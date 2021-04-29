Крафт против «большой тройки»: почему малые предприятия потеснили гигантов

За последние 12 лет конкуренция на российском пивном рынке значительно усилилась, показало исследование компании NielsenIQ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Если в 2008 году на долю «большой тройки» — AB InBev, «Балтики» и Heineken — приходилось 91,9% городского рынка, то в 2020 году их доля снизилась до 67,5%.

Ассортимент пива расширяется, при этом доля транснационалов в нем сокращается в пользу более мелких игроков. «Количество новых брендов у средних и небольших игроков растет быстрее, чем у крупнейших производителей», — отметили в NielsenIQ.

Продажи пива в натуральном выражении в течение последних трех лет также увеличиваются. По данным на январь 2021 года, они выросли на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость пива за последние 12 лет увеличилась более чем в два раза: если в 2008 году средневзвешенная цена за 1 литр составляла 41 рубль, то в 2020 – уже 98 рублей.

Пивоваренный рынок сейчас действительно высококонкурентный, сообщил «Газете.Ru» директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев. Мелкие предприятия и крафтовики растут.

«Следуя глобальному тренду, традиционный пивной рынок России, на котором доминирует лагер (сорт пива. – «Газета.Ru»), сокращается, демонстрируют рост так называемые специалитеты и крафт. Тем не менее, это все еще нишевый сегмент. При этом именно разнообразие рынка говорит о его зрелости и способности к саморегулированию», — сказал Воробьев.

Он добавил, что благодаря высокой конкуренции у покупателя есть большой выбор пива: разных вкусов, сортов и стоимости.

Рост популярности крафта говорит о естественном развитии рынка, в соответствии с трендами и запросами потребителей, сказал «Газете.Ru» вице-президент по коммерческому развитию и развитию бизнеса региона Центральная и Восточная Европа «Балтики» Павел Еранкевич. Он отметил, что компания выступает за здоровую конкуренцию на пивном рынке и разнообразие выбора для потребителя.

Малый и средний бизнес успешно конкурирует за любовь потребителя с крупными компаниями, и в первую очередь здесь выигрывают сами покупатели, поскольку у них больше выбор, отмечает эксперт .

«Нельзя недооценивать вклад крафтовых пивоваров, которые делают акцент на уникальной рецептуре пива, тем самым развивая индустрию и формируя культуру потребления, — считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — Крафтовое пивоварение имеет большой потенциал и может способствовать дальнейшему развитию отрасли», — заметил он. В то же время в компании также отмечают и рост интереса к привычным сортам, классическим лагерам, добавил он.

Что говорит малый и средний бизнес

Данные NielsenIQ по игрокам пивного рынка 12-летней давности не совсем корректные, заявил «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. Тогда значительную часть рынка занимали транснационалы, а также крупные российские региональные компании – «Очаково», Липецкие, Сыктывкарские заводы и другие производители, но просто их никто не считал.

В 2020 году на «большую тройку» приходилось 65,15% рынка, еще 31,85% занимают региональные игроки, 3% — крафтовики, сообщил Небольсин. Он сослался на данные ЕГАИС, которые есть у «Опоры России». У транснационалов 28 заводов, у российских региональных производителей – 62, мелких пивоварен 1384 (среди них 700-800 – это рестораны-пивоварни).

«В 2020 году крафтовый рынок немножко просел, потому что были закрыты рестораны, и потом еще долгое время они восстанавливались, а основной сбыт у крафтовых пивоваров – это HoReCa, рестораны. На том же фоне, так как очень многие люди сидели на карантине, они покупали бутылочное пиво в супермаркетах, в рознице, что обычно сбывают транснационалы. Поэтому рынок транснационалов вырос на 2%», — отметил Алексей Небольсин.

По его словам, в целом уверенная тенденция последних пяти-шести лет – это наступление регионального рынка и наступление крафтовиков на продукцию транснациональных компаний.

«Качество продукции транснационалов до того можно сказать убогое, оно привлекает только ценой. Вкусовыми качествами оно не может выделиться», — заявил Небольсин.

Он добавил, что крафтовики не боятся экспериментировать с новыми вкусами, сортами, оригинальными добавками, это привлекает людей. Однако и цена такого пива выше, заметил он.

Однако основатель и пивовар крафтовой пивоварни Paradox Владимир Наумкин не согласен с таким мнением. Он считает, что транснациональные компании делают продукт более качественный, чем многие региональные компании. По его словам, зачастую у некоторых региональных и крафтовых предприятий есть проблемы с качеством. По мнению Наумкина, дело скорее в однообразии продукции транснациональных компаний: люди уже «напились» и хотят чего-то нового.

«В России даже есть такой феномен в некоторых регионах: людям нравится пиво с некоторыми дефектами. Это отсылка к советским временам, когда было много дефектного пива. В СССР качество было низким. Люди скучают, ностальгируют по тому вкусу», — рассказал Владимир Наумкин «Газете.Ru». Он добавил, что, возможно, людям даже стало скучно потреблять «чистый и рафинированный» продукт.

В России за последние лет восемь наблюдается рост региональных пивоварен, которые не принадлежат транснациональным компаниям, рассказывает Наумкин. Все больше россиян обращают внимание на производителей, которые находятся у них в регионе. По его словам, у людей развивается патриотизм в плане потребления: причем это касается не только пива, но и многих других продуктов.

В целом развитие малого пивоварения – это общемировая тенденция, говорит он. По словам эксперта, особенно ярко это проявляется в США, где крафт занимает примерно 10%. Однако в России крафт вряд ли станет массовым. Один из сдерживающих факторов — это низкая платежеспособность населения, поскольку крафтовая продукция дороже, пояснил Владимир Наумкин.

Малые пивовары и крафтовики, скорее, могут отбирать какую-то долю, например, у винного сегмента, потому что это более премиальный продукт, сказал «Газете.Ru» соучредитель пивоварни Rewort Роман Гущин. По его мнению, вряд ли они могут серьезно потеснить производителей массовой продукции.

«Крафт – это очень маленький, узкопрофильный сегмент. Он никаким образом не может конкурировать с гигантами», — заключил Гущин.