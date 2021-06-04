Минтруд: в 2022 году новогодние каникулы продлятся 10 дней

Десять дней продлятся новогодние каникулы в 2022 году. Об этом со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова сообщает ТАСС.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал глава Минтруда.

По словам Котякова, майские праздники в следующем году также будут длинными — на Первомай и День Победы придется по четыре выходных, можно будет отвлечься от будней и развеяться. В кулуарах Петербургского международного экономического форума министр труда также заявил журналистам, что его ведомство изучает возможность сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» объявить 31 декабря выходным днем. По словам главы государства, работа 31 декабря «мягко говоря, своеобразная». Он рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в прошлом году официальным выходным днем.

Отпуск в январе

Вопрос длинных выходных после Нового года довольно неоднозначный — к примеру, лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул. Он считает, что зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче.

«Многие говорят, что январские праздники очень длинные. <...> Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни», — говорила также ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступал за сокращение новогодних праздников и экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я, например, за [выходной 31 декабря], но при одном условии, что мы остальные 10 дней сократим. Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу. А когда мы к тем десяти дням, которые у нас уже есть, добавили еще один, это, конечно, перебор», — говорил парламентарий.

По мнению Онищенко, длинные каникулы после Нового года увеличивают нагрузку на здравоохранение страны и здоровье граждан. В эти дни взлетает число травм, аварий, отравлений и прочих инцидентов.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает», — говорил он.

Онищенко подчеркнул, что отдыхать две недели после наступления Нового года — вовсе не старинная российская традиция. Не работать вплоть до Старого Нового года (13 января, НГ по старому стилю) в РФ было принято в девяностых годах, когда «зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами». Он также отмечал, что стоит сократить длительность новогодних праздников, поскольку от этого «страдает экономика страны» — Россия связана с европейскими странами, где после встречи Нового года люди уже выходят на работу.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею Онищенко «пиаром». По его мнению, идея срезать новогодние праздники плоха ؙ— у людей есть планы на праздники.

Он также выразил мнение, что сравнивать Россию с остальной Европой некорректно, потому что «там празднуют Рождество». Стоит отметить, что ВЦИОМ в 2020 году сообщал, что православное Рождество Христово отмечать планировали 75% россиян.

Пьянство и убытки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в начале прошлого года предлагал отменить длинные выходные в России в принципе. «Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — заявил он.

По словам последнего советского лидера, выходные стоит более равномерно распределить по всему календарю, а не концентрировать их в начале января и мая.

В прошлом ноябре глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что надо, напротив, продлить «традиционные» для страны зимние каникулы — причем с сохранением заработной платы за счет работодателя.

Возможные убытки из-за длинных зимних каникул «Коммунисты России» предлагали компенсировать выплатами из бюджета. Благодаря этой мере граждане смогут больше времени проводить с детьми, старшими родственниками, заняться самообразованием, чтением, смотреть кино и ремонтировать жилье, считают в партии.

Влетает в копеечку, но рубль бережет

По мнению экспертов-экономистов, из-за длинных новогодних праздников российская экономика теряет каждый день по 120-150 млрд рублей. В эти дни закрыто более 50% организаций, а предприятия с непрерывным циклом производства работают в ограниченном режиме. Производительность заводов и фабрик падает на 15-20%. Тем не менее, «долгие выходные» стимулируют развитие торговли — граждане начинают больше тратить денег на отдых.