Обезличенные упаковки, сигареты без добавок: как изменится табачная продукция

В России планируют ужесточить регулирование табачной продукции. Правительство утвердило план, направленный на профилактику курения, в рамках антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

Например, предлагается начать выпускать стандартные по размеру и обезличенные упаковки сигарет.

При этом не менее 75% должно занимать изображения и предупреждения о вреде курения. Источник «Коммерсанта» в отрасли сообщал еще в прошлом году, что на это компаниям потребуется около 1,5 млрд руб.

Также сейчас предлагается запретить использовать при производстве табачных изделий и иной никотиносодержащей продукции ароматизаторы и красители, а также добавки, «усиливающие зависимость». Это коснется, том числе, и жидкостей для электронных сигарет.

Кроме того, в планах властей ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. «Это позволит не вводить в заблуждение потребителей», — отметили в правительстве.

План будут реализовывать поэтапно: например, вопрос о запрете ароматизаторов и красителей профильные ведомства должны проработать к первому кварталу 2022 года, а об изменении упаковок сигарет — к первому кварталу 2024 года.

«В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции», — отметили в правительстве.

Сама Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотиносодержащей продукции была утверждена в 2019 году. Ее цель – сократить число курильщиков с 29% до 21% к 2035 году, а также добиться максимального снижения уровня заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, люди, которые в том числе используют электронные сигареты, никотиносодержащие вещества, «получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества».

«Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует, и я абсолютно согласен, что эти меры необходимо реализовывать. Механизм реализации может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму измерения федерального законодательства... Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы», — сказал он RT.

Крупные табачные игроки выступают против запрета ароматизаторов и введения обезличенной упаковки. По их мнению, эффективность этих мер не доказана. Кроме того, из-за обезличенной упаковки может вырасти количество контрафакта.

Так, «БАТ Россия» назвала предложение о запрете ароматизаторов «избыточным и не имеющим научного обоснования». В компании отметили, что такие добавки не оказывают пагубного воздействия на здоровье потребителей.

«Новым никотиновым продуктам необходимо научно-обоснованное регулирование. Согласно международному опыту, избыточные запреты и ограничения для продукции со значительно меньшим профилем риска не приводят к достижению заявленных целей», — заявил «Газете.Ru» директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ» субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин.

Он добавил, что, согласно мировому опыту, введение обезличенной упаковки также не помогает сократить число курильщиков.

«Примеры Австралии, Великобритании и Франции, где используется обезличенная упаковка, показывают, что нет никаких значительных статистических изменений в части сокращения курящего населения в связи с введением такой меры.

Помимо этого, обезличенная упаковка может способствовать росту нелегального рынка — так, из-за отсутствия брендированных элементов, торговых наименований и визуальных особенностей, подпольным производителям будет легче распространять подделки»,

— сказал Олег Барвин.

Он также заявил со ссылкой на исследования, что альтернативная никотиносодержащая продукция несет в себе меньше рисков по сравнению с обычным курением. «У потребителей должна сохраняться возможность узнавать о профиле риска такой продукции: именно это позволит им отказаться от курения и переключиться на менее вредные продукты», — заявил представитель «БАТ Россия».

На этом же настаивают и в Philip Morris. В компании отметили, что в плане не предусмотрен риск-ориентированный подход, а заявленные меры носят только запретительный или ограничительный характер, при том, что их эффективность «остается под вопросом».

«Именно поэтому, прежде чем принимать окончательные решения по введению таких мер, как обезличенная упаковка или запрет на использование ароматизаторов, необходимо изучить опыт других стран и оценить реальную эффективность этих мер», — заявил «Газете.Ru» вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

Введение обезличенной упаковки – излишняя мера, поскольку в России запрещена открытая выкладка сигарет, добавила директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова, комментируя инициативу «Газете.Ru». Она пояснила, что торговые марки скрыты от глаз потребителей, а их продвижение запрещено.

«Мы уверены, что решения регуляторов должны основываться на фактах и надежных свидетельствах. Предлагаемые к рассмотрению меры также должны пройти всестороннюю оценку влияния на потребителей, легальный рынок и экономику. Но уже сейчас очевидно, что эти предлагаемые запретительные меры создают риски еще большего роста нелегальной торговли сигаретами и никотиносодержащей продукцией в России», — заявил «Газете.Ru» директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

На фоне новостей об ужесточении регулирования табачного рынка значительного падения акций тройки лидеров — Philip Morris, British American Tobacco (БАТ) и Japan Tobacco (JTI) пока не наблюдается, сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Андрей Мамонтов. Он добавил, что последний раз акции лидеров обвалились после сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничить содержания никотина в сигаретах до уровня, который не будет вызывать привыкания.

«Есть общая мировая тенденция снижения потребления сигарет, компании пытаются компенсировать снижение выручки новым направлением электронных сигарет (например, Iqos от Philip Morris показывает растущую динамику). Антитабачные меры приводят к уменьшению потребления сигарет в России и тренд будет продолжаться», — считает Мамонтов.