На «черный день»: может ли Россия отказаться от наличных

В 2021 году объем наличных в обороте сократится, сообщили «Известия» со ссылкой на ЦБ. В 2020 году на фоне пандемии спрос на бумажные деньги резко вырос: на 2,8 трлн руб. к прошлому году, до 13,4 трлн руб. Оборот наличных увеличивался с 2016 года, но прирост в эти годы не превышал 800 млрд руб.

В ЦБ ожидают, что теперь часть наличных начнет постепенно возвращаться банки, однако этот процесс может растянуться на несколько лет. Сдерживать оборот бумажных денег будет рост популярности безналичных платежей.

«Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям, — пояснили «Газете.Ru» в ЦБ. Это относится как к населению, так и к предприятиям. Соответственно, и возврат наличных денег может происходить по двум этим каналам».

Доля безналичных платежей в розничном обороте растет на протяжении нескольких лет, при этом наличные по-прежнему играют значимую роль в жизни россиян, заметили в пресс-службе регулятора, отметив важность наличия выбора удобного способа оплаты.

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Постепенное сокращение доли наличных платежей в пользу безналичной оплаты – общемировой тренд, связанный с развитием цифровой экономики и интернета, пандемия коронавируса дополнительно его усилила, рассказал «Газете.Ru» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Некоторые страны двигаются к полному отказу от наличных средств. Работу в этом направлении активно ведет Швеция, которая уже является «самой безналичной» страной в мире. По данным Банка международных расчетов за 2018 год (самые свежие из доступных данных), на бумажные деньги на тот момент приходилось 1,3% ВВП страны. Низкий процент также был зафиксирован в Великобритании (3,4%), Южной Африке (3,4%), Турции (3,6%), Бразилии (3,8%). В России показатель в указанный период составлял 9,9% ВВП.

Значительная часть россиян по-прежнему не доверяет безналичным деньгам, считает их ненадежными и небезопасными,

— заметил Микаэлян. Кроме того, распространение безналичной оплаты ограничено охватом интернет-сетей, что для многих небольших населенных пунктов может оставаться проблемой еще многие годы, напомнил Микаелян. Поэтому доля безналичной оплаты продолжит расти, однако уже меньшими темпами, заключил он.

С тем, что полностью отказаться от наличных вряд ли возможно, согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он отмечает влияние не только психологии граждан и развития телекоммуникаций, но и высокую долю теневой экономики.

«А вот тренд на замещение безналичным оборотом продолжится. 70-80% вполне реалистичный диапазон по «безналу» на ближайшие годы», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

С одной стороны, безналичный расчет – это очень удобно, не надо «ломать голову» по поводу того, где лежит кошелек, какую сдачу тебе дадут в магазине, заметил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Особенно это актуально на фоне пандемии коронавируса, когда есть риск заразиться. Но полностью наличные не исчезнут, в том числе это связано с «серым» оборотом средств, также считает эксперт.

По словам Солодкова, российские государство «по факту самоустранилось от решения ряда фундаментальных задач». Он привел в пример проблему пенсий: в России прошла пенсионная реформа, увеличился пенсионный возраст. При этом если посмотреть, какой размер пенсий в долларах США был в 2013 году, и сравнить его с нынешним, можно увидеть, что он сократился более чем в два раза. Доходы российских пенсионеров гораздо ниже, чем у целого ряда развивающихся стран.

«В этой связи у людей возникает совершенно естественная реакция: если государство устранится от этого (обеспечения пенсиями. – «Газета.Ru») или реализует эту функцию в минимальном объеме, то, очевидно, люди сами должны об этом думать. Сокращать те выплаты, которые идут в пенсионный фонд в виде налогов государству, чтобы они могли каким-то образом эти деньги сберегать», —

пояснил эксперт «Газете.Ru».

«Поэтому, с одной стороны, да, это удобно, с другой стороны серый или черный оборот будет сохраняться, поскольку какие-то фундаментальные вещи просто не решены», — заключил он.

Кроме того, есть и техническая сторона вопроса: у человека может разрядиться телефон, в магазине может не работать терминал и т.п., поэтому наличные деньги будут оставаться в обороте. Полностью перейти на безналичный расчет можно только в идеальном мире, считает Солодков.

Однако некоторые эксперты считают полный переход на безналичный расчет все-таки возможным.

«Количество людей, стремящихся использовать преимущественно современные электронные формы расчета, неуклонно растет. Доля консерваторов еще велика, но в обозримом будущем она будет снижаться, и постепенно Россия придет к полной отмене наличных денег», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По его мнению, чтобы это произошло, нужно развивать инфраструктуру безналичного расчета с точки зрения качества и безопасности.

