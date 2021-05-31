Кто кого «нахлобучил»: металлурги поспорили с вице-премьером Белоусовым

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» (входит Evraz, НЛМК, ММК, «Металлоинвест», «Мечел», ОМК, «Северсталь» и др.) попросила власти не вводить дополнительное регулирование отрасли (соответствующее письмо к зампреду правительства Марату Хуснуллину есть у «Газеты.Ru»). Согласно заявлению металлургов, крупнейшие компании отрасли устанавливают цены на металлопрокат на отечественном рынке значительно ниже, чем для других стран. Ранее власти обвиняли отрасль в увеличении цен на внутреннем рынке вслед на их ростом на внешнем.

Из письма следует, что

по состоянию на апрель цены на российский горячекатаный плоский прокат сохраняются ниже уровня Северной Европы на 28%, Турции — на 24%, США — на 50%; а на отечественный арматурный прокат — ниже уровня Северной Европы на 33% и США — на 42%.

Письмо ассоциации направлено в аппарат Хуснуллина 24 мая, в пресс-службе на вопрос «Газеты.Ru» о получении и реакции на изложенную просьбу комментариев на момент публикации не предоставили.

Металлургические компании также сообщили, что переводят потребителей на прямые договоры, исключая посреднические организации и снижая цену на их маржу. «Всего по итогам текущей работы было заключено 645 договоров на объем 842 тыс. тонн из порядка 2,5 млн. тонн поступивших заявок», говорится в письме. При этом 798 строительных компаний отказались от заключения прямых договоров в связи с тем, что их потребности технически не могут быть удовлетворены прямыми поставками с металлургических предприятий (нет подъездных ж/д путей, неготовность работать по предоплате и отсутствие кредитной истории по ним, невагонные партии и т.д.).

Также входящие в ассоциацию «Русская Сталь» компании заявили о готовности обеспечивать металлопрокатом с дисконтом к текущему уровню цен на внутреннем рынке крупные инфраструктурные проекты, финансируемые за счет бюджетных средств. По состоянию на 21.05.2021 от Минстроя России уже поступили заявки по 18 проектам с общим объемом металлопроката около 1,36 млн. тонн с поставкой в 2021 году, отмечается в письме ассоциации. Тем не менее, металлурги жалуются на то, что поступает множество заявок без необходимой детализации, что приводит к невозможности их обработки.

Как пояснил источник «Газеты.Ru» в одной из крупных металлургических компаний, с этими аргументами, а также со сведениями по прогнозируемым налогам за 2021 год, промышленники пойдут на совещание к главе Минпромторга Денису Мантурову. Оно должно состояться во вторник, 1 июня. К министру промышленности уже обещали прийти совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, пишет РБК.

«Нахлобучивают государство»

В публичном пространстве спор правительства с отраслью начался с заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова в интервью. Он сказал, что «доходы металлургов возросли в разы» в ковидный год, и они «нахлобучивают» государство на 100 млрд рублей. В правительстве планируют обложить компании сектора дополнительными налогами или пошлинами.

«Плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — заявил Андрей Белоусов.

Он упомянул несколько вариантов «возврата» недополученных, с точки зрения правительства, денег в бюджет: «снять через НДПИ» (через повышение для горнодобывающих компаний налога на добычу полезных ископаемых), или через пошлины - демпфер или экспортную пошлину. Правда, последнюю Белоусов назвал «крайним случаем», т.к. европейские и американские конкуренты уже устанавливают свои защитные барьеры и зачем «своими действиями помогать нашим конкурентам». Ранее, как писал «Ъ», замминистра промышленности Виктор Евтухов на саммите «Русская сталь: стратегия роста» предложил, помимо вывозной пошлины на все черные металлы до конца года, увеличить железнодорожные тарифы на экспортные поставки металлургических грузов, отменить возврат входящего НДС при экспорте и увеличить ставку налога на прибыль.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство «выравнивает диспропорцию» между доходами бизнеса и налогами в бюджет, когда такая диспропорция возникает.

Владелец НЛМК: «Неизгладимый синдром Госплана»

Ассоциация «Русская сталь», которая объединяет крупнейшие предприятия черной металлургии, еще накануне заявления Белоусова опубликовала отчет о налогах и инвестициях за первое полугодие 2021 в качестве превентивного ответа на, очевидно, ожидаемые претензии чиновников.

«Налоговые платежи составят более 200 млрд руб., что почти вдвое превышает показатели 2020 года. Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Объемы инвестиций – максимальные за последние 20 лет, по сравнению с 2020 годом до 300 млрд рублей с приоритетом на экологические проекты», - говорится в заявлении.

Высказывание первого вице-премьера прокомментировал владелец НЛМК Владимир Лисин, который указал, что власти не видят двойной рост налоговых отчислений, увеличение инвестиций, а хотят оставить «несколько миллионов» миноритарных акционеров без дивидендов.

«Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз». <...> Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды… [в случае роста налоговой нагрузки]»,

— говорится в заявлении Владимира Лисина (есть у «Газеты.Ru»).

Он подчеркнул, что металлурги предлагали целевую поддержку для социальных объектов, но ответа от властей не получили.

«Отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить (отработаем один день бесплатно — это 200 000 тонн продукции). Ни перечня, ни конкретных объектов», — отметил он.

Evraz, «Мечел», «Металлоинвест», «ТМК» и ряд других компаний отказались от комментариев. Источник «Газеты.Ru» в одной в одной из крупных компаний на рынке металла заявил, что увеличить прибыли металлургам удалось «благодаря текущей конъюнктуре рынка и собственным усилиям по повышению эффективности», а требования Белоусова это «еще 100 млрд дополнительно» к тем 250 млрд рублей налогов, на которые согласно прогнозам и так увеличатся выплаты отрасли в 2021 году. «Сдается, что именно он пытается «нахлобучить» металлургов», — сказал собеседник издания про инициативу первого вице-премьера.

Фондовый рынок отреагировал на заявление Белоусова. На старте торгов акции металлургов выглядели заметно хуже общей динамики: котировки упали на несколько процентов, но ко второй половине дня значительная часть просадки была выкуплена. Сильнее всего снизились акции Норникеля (-2,99% на 18.00 мск) и Северстали (-4,5% на 18:00 мск), что может быть связано с дивидендными отсечками за 2020 год (28 мая был последний день, когда их можно было для этого купить).

Однако акции сектора все еще отстают от динамики индекса Мосбиржи, и хотя с точки зрения финансового состояния металлургов действия властей не должны оказать какого-то заметного эффекта в ближайшем будущем стоит ждать дальнейшего давления на маржинальность и размер дивидендов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

«Можно ожидать давления на маржинальность, и в отдаленной перспективе возможно некоторое снижение инвестиционной активности, так как соблюсти требования по окупаемости проектов при росте налоговой нагрузки станет сложнее. Также увеличение налогов должно негативно отразиться на дивидендах металлургических компаний», — прокомментировал «Газете.Ru» эксперт.