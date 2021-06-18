Образ жизни «белого воротничка»: кто в России уходит на удаленку

В первой половине 2021 года число вакансий на удаленке продолжило расти быстрыми темпами, сообщили «Газете.Ru» в hh.ru. В начале лета этот тренд усилился из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Так, с 1 по 18 июня на сайте было размещено почти 48,8 тыс. вакансий на удаленке – это рекордное значение за всю историю рынка труда в России, отметили в сервисе.

Предыдущий пик был зафиксирован в апреле – 46,8 тыс. В мае число вакансий снижалось до 34,8 тыс. Это объясняется прежде всего тем, что в стране с 1 по 11 мая был объявлен нерабочий период.

Число вакансий на удаленке в среднем растет на 15% ежемесячно. Только за период с января по середину июня 2021 года оно достигло 215 тыс., что на 10% больше, чем за весь 2020 год (около 200 тыс.).

В начале этого лета больше всего вакансий на удаленке было в сфере IT (каждая десятая вакансия), а также в телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках. Кроме того, более 10 тыс. удаленных вакансий подходят для студентов и молодых специалистов.

Самую высокую зарплату россиянам предлагают зарубежные компании. В тройку лидеров по этому параметру вошли предложения работать удаленно игровым дизайнером британского издателя игр (до $11 500 до вычета налогов), техлидом от стартапа из Сан-Франциско (от $8 000 до вычета налогов), старшим инженером по обеспечению устойчивой работы сайта от канадской компании (от $8 000 до вычета налогов).

Традиционно самые высокие зарплаты на удаленке предлагают программистам и разработчикам. Уровень зарплатного предложения для них составляет от 140 000 до 280 000 руб.

Среди необычных дистанционных вакансий в hh.ru разместили поиск скульптора стилизованных объектов и персонажей (от $1700 до $3000 до вычета налогов), сценариста со знанием японского языка (з/п у этой вакансии и далее не указаны), отсмотрщика видеолекций на испанском языке, редактора домашних заданий, дизайнера коммуникаций, аналитика хоккейных матчей.

Также сервис выделил и несколько интересных вакансий для подработки на удаленке: специалист по миграционному учету (з/п не указана), копирайтер продающих коммуникаций (з/п не указана), бустер (игрок в World of Warcraft; от 40 000 до 100 000 руб. на руки), преподаватель курса видеоблогинга детям (до 50 000 руб. на руки), специалист по назначению встреч (от 23 000 руб. на руки).

Меняет ли удаленка рынок труда

Пандемия коронавируса дала резкий толчок для развития удаленной работы, стали появляться новые рабочие места, отметила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных. По данным опроса, который они проводили среди предприятий, около трети перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы. В среднем в России около 12% сотрудников сейчас работают удаленно, но по отраслям ситуация различается. Работодателям удаленка позволяет сократить издержки, например, на аренду офиса.

Удаленная работа при этом имеет ограничения: это характер выполняемой работы, степень оснащенности рабочих мест, различные технические вопросы (например, программное обеспечение). Еще один важный момент – насколько развита система безопасности на предприятиях, которые внедряют у себя удаленку. Инструментов, которые позволят следить за сотрудниками, нет,

пояснила эксперт.

«Эти объективные вещи ограничивают свободу действий. Поэтому бояться, что удаленка сейчас всех поглотит, и везде она распространится, можно, но есть объективные причины, которые этому препятствуют», — говорит Смирных.

Для самих работников в удаленке есть и плюсы, и минусы, заметила эксперт. С одной стороны, это экономия времени, сокращение расходов на дорогу и т.д. С другой — не все работодатели предоставляют сотрудникам необходимое оборудование, могут быть сложности с овладением какими-то гаджетами, программами — особенно у старшего поколения.

В целом с развитием удаленки работодатели должны понимать, что формат работы меняется, и все проконтролировать теперь невозможно, считает Лариса Смирных. По ее мнению, нужно ориентироваться не на число формально отработанных часов, а на результат. Как и когда будет выполнять задание сотрудник – уже не так важно.

Как говорят сами работники, опыт удаленной работы был достаточно неоднозначным, рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. При этом, их оценки смещены больше в сторону негатива.

По его словам, более трети отметили ухудшение ситуации с точки зрения качества рабочей коммуникации, эффективности, и даже с точки зрения эмоционального комфорта от трудовой деятельности. Улучшение отметили вдвое меньше россиян.

«То есть, отнюдь нельзя сказать, что работники остались довольны этим опытом. Есть, конечно, значимые группы, которые отмечают и улучшения от дистанционки. Более 50% говорят, что вообще ничего не изменилось. Но группа, свидетельствующая об ухудшении ситуации крайне значительная», — подчеркнул эксперт.

