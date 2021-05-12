Четырнадцать МРОТ нужно россиянам для счастья

Согласно опросу SuperJob, в среднем россиянину для того, чтобы стать счастливым, нужно зарабатывать примерно 13,5 минимальных размеров оплаты труда (федеральный МРОТ в 2021 году — 12 792 рублей) или около 173 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Для сравнения: в январе этого года запросы россиян были немного скромнее — 166 тысяч рублей в месяц. А в 2017 году пожелания граждан были, наоборот, выше — 184 тысячи рублей ежемесячно.

«Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей в месяц»,

— отмечается в исследовании сервиса.

Аналитики SuperJob подчеркивают, что самые высокие жизненные запросы у жителей мегаполисов России. К примеру, в Москве опрос показал среднюю величину в 224 тысячи рублей в месяц. Владивостокцам достаточно 200 тысяч рублей в месяц, жителям Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей.

«Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)», – говорится в сообщении.

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая. В нем участвовали 2,5 тысячи человек (составляющие экономически активное население России старше 18 лет) из 541 населенного пункта всех субъектов Российской Федерации. В исследовании среди жителей городов-миллионников и полумиллионников приняли участие от пятисот человек до одной тысячи респондентов.

В конце апреля Росстат Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране отчитался, что реальные располагаемые денежные доходы граждан (индекс наличности у населения после уплаты обязательных взносов и налогов с учетом инфляции) за январь-март этого года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.

Этот результат особенно негативен, поскольку статслужба перепроверила статистику по аналогичному показателю за весь прошлый коронавирусный год и пришла к выводу, что даже тогда не было такой ужасающей динамики — всего 3% к результатам 2019 года.

В среднем, по данным Росстата, граждане прожили первый квартал этого года на 32,6 тыс. рублей в месяц, или порядка $14,5 в день. В номинальном выражении доходы выросли на 965 рублей, или 3%. Однако ускорение инфляции и рост обязательных платежей вобрали в себя всю прибавку.

Работающие граждане в среднем получали 51,23 тыс. рублей в месяц (+2% год к году в реальном выражении). При этом пенсионеры получили от государства 15,8 тыс. рублей. В сравнении с мартом прошлого года средняя пенсия подросла на 836 рублей, или 5,6%.

Впрочем, и эта индексация куда меньше инфляции, и в реальном выражении пенсии начали сокращаться: на 0,1% в феврале и 0,2% в марте.

Ранее портал «Работа.ру» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 79% россиян считают зарплаты чиновников завышенными, сообщает «РИА Новости».

«Большинство опрошенных отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — отмечается в исследовании.

Почти каждый пятый респондент считает, что слишком много зарабатывают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).