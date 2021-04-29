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Потребрынок

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Крафт против «большой тройки»: почему малые предприятия потеснили гигантов

NielsenIQ сообщила о сокращении доли крупных пивных компаний

Небольшие производители пива на российском рынке потеснили транснациональных гигантов. Участники рынка отмечают, что россияне действительно стали больше интересоваться нишевой продукцией. Среди причин они назвали качество, патриотизм и даже ностальгию по СССР. Как меняется рынок пива – в материале «Газеты.Ru».

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За последние 12 лет конкуренция на российском пивном рынке значительно усилилась, показало исследование компании NielsenIQ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Если в 2008 году на долю «большой тройки» — AB InBev, «Балтики» и Heineken — приходилось 91,9% городского рынка, то в 2020 году их доля снизилась до 67,5%.

Ассортимент пива расширяется, при этом доля транснационалов в нем сокращается в пользу более мелких игроков. «Количество новых брендов у средних и небольших игроков растет быстрее, чем у крупнейших производителей», — отметили в NielsenIQ.

Продажи пива в натуральном выражении в течение последних трех лет также увеличиваются. По данным на январь 2021 года, они выросли на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость пива за последние 12 лет увеличилась более чем в два раза: если в 2008 году средневзвешенная цена за 1 литр составляла 41 рубль, то в 2020 – уже 98 рублей.

Пивоваренный рынок сейчас действительно высококонкурентный, сообщил «Газете.Ru» директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев. Мелкие предприятия и крафтовики растут.

«Следуя глобальному тренду, традиционный пивной рынок России, на котором доминирует лагер (сорт пива. – «Газета.Ru»), сокращается, демонстрируют рост так называемые специалитеты и крафт. Тем не менее, это все еще нишевый сегмент. При этом именно разнообразие рынка говорит о его зрелости и способности к саморегулированию», — сказал Воробьев.

Он добавил, что благодаря высокой конкуренции у покупателя есть большой выбор пива: разных вкусов, сортов и стоимости.

Рост популярности крафта говорит о естественном развитии рынка, в соответствии с трендами и запросами потребителей, сказал «Газете.Ru» вице-президент по коммерческому развитию и развитию бизнеса региона Центральная и Восточная Европа «Балтики» Павел Еранкевич. Он отметил, что компания выступает за здоровую конкуренцию на пивном рынке и разнообразие выбора для потребителя.

Малый и средний бизнес успешно конкурирует за любовь потребителя с крупными компаниями, и в первую очередь здесь выигрывают сами покупатели, поскольку у них больше выбор, отмечает эксперт .

«Нельзя недооценивать вклад крафтовых пивоваров, которые делают акцент на уникальной рецептуре пива, тем самым развивая индустрию и формируя культуру потребления, — считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — Крафтовое пивоварение имеет большой потенциал и может способствовать дальнейшему развитию отрасли», — заметил он. В то же время в компании также отмечают и рост интереса к привычным сортам, классическим лагерам, добавил он.

Что говорит малый и средний бизнес

Данные NielsenIQ по игрокам пивного рынка 12-летней давности не совсем корректные, заявил «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. Тогда значительную часть рынка занимали транснационалы, а также крупные российские региональные компании – «Очаково», Липецкие, Сыктывкарские заводы и другие производители, но просто их никто не считал.

В 2020 году на «большую тройку» приходилось 65,15% рынка, еще 31,85% занимают региональные игроки, 3% — крафтовики, сообщил Небольсин. Он сослался на данные ЕГАИС, которые есть у «Опоры России». У транснационалов 28 заводов, у российских региональных производителей – 62, мелких пивоварен 1384 (среди них 700-800 – это рестораны-пивоварни).

«В 2020 году крафтовый рынок немножко просел, потому что были закрыты рестораны, и потом еще долгое время они восстанавливались, а основной сбыт у крафтовых пивоваров – это HoReCa, рестораны. На том же фоне, так как очень многие люди сидели на карантине, они покупали бутылочное пиво в супермаркетах, в рознице, что обычно сбывают транснационалы. Поэтому рынок транснационалов вырос на 2%», — отметил Алексей Небольсин.

По его словам, в целом уверенная тенденция последних пяти-шести лет – это наступление регионального рынка и наступление крафтовиков на продукцию транснациональных компаний.

«Качество продукции транснационалов до того можно сказать убогое, оно привлекает только ценой. Вкусовыми качествами оно не может выделиться», — заявил Небольсин.

Он добавил, что крафтовики не боятся экспериментировать с новыми вкусами, сортами, оригинальными добавками, это привлекает людей. Однако и цена такого пива выше, заметил он.

Однако основатель и пивовар крафтовой пивоварни Paradox Владимир Наумкин не согласен с таким мнением. Он считает, что транснациональные компании делают продукт более качественный, чем многие региональные компании. По его словам, зачастую у некоторых региональных и крафтовых предприятий есть проблемы с качеством. По мнению Наумкина, дело скорее в однообразии продукции транснациональных компаний: люди уже «напились» и хотят чего-то нового.

«В России даже есть такой феномен в некоторых регионах: людям нравится пиво с некоторыми дефектами. Это отсылка к советским временам, когда было много дефектного пива. В СССР качество было низким. Люди скучают, ностальгируют по тому вкусу», — рассказал Владимир Наумкин «Газете.Ru». Он добавил, что, возможно, людям даже стало скучно потреблять «чистый и рафинированный» продукт.

В России за последние лет восемь наблюдается рост региональных пивоварен, которые не принадлежат транснациональным компаниям, рассказывает Наумкин. Все больше россиян обращают внимание на производителей, которые находятся у них в регионе. По его словам, у людей развивается патриотизм в плане потребления: причем это касается не только пива, но и многих других продуктов.

В целом развитие малого пивоварения – это общемировая тенденция, говорит он. По словам эксперта, особенно ярко это проявляется в США, где крафт занимает примерно 10%. Однако в России крафт вряд ли станет массовым. Один из сдерживающих факторов — это низкая платежеспособность населения, поскольку крафтовая продукция дороже, пояснил Владимир Наумкин.

Малые пивовары и крафтовики, скорее, могут отбирать какую-то долю, например, у винного сегмента, потому что это более премиальный продукт, сказал «Газете.Ru» соучредитель пивоварни Rewort Роман Гущин. По его мнению, вряд ли они могут серьезно потеснить производителей массовой продукции.

«Крафт – это очень маленький, узкопрофильный сегмент. Он никаким образом не может конкурировать с гигантами», — заключил Гущин.