«Никто ничего не вытопчет»: как Путин защитил Долину гейзеров

Президент России Владимир Путин на совещании по посланию Федеральному собранию раскритиковал слова зампреда правительства Дмитрия Чернышенко о том, что уникальный камчатский комплекс Долина гейзеров не выдержит большей, чем сейчас, туристической нагрузки.

Как указал Чернышенко, курирующий в правительстве, в частности, туризм, важным для этой сферы в России является территориальное планирование.

«Это очень важная вещь, ее раньше не делали. Подготовка мастер-планов туристических территорий включает в себя визуализацию, создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку. Потому что, например, в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше народа, они просто там вытопчут все», — сказал чиновник.

В ответ глава государства признался, что его задели слова Чернышенко, хотя, как пояснил Путин, он понимает, что замглавы кабмина не имел в виду ничего плохого.

«Как будто, это люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас все будет лучше получаться. Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу – в Долине гейзеров – так никто ничего не вытопчет», — указал Путин.

Президент напомнил, что за границей в аналогичных парках создана инфраструктура для посещения куда большего числа туристов, чем в Долине гейзеров, и природные объекты находятся в полной сохранности.

Находящаяся на территории Кроноцкого биосферного заповедника в Елизовском районе Камчатского края Долина гейзеров является уникальным гейзерным полем, вторым по количеству гейзеров после подобного объекта в США. Сам заповедник входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Камчатка с точки зрения развития туризма фантастическая и уникальная территория, подтверждал в одном из интервью тогдашний вице-премьер Юрий Трутнев.

«Второй такой на планете Земля не существует. Долина гейзеров, Курильское озеро, где вода красная от рыбы, а вокруг медведи ходят толпами. И горы. От мастеров европейского катания я неоднократно слышал, что лучший фрирайд в мире именно на Камчатке. Все эти преимущества надо связать воедино, чтобы человеку было комфортно, чтобы он мог приехать туда на удобном транспорте», — указывал Трутнев.

По его словам, сейчас на эти объекты приезжает несколько тысяч туристов в год, хотя это число может быть на порядок увеличено без ущерба для природы – за счет развития инфраструктуры.

«Это вполне допустимо без нагрузки на природные комплексы. Все можно организовать — и тропы, и уборку территории», — детализировал Трутнев.

Сейчас вертолетная экскурсия в Долину гейзеров стоит в районе 40 тыс. руб., также формируются пешие туры от 10 человек с похожими ценами. Есть и индивидуальные походы с опытными инструкторами, но стоимость их выше и рассчитывается индивидуально. Туристы размещаются в палатках, а романтики путешествию добавляет то, что питьевую воду участники похода набирают из природных источников и рек.

Также на Камчатке туристов привлекают бальнеогрязевые курорты, термальные источники, восхождение на вулканы, пляжи, незатронутые деятельностью человека острова, Налычевская долина, традиционные зимние развлечения: сноубординг, этнотуризм, а также горные озера с лососем.

Если лететь на Камчатку из Москвы, то только билеты в оба конца (Москва — Петропавловск-Камчатский) обойдутся для одного человека примерно в 50 тыс. руб.