасения (The American Rescue Plan), но и старательно отмежевался от Трампа, который, кстати, обещал вернуться. Как подсчитали американские СМИ, Белый дом за 100 дней отменил более 60 распоряжений Трампа. Среди них есть знаковые. Например, восстановлено членство США во Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, актуализирована «зеленая повестка» и Парижское соглашение по климату. Байден заблокировал строительство скандально известно нефтепровода Keystone XL.

Также смягчена иммиграционная политика, отменены запреты на въезд в США для ряда стран Африки и Азии.

Прекращено строительство заградительной стены на границе США с Мексикой.

Построить такую стену Трамп обещал американцам во время своей избирательной кампании.

Кадровый политик Байден против гендиректора Трампа

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты замечают, что проект стены на границе с Мексикой был весьма символичен для Трампа. Его отмена проводит четкое разделение между Байденом и его предшественником, между демократами и республиканцами, разными системами ценностей и методами управления экономикой.

«Трамп стремился отгородиться от мира, а не участвовать в его делах. Трамп не начинал войн — проповедовал изоляционизм, laissez faire (принцип невмешательства) в контексте мировой политики», — говорит научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович. Логика действий новой администрации требует врага: исламские террористы раньше «легитимировали» возможность силового присутствия за океаном. Сейчас якобы исходящая от «фашистов» и «расистов» угроза делает насущной необходимостью обострение борьбы добра со злом в пределах границ США», подчеркнул он.

«Трамп — представитель бизнеса, для которого казалось очевидным, что президента следует оценивать по его практическим достижениям, что президент, как гендиректор компании, задача которого — обеспечивать эффективную работу всех подразделений и минимизировать политическую сторону дела», — говорит Белькович.

Этот «наивный» стиль взаимодействия с внешним миром и был основой политики Трампа. И он добился успеха.

«Экономические успехи Трампа заставили граждан США задуматься, а не стоит ли в самом деле вернуться к принципам 1776 года: изоляционизму, приватности, laissez faire?», — говорит эксперт.

Байден, в отличие от Трампа, принадлежит к классу кадровых политиков и, скорее всего, постарается вернуть в управление страной сильную идеологическую компоненту. Ему важно обосновать возвращение к «большому государству» и расширить уже и без того раздутое присутствие Вашингтона в жизни общества, границы возможного для власти, добавил Белькович.

Старая колода крапленых карт

«За карточным столом планеты Трамп играл новенькой, свежекупленной колодой карт, хоть и старался время от времени спрятать пару тузов в рукаве. Байден же сел за стол со старыми, замусоленными, да ещё и очевидно краплёными картами двадцатилетней давности», -— провел аналогию доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По словам эксперта, Трамп явно понимал, что глобализация в привычном виде уже закончилась, и в мировой экономике руководствовался деловым девизом «мир изменился, мне стало невыгодно, давайте передоговоримся, чтобы мне было выгодно». Байден на первой же пресс конференции дал понять, что главное в мире — это борьба демократий и автократий, и он не допустит, «чтобы Китай стал ведущей страной в мире».

«Отсюда следуют абсолютно беспрецедентные по хамству высказывания его команды на переговорах с Китаем, и в отношении России, и в обращении с «союзниками» из ЕС», — говорит Черников. Внятной новой экономической повестки по работе на глобальных рынках США не демонстрируют, всё пока что сводится к санкциям, запретам и другим, в основном, внеэкономическим мерам, заметил он.

Внутри экономическая программа Байдена, тот же план по развитию американской экономики, больше напоминает банальное перераспределение ресурсов в пользу бедных, отмечает эксперт.

«Само по себе это, может, и неплохо, вот только не может же он думать, что эмитировать из воздуха триллионы долларов можно бесконечно?», — иронизирует Черников из РУДН.

Над Байденом довлеет наследие Трампа, которому в значительной мере удалось пересмотреть внешнеполитическую парадигму США, отмечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Кроме того, Байдену досталось в наследство усиление незападных игроков, прежде всего Китая и, отчасти, России. «К нелиберальным режимам — в первую очередь Китаю и России — Байден продолжит применять санкции. При Байдене они приобретают не только экономические и политические основания, но и идеологические — продвижение демократии и защита прав человека, в их американской интерпретации», — говорит Сокольщик.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что сейчас происходит постепенное исправление ошибок прежней администрации.

«К ним можно отнести продолжающиеся торговые войны, которые пока приносят США больше экономического ущерба, чем выгоды. Можно возразить, что протекционистские меры в долгосрочной перспективе будут содействовать производству на территории США, но пока результаты неочевидны», — говорит Миронюк.

Байден придерживается более левой повестки, чем Трамп, роль государства в экономике при новом президенте возрастает, считает Миронюк. «Это грозит отменой части налоговых послаблений, что может стать причиной снижения темпов роста фондового рынка», — говорит Миронюк.

Сокольщик из НИУ ВШЭ считает, что Байден будет усиливать конкурентную борьбу с Китаем в Европе, поскольку для США остро стоит задача сохранения технологического и экономического превосходства и перевода американо-китайской конфронтации в контролируемое русло. «Поэтому сейчас будут укрепляться как политические, так и экономические связи с ЕС при сохранении ведущей роли США», — прогнозирует Сокольщик.

Черников заметил, что объединяет Байдена и Трампа отношение к российскому газовому проекту «Северный поток-2». «Трамп, будучи сторонником реального сектора экономики, был резко против любых «экологических» ограничителей. Его позиция по СП-2 и проталкиванию более дорогого американского сжиженного природного газа была очаровательно прямолинейной – «европейцы наши вассалы, мы оплачиваем им НАТО, так что извольте покупать у нас. Эту позицию Байден, кстати, не поменял», — говорит Черников.