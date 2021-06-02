Когда ждать возобновления авиасообщения с Турцией и чартерных рейсов в Египет

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Она отметила, что около миллиона россиян «в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию».

«Честно скажу, я, как руководитель ведомства профильного, переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию», — поделилась Догузова с журналистами.

По ее словам, общий объем обязательств перед гражданами составляет около 30 млрд рублей.

Догузова рассказала, куда россияне чаще всего отправляются на отдых, помимо Турции. По ее словам, туристы зачастую выбирают Грецию, Абхазию, Хорватию или Египет.

Авиасообщение России с Турцией было приостановлено в апреле, когда в стране наблюдалась сложная эпидемиологическая обстановка. Специалисты зафиксировали максимальный суточный прирост — более 60 тыс. человек. Власти государства после этого ввели сначала частичные ограничения, а затем тотальный локдаун примерно на две недели. Такие меры помогли сократить рост заболеваемости почти в восемь раз.

Накануне турецкие власти объявили о втором этапе смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Ранее гражданам республики нельзя было выходить на улицу в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в субботу и воскресенье. С 1 июня комендантский час будет начинаться на час позже — с 22:00. Такие же правила распространятся на субботу. В воскресенье туркам по-прежнему нужно сидеть дома целый день. Кроме того, с начала лета жителям страны можно посещать кафе и рестораны при условии соблюдения всех санитарных правил.

Тем не менее российские власти пока не спешат восстанавливать авиасообщение с республикой. Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения до 21 июня. Изначально сокращение полетов действовало с 15 апреля по 1 июня.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Количество рейсов на турецкие курорты сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Они следуют по направлению Москва-Стамбул и обратно.

Кроме того, власти обеих стран согласовали вывозные рейсы для россиян и турков, которые хотели бы вернуться домой. Тем не менее это не обязательно — россияне могут продолжить свой отдых в Турции, а затем вернуться на родину чартерным рейсом. В Российском союзе туриндустрии считают, что в Турции остались несколько десятков тысяч таких туристов.

12 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из всех вернувшихся в Россию граждан, у которых был выявлен коронавирус, почти 80% прилетели из Турции. Она отметила, что специалисты беспокоятся из-за распространения в республике так называемых новых штаммов — британского, южноафриканского и других. Примерно 75% выявляемых там случаев коронавируса приходятся на эти штаммы. После приостановки авиасообщения с Турцией, российские власти рекомендовали туроператорам прекратить продажу туров.

При этом Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров, временно отменив их взносы в резервный фонд. Кроме того, были сокращены и отсрочены взносы в другие фонды «Турпомощи».

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила ранее, что авиасообщение будет восстановлено только в случае стабилизации ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в конце мая в России объявили, что с 10 июня возобновятся регулярные рейсы с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерные полеты — с Албанией, сообщили в оперштабе.

С этого же дня будет увеличено количество рейсов в Грецию (на два рейса в неделю), Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан — на один рейс в неделю, а также в Египет и Сербию — до семи рейсов в неделю. Помимо этого, «будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен», говорится в сообщении. Оперштаб также решил восстановить полеты в Великобританию «в связи с улучшением эпидемиологической обстановки». «С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — пообещали специалисты.

Помимо указанных стран, в настоящее время Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом, Венесуэлой, Сингапуром, Эфиопией, Киргизией, Южной Кореей, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Финляндией, Японией, Мальдивами, Кубой, Сейшелами, Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

При этом замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил надежду на скорое восстановление и чартерных (нерегулярных) рейсов с египетскими курортами.

«Работа продолжается, [остаются] последние штрихи, потому что решение, как вы знаете, было принято, об этом было заявлено на самом высоком уровне. Так что сейчас просто остались некоторые детали, связанные в том числе и с коронавирусными ограничениями», — рассказал замминистра на полях ПМЭФ.