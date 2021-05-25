Забастовка на «Боржоми»: что требуют рабочие от собственников из России

Забастовка на двух заводах по розливу минеральной воды «Боржоми» стартовала еще 18 мая и продолжается до сих пор. Как сообщают грузинские СМИ, бастуют примерно 350-400 работников. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Инициативный комитет заводов обсуждал проблему с министерством здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, с отраслевым профсоюзом сельского хозяйства, торговли и промышленности. Найти решение с властями и акционерами не удалось. После этого была объявлена забастовка, к которой с похожими требованиями присоединились сотрудники завода по производству другой минеральной воды «Набеглави» (владеет компания «Цкали Маргебели»).

В своих требованиях работники утверждают, что за последний год из-за инфляции в стране месячная заработная плата снизилась на предприятии на 200-250 лари (примерно 4,3 тыс. руб. — 5,4 тыс. руб.).

Средняя зарплата в Грузии в 2020 году составляла 1227 лари (27 107 рублей).

Кроме того, на предприятии не хватает кадров, приходится работать сверхурочно, но менеджмент оплачивает эту работу по минимальным ставкам.

«Боржоми» не хочет сидеть на хлебе и воде

Инфляция в Грузии действительно растет, уровень жизни снижается. По данным Грузстата, в 2020 году доход на 1 человека в среднем составил 321 лари в месяц, что на 14 лари меньше, чем в 2019 году.

«Да, забастовка идет. И к сожалению, не только на двух заводах «Боржоми». Сейчас несколько грузинских предприятий закрывают производство и требуют повысить зарплату», — уточнил для «Газеты.Ru» представитель торгово-промышленной палаты Грузии в Российской Федерации Теймураз Шенгелия.

Он связывает факт роста забастовочной активности с последствиями пандемии, потерей людьми работы или снижением доходов.

Шенгелия также подтвердил факт нехватки рабочих рук на предприятиях.

Владелец заводов компания IDS Borjomi Georgia ранее официально высказала свою позицию: «Хотим отметить, что IDS Borjomi Georgia как ответственный работодатель строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30-40% выше, чем существующие сегодня на рынке труда средние статистические показатели».

Кроме того, компания напомнила, что поддерживает программы по бонусам, финансированию образования детей, медстрахованию, льготному питанию сотрудников. В условиях пандемии каждому сотруднику была сохранена 100%-ная зарплата, отметили в компании.

Но при этом IDS Borjomi Georgia считает нереальным требование работников повысить зарплату на 50%.

Компания заявляла грузинским СМИ, что, несмотря на забастовку, боржомские заводы не прекращали производство минеральной воды полностью.

Получить комментарий от IDS Borjomi Georgia на момент написания текста не удалось. «Альфа-групп» (владелец IDS Borjomi с 2013 года) не ответила на запрос «Газеты.Ru». Согласно информации на официальном сайте, в портфель IDS Borjomi входят такие бренды как «Боржоми», «Моршинская» (разливается в Карпатах), «Святой Источник». Группа объединяет девять производственных заводов в России, Украине и Грузии. В 2019 году компания начала строительство завода по производству минеральной воды «Святой Источник» в Подмосковье.

IDS Borjomi Georgia управляет двумя заводами в грузинском городке Боржоми. В портфель грузинской компании входят бренды «Боржоми», «Ликани», «Родники Боржоми», «Бакуриани» и «Митарби». Компания экспортирует «Боржоми» в 30 стран мира.

Ранее компания IDS Borjomi принадлежала семье известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Завод управлялся фондом Salford Capital Partners, который был создан Патаркацишвили совместно с Борисом Березовским.

Говорим «Грузия» — подразумеваем «Боржоми»

Россия является крупнейшим рынком сбыта продукции «Боржоми». В доковидном 2019 году компания реализовала в РФ минеральной воды на $57,8 млн, что на 20% больше показателя 2018 года. Кроме России эту минералку традиционно потребляют на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Казахстане.

«Российский потребитель может быть уверен, что перебоев с поставками «Боржоми» не будет. Грузинские заводы хорошо подготовились к летнему сезону, просчитали все риски», — пояснил «Газете.Ru» президент Союза безалкогольных напитков Максим Новиков.

При этом Союз не комментирует объемы поставок, а также стоимость продукции.

По мнению представителя ТПП Грузии в РФ Шенгелия, бастующие рабочие и владельцы завода договорятся. «Абсолютно в этом уверен, подождите несколько дней», — сказал он. Шенгелия также заверил, что перебоев с поставками в Россию знаменитой грузинской минералки точно не будет, у завода хорошо отлаженная логистика и есть запасы. «Здесь нет никакой политики, ничего такого, что могло бы быть связано с российскими собственниками, это чисто пандемийная история, экономическая», — считает он, намекая на запрет в прошлом на ввоз «Боржоми» в Россию после вооруженного конфликта в августе 2008 года.

Во всех бывших советских республиках, включая Грузию, нарастают противоречия между работниками и работодателями, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. «На постсоветском пространстве социальная ответственность бизнеса перед наемными работниками практически исчезла после перехода от социализма к капитализму. Помимо шокирующего удара 90-х, мы перешли в общеглобальный кризис, который сопровождается падением спроса, доходов населения, усугубляется закредитованностью», — говорит эксперт.

При этом российский бизнес не горит желанием уходить из бывших советских республик. «Добровольно терять рынки сбыта и регионы присутствия никто не хочет даже если политика ряда правительств вынуждает к этому.

«Яркий пример такой ситуации — Украина, когда после событий 2014 года оттуда были вынуждены уйти российские IT-гиганты, производители минеральных удобрений, нефтяные компании», — напомнил эксперт.