Ограниченный ресурс: российских запасов нефти и газа хватит на 100 лет

Российских запасов нефти и газа может хватить до 2080 и 2124 годов соответственно. Об этом в интервью РБК заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — пояснил глава Минприроды.

Он отметил, что есть почти полностью выработанные месторождения, а есть «еще не получившие полную нагрузку». Поэтому необходимо развивать геологоразведку, особенно – в труднодоступных местах, подчеркнул Козлов.

При этом ранее вице-президент корпорации «Лукойл» Леонид Федун заявил, выступая на Национальном нефтегазовом форуме, что после 2030 года спрос на нефть начнет снижаться, и 20-50% мировых запасов «черного золота» могут остаться ненужными. В марте глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при текущем уровне технологий добычи нефти хватит на 58 лет, а рентабельных — на 19.

По данным Федерального агентства по недропользованию, в России рентабельными (на октябрь 2019 года) оставались 67% извлекаемых запасов нефти – то есть их добыча является экономически оправданной.

Всего в стране насчитывается 2,7 тыс. нефтяных месторождений общим объемом 28,9 млрд тонн. При этом в январе 2021 года замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что из 30 млрд извлекаемых запасов нефти в России «рентабельны лишь 36% в текущих макроэкономических условиях».

По словам Сорокина, растет сложность геологоразведки, в основном «дораскрываются» скважины на уже разрабатываемых месторождениях. Усложняются и технологии добычи, которые необходимо развивать. В том числе, отметил Сорокин, и путем цифровизации отрасли. Тогда Россия сможет сохранить свое положение как страна с одной из самых эффективных углеводородных отраслей в мире.

Газовые запасы России – крупнейшие на планете (их должно хватить лет на 60, отмечал в марте Киселев), однако до сих пор не у всех россиян есть доступ к «синему топливу». Многие населенные пункты остаются негазифицированными, это вызывает и недовольство населения, и привлекает внимание властей.

В феврале «Газпром» размести в интернете карту газификации страны. Она охватывает 67 регионов и позволяет посмотреть данные по каждому из них, масштабировав карту до сел и деревень.

21 апреля Владимир Путин заявил, что ко многим домам подведены газовые сети – однако доступа к газу люди не имеют по неясным причинам. Глава государства призвал правительство и региональные власти составить четкий план газификации этих домохозяйств. Платить за подводку газа к своим участкам россияне не должны, подчеркнул президент.

6 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту газификации России. К 2030 году уровень доступности газа в стране должен вырасти на 10% и достичь почти 83%.

7 мая «Газпром» пообещал бесплатно подключать к газовым сетям частные дома площадью не более 300 квадратных метров. Кроме того, гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов отметил, что операторы бесплатно протянут трубу до участка, а за проведение газовой сети на участке платить потребителям все же придется.

Коснется бесплатное подключение тех россиян, чьи дома потребляют в час не более 7 кубов газа, а участки их расположены в радиусе 200 метров от газораспределителя.

Впрочем, глава министерства энергетики Николай Шульгинов опроверг заявление «Газпрома» о том, что бесплатную газификацию получат только небольшие дома.