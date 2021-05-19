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Потребрынок

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«Лента» поглотит «Биллу»

«Лента» купит сеть супермаркетов Billa

Торговая компания «Лента» покупает сеть продуктовых магазинов «Билла Россия», стоимость сделки — €215 млн. После одобрения договора со стороны ФАС торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, а гипермаркеты интегрируют в сеть «Ленты» и проведут ребрендинг. Общее количество супермаркетов «Ленты» будет удвоено. Еще об одном слиянии в ритейле было объявлено вчера: «Магнит» договорился о покупке магазинов «Дикси».

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«Лента» приобретает торговую сеть «Билла Россия», ее супермаркеты и гипермаркеты пройдут через ребрендинг. Как сообщается в пресс-релизе на сайте «Ленты», логистическая инфраструктура «Биллы» будет интегрирована в общую сеть.

«Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%», — заявили в компании.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин уточнил, что общее количество супермаркетов сети увеличится в два раза (сейчас у «Ленты» 254 гипермаркета и 140 супермаркетов, у «Биллы» 161 магазин общей площадью более 138 тыс. квадратных метров), появятся магазины «Лента» в центральных районах столицы. Кроме того, планируется расширить онлайн-доставку на всю территорию мегаполиса.

Закрыть сделку компании намерены летом, осталось получить одобрение от Федеральной антимонопольной службы. В своем пресс-релизе компания отмечает, что новости о покупке «Биллы Россия» имеют характер прогноза, поскольку сделка еще не завершена.

Billa — бренд немецкой компании REWE Group, ее супермаркеты есть в Австрии, Словакии, Чехии, Хорватии, Болгарии, России и Украине. На российский рынок компания вышла в 2004 году, в 2020 году она получила 47,97 млрд рублей выручки, чистый убыток составил 1,69 млрд рублей. «Лента» в 2020 году выручила 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей. Владелец компании — «Севергрупп», принадлежащая богатейшему человеку в России Алексея Мордашова (Forbes оценил его состояние в $30 млрд).

Сделка «Ленты» и «Биллы» стала второй новостью о слиянии в российском ритейле за два дня. Накануне торговая сеть «Магнит» сообщила, что договорилась о приобретении розничной сети «Дикси». Покупка оценивается в 92 млрд рублей (сумма подлежит корректировкам, которые зависят от изменений чистого долга и оборотного капитала), завершить сделку также планируется до конца лета после санкции ФАС. Большая часть из более чем 2,6 тысячи магазинов «Дикси» расположена в Москве и Подмосковье (более 1,3 тыс.) и Санкт-Петербурге с областью — 460 торговых точек.

Общая площадь приобретаемых «Магнитом» супермаркетов – 854 тыс. квадратов. Более 778 тыс. кв. м — магазины «у дома» в Петербурге и Москве. Остальные площади относятся к суперсторам «Мегамарт», в основном расположенным в Тюменской и Свердловской областях. Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что магазины «Дикси» продолжат работать под тем же брендом.

По состоянию на 31 марта сеть «Магнит» насчитывала 21 900 магазинов. У группы X5 — 17 959 магазинов (16 960 магазинов «Пятерочка», 940 супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель»).