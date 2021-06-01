Отцовский капитал: общественная палата просит 200 млрд на поддержку многодетных семей

В письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой, предлагается разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», пишет агентство «РИА Новости». Как пояснил «Газете.Ru» автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко, «это не такие большие средства».

«Весь пакет, который мы предложили, обойдется примерно в 150—200 млрд рублей. Это существенно меньше, чем предложения последних лет. В последние годы существенные меры поддержки были приняты для семей с 1—2 детьми, но они не улучшат нашу демографическую ситуацию, в отличие от семей с тремя и более детьми, а ситуация у нас чрезвычайная, как сказал президент. Поэтому наш национальный выбор — многодетная семья»,

— заявил Рыбальченко в беседе с «Газетой.Ru».

Он напоминает, что текущий проект «Демография» предусматривает, что менее 8% инвестиций направляются на поддержку многодетных семей. Он предлагает ориентироваться на успешный опыт некоторых регионов, в частности Сахалинской области, где доля инвестиций на помощь многодетным семьям составляет более 40 процентов от всех инвестиций в семейную политику. Проект «Многодетная страна» поможет выровнять этот дисбаланс, считает Рыбальченко.

Одной из главных мер поддержки в проекте заявлено предоставление многодетного (отцовского) капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка во всех регионах. Сегодня маткапитал за третьего ребенка дают не везде, и от региона к региону суммы выплат варьируются, а часть семей не попала под разные продления программы, поясняет Рыбальченко.

«Отцовский капитал — это универсальный инструмент, поскольку маткапитал продемонстрировал свою эффективность», — комментирует Рыбальченко.

В рамках проекта «Многодетная страна» предлагаются следующие меры:

— ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере материнского капитала 639,4 тыс. руб., предоставлять его при рождении трех и более детей в одной семье;

— расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей;

— ввести ежемесячное пособие 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка;

— ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов;

— разработать и внедрить систему семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуального налогообложения на доходы физлиц (налоговая ставка понижается при увеличении числа детей в семье, семья с пятью детьми не должна платить налоги);

— ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (не менее 50% от стоимости найма).

Авторы также предлагают утроить размер родового сертификата для многодетных матерей и предусмотреть дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка и ввести господдержку отдыха многодетных семей до 50%.

У проекта уже нашлась поддержка. Как напоминает депутат и уполномоченная по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина, в России до сих пор нет единых критериев многодетности. Согласно указу Президента России № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», регионы сами определяют, какие семьи относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке. И делают они это «с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона».

«Во всех регионах России многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей, — это единственное общее условие. Поэтому законопроект об основных гарантиях прав многодетных семей на территории всей страны — один из самых ожидаемых», — заявила Оксана Пушкина «Газете.Ru».

Но она считает, что нужно активно поддерживать и одиноких родителей, причем такого определения тоже нет в законодательстве. А неполных семей в России почти 30%, и задолженность по алиментам более 150 млрд руб. свидетельствует о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка на получение материального содержание от родителя. За семь лет долги по алиментным платежам выросли более чем в 7 раз, напоминает депутат. «Так что ко всем этим вопросам нужен комплексный подход», считает Пушкина.