Сахарный путь: Путин призвал ЕАЭС бороться с подорожанием продуктов

Власти сдержали цены

Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего режиме видеоконференции, оценил вклад партнеров Москвы в стабилизацию цен на сахар.

Как указал глава России, сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. На этот факт указывали и другие лидеры стран ЕАЭС, выступавшие на совещании. Напомним, в состав союза, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

«Признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. У нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭс на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», — отметил Путин.

Соглашение бизнеса и власти

Власти России борются с повышением цен на продукты с декабря прошлого года, когда Минсельхоз, Минпромторг и российские ритейлеры и производители продовольствия утвердили соглашения о стабилизации цен на сахар, а также на подсолнечное масло. Соглашение на сахар будет действовать до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. В соответствии с документом,

отпускные цены на заводах-производителях сахара не должны превышать 36 руб., на масло подсолнечное — не выше 95 руб. В рознице цены должны быть не более 46 руб. на сахар и не более 110 руб. на масло.

Кроме того, после сообщений о возможном подорожании гречки на 7,5-15% правительство ввело временный запрет на ее экспорт. Он будет действовать с 5 июня до конца августа.

Цены съедают доходы

В ходе послания Федеральному собранию в прошлом месяце президент указал на рост цен в последнее время, который съедает доходы россиян.

«Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили», — подчеркнул глава государства.

В середине нынешнего месяца премьер Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год указал, что взрывной рост цен в России на продукты удалось сдержать, но итоги такого сдерживания «не понравились в полной мере никому».

«Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что цены на продукты в стране росли также и «из-за жадности ряда производителей и торговых сетей» — по данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, в прошлом году доходы производителей сахара и растительного масла от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20%.

«Между молотом и наковальней»

В то же время Руспродсоюз считает, что «в ситуации нерастущих доходов населения производители сами не заинтересованы в необоснованном повышении цен».

«Более того, они больше года сдерживали рост себестоимости за счет собственной рентабельности, несмотря на удорожание сырья, упаковки, курса валют и т.п. Сегодня тоже никто из производителей не получает сверхприбыли», — говорил «Газете.Ru» зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он добавлял, что переработчики «оказываются между молотом и наковальней»: с одной стороны, у них рост себестоимости, а с другой — невозможность «провести коррекцию».

Так, прибыль пищевой промышленности за 2020 год составила 1,6% от товарооборота, тогда как в среднем по всем отраслям — 2,3%.

«При этом наценки сетей с начала коронакризиса не снижались», — отметил Леонов.

В свою очередь, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что властям России стоит как можно быстрее отказаться от административного ограничения цен.

По ее мнению, вместо этого государству надо рассматривать «демпфер» для сглаживания волатильности по различным товарам. Как указала глава ЦБ в ходе форума Московской биржи, административные ограничения цен искажают ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.