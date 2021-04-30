«Роснефть» полностью выполнила свои планы в области устойчивого развития»

В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию под названием «Роснефть»: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», а также Публичную позицию в области прав человека и Декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.

«Я рад отметить, что, несмотря на потрясения, обрушившиеся на мировую экономику, компания полностью выполнила свои планы в этой сфере», - говорит председатель совета директоров НК Герхард Шрёдер.

Отдельного упоминания заслуживает публикация Плана по углеродному менеджменту до 2035 года.

Тут и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, и сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30 %, и достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25 %, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

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Продолжается и реализация программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). «Роснефть» по-прежнему ставит своей целью достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ.

«Зеленые» инвестиции «Роснефти» в 2020 году достигли 42 млрд рублей.

В ходе мероприятий по сохранению лесов предприятиями, входящими в компанию, было высажено около 1,5 млн деревьев.

Компания, правда уже в начале этого года, подписала соглашение с BP о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

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«Роснефть» продолжает внедрять на своих производствах инновационные проекты. Эффект от них уже составил более 40 млрд рублей. В НК также реализуются 35 цифровых ИТ-проектов по направлениям «Цифровое месторождение», «Цифровой завод», «Цифровая цепочка поставок» и «Цифровая АЗС».

Забота о сотрудниках компании, сохранение их здоровья и жизни было главным приоритетом для компании в период пандемии, заявил Игорь Сечин.

«Четкое выполнение всем коллективом компании противоэпидемических требований и правил позволило предотвратить распространение инфекции на наших производственных объектах», - подчеркнул глава «Роснефти».