«Показать близость к власти»: кто будет покупать автомобили Aurus

Президент России Владимир Путин на открытии предприятия в Татарстане по серийному выпуску авто представительского класса Aurus назвал ее «действительно достойной, качественной машиной, соответствующей всем мировым стандартам».

В ходе церемонии, прошедшей в режиме видеоконференции, глава государства напомнил, что сам ездит на этом автомобиле, в том числе – и за рулем.

«Я рад поздравить вас с открытием в Республике Татарстан новых, современных мощностей по серийному производству автомобилей марки Aurus. Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом», — обратился Путин по видеосвязи к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, президенту Татарстана Рустаму Минниханову, гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову и главе ООО «Аурус» Адилю Ширинову.

Он выразил уверенность в том, что продукция завода будет пользоваться спросом и напомнил, что в создании машины участвовали тысячи инженеров, конструкторов и проектировщиков со всей России, а также были привлечены специалисты производственных и инжиниринговых предприятий ведущих компаний Европы и Азии.

«Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса.

В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно», — детализировал президент России.

Семейство Aurus состоит из 15 моделей автомобилей и двух мотоциклов. В проекте участвуют более 50 российских предприятий, которые в совокупности производят более 70% комплектующих для Aurus.

Путин подчеркнул, что работа завода также даст импульс для развития региона за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, необходимых для решения социальных задач.

Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над разработкой автомобилей Aurus в целом. Поздравляю коллектив предприятия с началом работы. Желаю всем дальнейших успехов и, разумеется, всего самого-самого доброго.

Мантуров, в свою очередь, напомнил, что новый завод является предприятием полного цикла, осуществляющим все стадии производства: от сварки кузовов до финальных испытаний.

«С учетом такого клиентоориентированного подхода серийность постепенно будет наращиваться до пяти тысяч экземпляров в год при расширении модельного ряда.

В частности, одной из самых ожидаемых новинок будет запуск в следующем году производства внедорожника «Комендант», — анонсировал глава ведомства.

По его словам, на заводе применены новейшие решения, все технологические операции на предприятии завязаны на единую IT-систему, позволяющую сопровождать все производственные процессы, что дает возможность быстро обновлять модельный ряд и вносить изменения в саму платформу.

Производственный комплекс располагается в особой экономической зоне — «Алабуга» в Елабужском районе республики в 25 км от Набережных Челнов.

Впервые Путин проехал на Aurus в июле 2017 года. В том же году Федеральная служба охраны заказала первые 16 автомобилей для первых лиц государства. В мае следующего года российский лидер приехал на Aurus на свою инаугурацию.

Стоит отметить, что, в отличие от официальных лиц, эксперты сдержанно оценивают маркетинговые перспективы Aurus.

«Все зависит от того, что люди получат за эту цену. Цена фантастическая. Я ездил на этом автомобиле, но пока сложно говорить, что он идеально соответствует соотношению цены и качества.

И потом, что считать успехом – какое-то количество десятков автомобилей Aurus они точно смогут продать, но в заявленные продажи на уровне две тысячи в год я пока не верю», – рассказал «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В независимости от политического контекста, создание такого, даже узкого по сегменту автомобиля – это событие для России, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что последним по масштабности таким проектом был запуск седана Lada Vesta экс-директором «АвтоВАЗа» Бу Андерссоном. В то же время имидж Aurus немного подпортили частые срывы дедлайнов старта производства, подчеркивает он.

«Спрос на Aurus, безусловно, будет у наиболее обеспеченного населения России: прежде всего, в госкорпорациях, у топ-менеджеров, которые захотят таким образом показать близость к власти, к российскому продукту. Что касается негосударственных структур, то составить конкуренцию Rolls-Royce или Bentley в ближайшее время Aurus вряд ли сможет», – рассказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Он выразил уверенность, что пока объемы производства российских люксовых машин в Елабуге будут мелкосерийные – не более 500 штук в год, и цена не удержится на отметке в 24 млн руб. Очевидно, что из-за небольших объемов она поднимется ближе к 30 млн рублей за короткую версию, полагает собеседник.

«Международный спрос возможен, но не более ста машин на первых порах, а потом все будет зависеть от опыта первой эксплуатации. Возможно, среди иностранных партнеров типа Казахстана, Узбекистана это будет своего рода выражения лояльности к России, но в целом, в мире вряд ли возможно удастся наладить значимые продажи в первые годы», – заключил Бургазлиев.