Если говорить конкретно про «белых воротничков», которым не нужно «работать руками», то для них удаленка перестает быть каким-то отдельным форматом, отметила в беседе с «Газетой.Ru» хэдхантер, основатель Facancy Алена Владимирская. Большинство компаний мира сейчас переходят на комбо-режим, либо на другие смежные форматы работы.

Причем дело сейчас не только в пандемии: это позволяет работодателям сократить расходы, а сотрудники меньше «выгорают», убеждена Владимирская. Однако сложные задачи, которые нужно решать коллективно, все-таки требуют личного присутствия – по этой причине появляются гибридные форматы. Самый распространенный: два-три дня в неделю — в офисе, остальные дни — из дома. Еще один вариант – человек должен провести в офисе определенное количество часов в месяц. И третий – когда человек полностью работает дома, но его вызывают на какие-то важные мероприятия.

«Удаленка как отдельный формат уходит. Она становится частью повседневной жизни любого «белого воротничка», — считает Алена Владимирская.

Влияет ли удаленка на зарплаты

У большинства сотрудников производительность труда на удаленке не изменилась, отмечает Лариса Смирных из НИУ ВШЭ. По данным их опроса, 67% сохранили прежний уровень производительности, когда начали работать дистанционно из-за коронавируса. Примерно у 30% повысилась производительность, и только у 2% — понизилась (исследование проводилось в 2020 году, в начале пандемии).

Некоторые работодатели, однако, стремятся снизить зарплату сотрудникам из-за удаленки. Они в первую очередь ориентируются на затраты: и если у сотрудника они снизились (на бензин, дресс-код и т.д.), то нужно урезать вознаграждение. По мнению эксперта, это неправильный подход: платить нужно за результат выполненной работы. Смирных при этом подчеркнула, что текучка, несмотря на пандемию, выросла. Главная причина для смены работы – зарплата.

Готовность работодателя платить такую же зарплату на удаленке, как и в офисе, зависит от многих факторов, пояснил «Газете.Ru» Дмитрий Логинов из РАНХиГС. Первый – это возможность платить такие же деньги в зависимости от ситуации в экономике в целом, в отрасли и на конкретном предприятии. Кроме того, на уровень зарплаты влияет и дефицит конкретных специалистов.

«Локальные опросы работодателей показывают, что у 15% занятых за прошедший год улучшилось материальное положение, у 35% — ухудшилось. Прослеживается негативный тренд в субъективных оценках. С другой стороны, половина ничего не потеряла. Но здесь целая совокупность факторов, поэтому невозможно дать однозначную оценку. Тем более, что общая ситуация, как мы видим, пока не стабилизировалась», — отметил эксперт.

Для работодателей, на которых работают «белые воротнички», не имеет значения, работает сотрудник в офисе или на удаленке, говорит Алена Владимирская. Поэтому на зарплатах это никак не отражается. Главное – результат. Кроме того, на удаленке работники недополучают многие вещи, начиная от кофе и чая в офисе и заканчивая какими-то более серьезными вещами. При этом у них есть дополнительные затраты, например, на интернет. Некоторые работодатели это компенсируют.

Будут ли работники уезжать из Москвы

Из-за того, что у людей есть возможность работать на удаленке в Москве и получать высокую зарплату, а жить по какой-то причине в другом городе, мобильность населения может вырасти, говорит Лариса Смирных из НИУ ВШЭ. Например, если в каком-то населенном пункте закроется единственное крупное предприятие, человек может попробовать работать дистанционно.

Но пока ожидать какого-то заметного потока нельзя, хотя потенциал у этого явления есть, считает эксперт. Для этого у сотрудников должны быть технические возможности. Например, Сибирь вряд ли вся охвачена стабильным широкополосным интернетом, рассуждает исследователь.

Скорее будет больше случаев, когда сотрудник, у которого уже есть работа, будет куда-то переезжать из Москвы. А вот для тех, кто находится где-то в регионах, пока удаленные рабочие места в больших количествах не создают, подчеркивает Смирных.

Большинство людей, которые уходят на удаленку, – это группа высокообразованных и сравнительно высокооплачиваемых специалистов, говорит Дмитрий Логинов из РАНХиГС. Они выдвигают высокие требования не только к показателям, имеющим отношение к рынку труда, но и к инфраструктуре. Поэтому их привлекают крупные города, такие, как Москва, отметил эксперт.

«По совокупности факторов возможен переток не из Москвы в условную Рязань, а внутри Московской агломерации. Локальные перетоки вполне возможны, но не думаю, что это будет массовая тенденция», — считает эксперт.

По его мнению, работодатели же будут ориентироваться на тех работников, которые смогут эффективно совмещать удаленку и работу в офисе. «После стабилизации ситуации будет более тонкая настройка процессов, в результате чего часть работодателей перейдет к совмещенному формату работы», — считает Логинов.