«Без формальностей и нервотрепки»: что власти обещают многодетным семьям

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которым награждаются родители или усыновители семерых и более детей, рассказал про свое поручение правительству сделать систему поддержки семей максимально целостной, понятной, эффективной и последовательной.

По его словам, целью изменений является достижение такого функционирования системы, при котором родители будут ясно знать, на какие льготы и выплаты имеют право, и будут получать их без «дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям».

Также глава государства напомнил, что с поддержкой семьи и детства прямо связано строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населенных пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для развития ребенка, его самореализации.

Путин назвал заботу о детях приоритетом политики государства — соответствующие положения прямо закреплены и в обновленной Конституции РФ и будут реализованы в рамках нацпроектов и программ с выделением дополнительных ресурсов.

«Семья, в которой много детей — это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — подчеркнул президент страны.

Общаясь с семьей из Благовещенска Путин высказал предположение, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время». «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — рассказал президент.

В беседе также приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Родители из Волгоградской области рассказали, что исправно получают все пособия и пользуются другими преференциями государства.

«В рамках национального проекта «Культура» в музыкальной школе, где обучаются наши дети, были закуплены великолепные инструменты с хорошим звучанием, на скрипках, в частности, играют наши дети, инструменты дорогостоящие, в рамках вашего проекта. Это очень приятно, нужно и важно и для детей наших, и для школы, и для города», — рассказала семья Кобловых.

Сейчас российские многодетные семьи имеют право на ряд федеральных льгот, среди них: имущественные вычеты, субсидия на погашение ипотеки, досрочная пенсия для мамы. На уровне регионов также предусмотрены субсидии на покупку жилья, льготные кредиты, бесплатные земельный участок или компенсация, питание для школьников, посещение музеев, парков, выставок и другие.

Кроме того, в ходе беседы с семьей Ситиных из Омской области, в которой 12 детей, Путин призвал генерального директора нефтяного и газодобывающего гиганта «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова поддержать многодетных родителей, работающих в его компании, передает ТАСС.

Дело было так: Путин спросил работающего в «Сургутнефтегазе», как ему помогает компания. Тот ответил, что получил путевку в санаторий — правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи приходится доплачивать.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в «Сургутнефтегаз» — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую. А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет», — пояснил глава государства.

Также во вторник, 1 июня, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко рассказал «Газете.Ru», что направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография».

«Весь пакет, который мы предложили, обойдется примерно в 150—200 млрд рублей. Это существенно меньше, чем предложения последних лет.

В последние годы существенные меры поддержки были приняты для семей с 1-2 детьми, но они не улучшат нашу демографическую ситуацию, в отличие от семей с тремя и более детьми, а ситуация у нас чрезвычайная, как сказал президент. Поэтому наш национальный выбор — многодетная семья», — пояснил автор инициативы.

Он напомнил, что текущий проект «Демография» предусматривает, что менее 8% инвестиций направляются на поддержку многодетных семей. Рыбальченко предлагает ориентироваться на успешный опыт некоторых регионов, в частности Сахалинской области, где доля инвестиций на помощь многодетным семьям составляет более 40 процентов от всех инвестиций в семейную политику. Проект «Многодетная страна» поможет выровнять этот дисбаланс, считает член ОП.

Одной из главных мер поддержки в проекте заявлено предоставление многодетного (отцовского) капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка во всех регионах. Сегодня маткапитал за третьего ребенка дают не везде, и от региона к региону суммы выплат варьируются, а часть семей не попала под разные продления программы, поясняет Рыбальченко.

Среди прочего, он предложил ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере материнского капитала 639,4 тыс. руб., предоставлять его при рождении трех и более детей в одной семье, а также расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей.