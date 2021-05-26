«Посетителей не разделишь»: рестораторам не понравилось предложение Собянина

Владельцы заведений общественного питания должны отделять на своей территории людей с прививками от иных граждан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, — призвал глава города. — Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть».

Мэр подчеркнул, что за прошедший год город потерял половину турпотока, преимущественно из других стран. По словам градоначальника, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита. Бизнес-сообщество, в свою очередь, предложило городским властям уменьшить контрольно-надзорную активность: штрафовать заведения общепита не сразу, а для начала проводить профилактические разъяснения, выписывать предупреждения и только потом наказывать штрафами. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.

Предприниматели также предложили провести ревизию существующих антиковидных мер на предмет их актуальности. Собянин назвал эту инициативу очень хорошей и предложил проинспектировать эти меры совместно с департаментом предпринимательства.

Рестораторы против

У рестораторов предложение мэра Сергея Собянина о создании зон для привитых наоборот вызвало отрицательную реакцию. Ресторан должен быть полностью свободен от коронавируса, для этого нужно контролировать наличие перчаток, масок и расстояния между гостями, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» владелец ресторана «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

«Сегрегированные зоны, где сидят привитые люди – это скорее выглядит как популизм.

Непонятно даже, как можно проконтролировать наличие сертификатов у привитых посетителей. Второе, что неясно, как можно избежать пересечения непривитых и привитых гостей: люди все равно встречаются на входе, в туалете, берутся руками за одни те же дверные ручки», – поделился мнением ресторатор.

В дополнение к этому собеседник издания отметил, что после прививки от коронавируса врачи сами уведомляют людей, что они все еще могут заболеть COVID-19 и могут быть переносчиками вируса. В таком случае цель подобных разделений окончательно теряет смысл, считает Лисиченко. Схожего мнения придерживается глава компании Hurma Management Group (управляет ресторанами) Дмитрий Левицкий.

«Это выглядит как такая публичная попытка погрозить пальчиком тем, кто не вакцинировался с тем, чтобы показать, что теперь им и в ресторан будет сложно сходить.

Очень надеюсь, что это профилактическая мера, потому что совершенно непонятно как ее можно реализовать», – заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Левицкий.

Владелица сети кафе «АндерСон» и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова полагает, что идея разделения посетителей приведет к негативным последствиям, поскольку на фоне кадрового голода предпринимателям потребуется дополнительный набор персонала на разные залы. В противном случае, переносчиками инфекции будут официанты.

Позицию Татуловой поддерживает и член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. Он отмечает, что с одной стороны пока все то, что в последнее время предлагал Сергей Собянин в плане борьбы с коронавирусом было разумным, но такого рода разделение посетителей нереально воплотить в жизнь.

«К примеру, в одной компании гостей находятся, как привитые, так и непривитые граждане, что же мы их будем за разные столы сажать что ли? Еще, кто же будет ходить в рестораны с сертификатами о прививке?

И потом, их подделать на обыкновенном цветном принтере, скорее всего, не проблема, ресторан не сможет проверить его подлинность.

Вдобавок, не во всех заведениях есть два зала для того чтобы разделить людей, условно, на красную и зеленую зоны», – объяснил корреспонденту «Газеты.Ru» Небольсин.

Если же бизнес обяжут разделять залы и инвестировать в дополнительный ремонт в виде стен или перегородок от ковидных зон, то это точно будет воспринято предпринимателями в штыки, полагает он. Куда опаснее вероятность распространения вируса в лифтах, общественном транспорте, напоминает эксперт.

«Вы посмотрите – в метро с каждым днем все меньше людей с масками. Просто такое ощущение, что рестораны с каждым днем все меньше дают покоя проверяющим», – заключил представитель «Опоры России».