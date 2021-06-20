Подтопленные машины: смогут ли жители Крыма получить компенсацию

Власти Крыма пытаются найти возможность помочь людям, чьи машины получили ущерб во время наводнения на полуострове, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Крыма Сергей Аксёнов.

«22 июня до 10.00 будут приняты все соответствующие решения для координации с федеральным центром по вопросу компенсации ущерба автомобилистов и предпринимателей.

Параллельно с этими мерами будет рассмотрен вопрос разработки нормативно-правовой базы, в том числе разработки регионального закона, который позволит осуществить данную выплату», – написал Аксенов.

Он напомнил, что ни республиканское, ни федеральное законодательство не предусматривает выплаты такого рода, поскольку случай беспрецедентный. Нету процедуры, которая предусматривала предоставление такой помощи.

«Несмотря на это, мы приняли решение о предоставлении бесплатной экспертизы гражданам, чьи автомобили были затоплены и стали непригодными к эксплуатации», – сообщил глава региона.

Губернатор заверил, что каждый автовладелец, чье имущество пострадало, «достоин помощи» и пообещал обо всем доложить президенту страны.

«Уверен, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не оставит без помощи Крым и крымчан», – заключил Аксенов.

Страховщики не помогут

Во время ливневых осадков и последовавшего наводнения в Керчи и Ялте пострадали сотни автомобилей. Если не брать в расчет обещания властей, то обычно компенсации в таких случаях не выплачиваются, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

«Обычно вероятность компенсации от властей в таких случаях крайне невысокая, поскольку никто, конечно, не скажет официально, к примеру, что реки были замусорены и поэтому ливневые потоки вышли из берегов.

В данном случае есть признаки стихийного бедствия, потому что за ночь выпало несколько месячных норм осадков», – сказал в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

При стихийных бедствиях и форс-мажорных происшествиях водители в надежде на компенсации часто обращаются к ОСАГО, которое обязаны покупать все автовладельцы России. Однако этот страховой договор не покрывает указанные риски, поэтому не стоит рассчитывать на возмещение ущерба, подчеркнул юрист.

«Со страховкой каско примерно похожая ситуация, обычно в этих договорах прописывается, что стихийное бедствие не является фактом наступления страхового случая. Хотя в некоторых договорах каско эти риски оговорены, поэтому нужно внимательно изучить контракт», – заметил адвокат движения «Свобода Выбора».

Попадут на рынок

Машины, побывавшие под водой, даже если она не полностью залила салон, могут стать головной болью для своих хозяев отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Вместе с водой поднятая с грунта взвесь и грязь набивается в фильтры двигателя и системы кондиционирования, приводит в непригодность электрическую проводку и тканевые детали салона.

«Хуже всего, если вода попала в двигатель, – это означает, что автомобиль придется на эвакуаторе доставить в автосервис.

Только опытные сервисмены смогут оценить масштаб проблемы, потому что в некоторых случаях мотор можно просушить, при этом потребуется также демонтировать и высушить систему воздушного снабжения, но чаще нужна полная переборка двигателя. Иначе он при старте получит гидроудар», – объясняет Ифанов.

В салоне подтопленного автомобиля даже после химчистки и просушки зачастую сохраняется «болотный запах», говорит эксперт. На какое-то время его можно перебить химическими отдушками, но рано или поздно он снова проявится.

В электрике из-за замыканий, по словам собеседника, может проявиться «блуждающая болячка», когда какой-то элемент, то работает, то перестает.

Владельцы чаще всего пытаются избавиться от машин, побывавших под водой, но определить такое авто при покупке довольно сложно.

«Стоит присмотреться к труднодоступным полостям в моторном отсеке – нет ли там ила и грязи, к наличию новых или отремонтированных деталей по электрике. Посторонние запахи в салоне, слишком сильное применение автохимии, водитель все время держит окна открытыми – все это должно насторожить потенциального покупателя», – предупредил Ифанов.