Какие домовладения в России бесплатно подключат к газопроводу

Российский газовый гигант будет проводить газификацию небольших частных домовладений без взимания оплаты с их владельцев, рассказал в эфире телеканала «Россия-1» глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В минувший четверг кабмин утвердил план газификации каждого субъекта Российской Федерации. Так, согласно дорожной карте, уже через девять лет объем газификации регионов должен вырасти более чем на 10% и достигнуть 83%. Предполагается, что россияне смогут подключаться к трубопроводам Газпрома быстрее и с меньшими затратами.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство»,

— рассказал Сергей Густов.

Топ-менеджер уточнил, что речь идет исключительно о физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час. При этом границы земельного участка должны находиться на удалении не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, пояснил представитель компании. Он добавил, что подключение приборов потребления газа, а также непосредственно саму «врезку» в трубу домовладелец должен будет оплачивать самостоятельно.

Инициатива о бесплатном подключении домовладений к газовым сетям впервые была озвучена президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Глава государства назвал недопустимой практику взимания денег за подобные услуги. В связи с этим президент дал правительству, властям регионов, «Газпрому» и другим газораспределительным организациям следующее поручение:

«Обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения)».

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство намерено подготовить проект закона, который позволит получить финансирование на бесплатное подключение домов к газу.

6 мая в эфире телеканала «Россия-1» заместитель министра энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что благодаря принятой дорожной карте сроки газификации сократятся вдвое. Согласно плану, сам процесс подключения существенно упростится и станет доступнее за счет создания единого оператора газификации, который будет «непосредственно отвечать за подведение газа до забора». Предполагается, что в большинстве регионов эту функцию возьмет на себя «Газпром».

По словам замминистра, теперь различным организациям будет сложно ввести в заблуждение россиян по поводу стоимости подключения, поскольку укладка труб газа до границ участка будет бесплатной.

К тому же, эту услугу можно будет заказать в режиме «одного окна», для этого придется обратиться с заявкой в местную региональную газораспределительную компанию или МФЦ, добавил он.

В марте движение «Общероссийский народный фронт» представило исследование, согласно которому стоимость на прокладку трубы к дому – так называемая последняя миля – с 2019 по 2021 год в среднем выросла на 29%. В некоторых регионах эта услуга подорожала вдвое.

Так, в ОНФ указали, что, к примеру, в Рязанской области цена прокладки метра трубы (за два года) подскочила с 957 рублей до 2955 рублей. В 2,5 раза увеличились цены в Краснодарском крае и Новгородской области, более чем в 1,5 раза – в Тульской и Тюменской областях. В зависимости от степени газификации населенного пункта и удаленности в среднем по России стоимость заведения газа в дом колеблется от 100 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.