«При этом решать вопрос использования наличных денег административным давлением нельзя: искусственные ограничения могут привести не к снижению, а к росту спроса на наличные средства», — отметил Твердохлеб.

Опасен ли переход на «безнал»

В связи с ростом популярности безналичного расчета возникают опасения, что отказ от наличных несет в себе различные угрозы. Рисков при переходе на безналичный расчет действительно много, говорит партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк. Например, человек не сможет расплатиться, если ему по какой-то причине заблокировали карту или счет.

«При этом мы не знаем, сколько случаев злоупотреблений в принципе может быть, в том числе и со стороны банков, и со стороны государства», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, невозможно будет отложить какие-то средства в виде наличных «на черный день». Еще один риск – это возможный запрет или ограничение определенных транзакций для граждан.

«Если ЦБ реализует сейчас концепцию своего цифрового рубля и будет постепенно всех на него переводить, то полностью исключать вероятность того, что Центробанк не введет, например, запрет для граждан обменивать этот цифровой рубль на какие-то цифровые валюты центральных банков других стран или просто иностранные валюты, нельзя», — сказал Третьяк.

Также возможно введение небольшого ограничения по сумме ежемесячных покупок, жестких комиссий.

«При этом тот же цифровой рубль подразумевает под собой отслеживание абсолютно всех транзакций. То есть все ваши операции будут, в принципе, как на ладони», — говорит эксперт.

Кроме того, бывают случаи, когда человеку нужно срочно расплатиться за что-то, а банк уже списал какую-то комиссию или ипотечный платеж, и не получится потратить деньги на то, что нужно «здесь и сейчас».

У законопослушных граждан вероятность блокировки банковской карты крайне мала, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Но этот пример как раз говорит о том, что при любом раскладе стоит иметь небольшой запас наличности. То же самое касается и прозрачности операций: людям, которые не нарушают законодательство, опасаться нечего», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Он добавил, что всплеск оборота наличных средств был вызван пандемией и многочисленными государственными выплатами гражданам, что «в совокупности само по себе является аномальной историей». Кроме того, малые предприятия переходили на наличный расчет, чтобы сократить налоговые расходы и показать низкие обороты бизнеса для получения дополнительных льгот от государства и ФНС.

«Постепенно с повышением интереса к фондовому рынку и росту ставок по вкладам количество наличных в обороте будет сокращаться и уже в этом году легко может достичь отметки в 12 триллионов рублей. К тому же держать средства на текущих карточных счетах банально выгоднее из-за кэшбэка на покупки и мизерных, но процентах на остаток», — сказал Переславский. Он заметил, что для страховки от внезапной утери или блокировки карт всегда можно завести вторую с небольшой резервной суммой. О том что риск блокировки решается наличием двух карт – дебетовой и кредитной — говорит и Юрий Твердохлеб из РАНХиГС.

«Риски в большей степени решаемы и не настолько серьезны, чтобы остановить процесс отказа от наличных денег», — подчеркнул эксперт.

Основную опасность безналичных платежей Агван Микаелян из FinExpertiza связывает с уровнем защищенности каналов связи. Он обратил внимание на то, какое распространение и масштаб сейчас получило электронное мошенничество.

«Очевидно, что мошенничество в сети является гораздо более прибыльным делом по сравнению с карманными кражами, и зачастую такой противоправной деятельностью занимаются хорошо подготовленные профессионалы,

— заметил эксперт. Поэтому электронный кошелек при определенном стечении факторов может оказаться даже более уязвимым, чем кошелек физический, говорит он.

«Цифровые технологии развиваются с невероятной скоростью, это значит, что часть рисков будет купироваться, с другой стороны могут появляться новые – это вечная проблема параллельного совершенствования как замков, так и отмычек», — считает Микаелян.

Безналичные платежи делают прозрачными доходы населения для правоохранительных органов, что несет риски для людей с серыми доходами, не попадающими под налогообложение,

также заметил он.

Но для большинства это не является слишком критичным фактором, и основная масса людей готова поддерживать прозрачный трафик транзакций, поскольку не располагает крупными суммами «в конвертах», считает Микаелян.

Риски использования «безнала» могут быть и персонифицированными, и системными, отмечает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций». По его мнению, все они сводятся к технической части. А вот, например, рассматривать вопрос о раскрытии неучтенных доходов нецелесообразно: кто опасается — держит «кэш».