S&P подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне

Как результат рейтинг «Роснефти» соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody's и S&P), а также наивысшую оценку кредитоспособности от крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

В S&P также отметили, что ожидают существенного восстановления кредитных метрик «Роснефти» в 2021-2023 годах после кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

По ожиданиям аналитиков агентства, показатель долговой нагрузки (денежные средства/долг) компании может улучшиться в три раза в сравнении с показателем за 2020 год.

«Позитивный тренд уже виден по данным опубликованной отчетности за первый квартал 2021 года – показатель улучшился практически в два раза по сравнению с уровнем 2020 года», - отмечают в S&P.

При этом отношение долга к EBITDА в этот же период может уменьшится более чем в два раза, указали в агентстве.

В конце апреля агентство Moody's также заявило, что ожидает значительное улучшение кредитных метрик «Роснефти», в частности, сокращения долговой нагрузки в 2021 году более чем на 40%.

Аналитики S&P оптимистично настроены относительно генерации «Роснефтью» денежного потока. Компания имеет положительный показатель свободного денежного потока уже 10 лет подряд.

Так, в ближайшие три года S&P ожидает сохранение «Роснефтью» положительного свободного операционного денежного потока, несмотря на амбициозные планы по реализации новых проектов.

При этом прогнозируется, что уже в 2025-2026 годах крупнейший новый проект «Роснефти» — «Восток Ойл» — будет иметь положительный денежный поток.

Также в S&P считают, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода по сравнению с мейджорами (например, ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, BP и прочие).

Среди многих компаний отрасли «Роснефть» выделяется низким уровнем удельных затрат ($2,6 на баррель) и обширной ресурсной базой (крупнейшая по запасам среди публичных мировых компаний).

По словам представителей агентства, в долгосрочной перспективе «Восток Ойл» станет ключевым фактором для экономического роста и развития отдаленных регионов страны.

«Восток Ойл» — долгосрочный проект, который даст стратегический эффект на капитализацию, говорил в интервью «Газете.Ru» инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Таким образом, рост стоимости акций «Роснефти» безусловно связан с тем, что большинство международных аналитиков считает ценные бумаги именно этой компании фаворитами на российском фондовом рынке», — подытожил он.

«Восток Ойл» привлекает инвесторов также и в контексте ESG: ведь углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам, поясняют аналитики S&P.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень. В то время как данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент НК по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Кстати, План по углеродному менеджменту до 2035 года, который подразумевает снижение удельной интенсивности выбросов СО2 и предотвращение выбросов в объеме 20 млн т CO2-экв.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

В перспективе последующих 10 лет аналитики S&P ожидают устойчивых показателей от «Роснефти».

Агентство считает, что позиции «Роснефти» как производителя с одним из самых низких в мире уровнем затрат позволяют компании не только поддерживать добычу на 10-летнем горизонте, но и увеличивать её, замещая снижение производства со стороны международных мейджеров.