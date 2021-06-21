Пляжи закрывают: как наводнение в Крыму повлияло на туризм

В Крыму и Севастополе на пострадавших от наводнения территориях временно не будут работать пляжи. К серьезным подтоплениям в регионе привели прошедшие там ранее сильные дожди.

«В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Какие конкретно пляжи это затронет и как будут наказывать за нарушения, ведомство не уточнило. «Газета.Ru» обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор, на момент сдачи материала ответа не поступило.

Скорее всего, это решение отдали на усмотрение местных властей, которые лучше знают ситуацию и могут оценить, насколько пострадали пляжи, пояснил «Газете.Ru» гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он посоветовал туристам сделать какую-то «разумную паузу» на день-два, чтобы дать морю как-то очиститься, и следить за официальными сообщениями.

«Централизовано такой информации (где можно купаться и где нет – прим.) ни у нас, ни у властей Крыма в целом, наверное, нет и быть не может», — отметил Ромашкин.

По его словам, власти могут перенаправить потоки туристов, которые хотят купаться, чтобы они могли перебраться с «грязных» пляжей на открытые. Возможность купаться все еще остается, нужно только добраться до чистого пляжа, добавил Сергей Ромашкин.

Что происходит со спросом и ценами

Несмотря на ситуацию в Крыму, туроператоры «по большому счету» не наблюдают ни падения спроса, ни отказов, ни желания людей уехать раньше, рассказал «Газете.Ru» гендиректор туроператора АЛЕАН Илья Уманский. Но если в дальнейшем это и произойдет, то это будут единичные случаи, считает он.

«Обычно туристы нас информируют о своем желании уехать раньше <…> Все эти события не вызвали какого-то серьезного резонанса», — заявил Уманский.

По его информации, большинство гостиниц не пострадали, и при необходимости туристов переселяли. Кроме того, в природном явлении некого винить, отметил Илья Уманский. «Мне кажется, что туристы отнеслись к этому с пониманием и продолжили свой отдых или планируют его», — убежден он.

Однако глава «Дельфина» Сергей Ромашкин сообщил, что по сравнению с прошлой неделей продажи сократились примерно в два раза. Это касается и Крыма, и Краснодарского края, и даже Санкт-Петербурга. По его словам, это связано с несколькими причинами: подтопление Крыма и некоторых других курортов, завершение программы кешбэка 15 июня (на этом фоне продажи упали на 10-15%), открытие Турции. И самая серьезная причина – ожидание ограничений из-за коронавируса.

«Туристы к концу недели поняли, что внутренний туризм тоже может «прикрыться», как это было год назад. Они взяли паузу и решили подождать развития событий», — считает Ромашкин.

Что же касается цен, то и туроператоры, и отели в отношении цен «достаточно консервативны», отметил он. По мнению главы «Дельфина», на фоне подтопления Крыма вряд ли какое-то снижение цены было бы эффективным. Кроме того, до конца июня все «достаточно хорошо продано, интереса к снижению цены пока нет», добавил Ромашкин.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales сообщили «Газете.Ru», что с 19 июня средний чек по крымскому направлению снизился на 14%. Однако в компании также считают, что причиной этой тенденции могут быть не только последствия наводнения.

«Скажем, из-за открытой Турции и Болгарии в принципе снизилось количество поисков по Крыму. Слишком мало времени прошло, чтобы сделать однозначный вывод про тренд на изменение цены, плюс кончились длинные выходные. Все эти факторы в сумме не дают возможности корректно оценить изменения», — пояснили в пресс-службе.

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» в последние дни зафиксировали небольшое снижение числа бронирований авиабилетов в целом на все на отечественные курорты — не только в Крым. В сервисе это объясняют резким ростом заболеваемости, переполненностью российских курортов, открытием Турции и другими факторами.

«В целом большинство туристов все равно нацелены на отдых в России: одни забронировали билеты ранее, а другие выжидают, когда ситуация стабилизируется. И Крым является одним из самых популярных направлений», — отметили в пресс-службе сервиса.

По данным «Туту.ру», Симферополь сейчас — четвертое по популярности авианаправление после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Туда продается около 7% билетов. Средний чек по оформленным за последнюю неделю (14-20 июня) билетам в Симферополь составил 7 741 руб., за неделю до этого он был равен 8 000 руб. в одну сторону. Однако по сравнению с концом мая — началом июня средний чек вырос, отметили в «Туту.ру».

В целом по данным «Туту.ру» средняя стоимость перелета в Симферополь из других городов России этим летом составляет около 8,5 тыс. руб. в одну сторону. Это на 8% больше, чем летом 2020 года, и на 9% ниже, чем летом 2019 года – два года назад за перелет в россияне платили в среднем 9,3 тыс. руб.

По данным комитета «Опоры России» по туризму, пока экстренные службы работают только на устранение последствий ливней для населения. У муниципалитетов есть алгоритм работы только для взаимодействия с частными лицами, то есть с самими жителями.

«Меры для бизнеса еще только разрабатываются в республиканском Совете министров. Бизнес сейчас закрывает оперативно все задачи за счет своих личных средств, справляется каждый как может. Например, Ялтинские отели заказывают воду в Симферополе и Севастополе. В некоторых регионах до сих пор нет света. Пляжи размыты. И привести их в соответствие в такие [ранние] сроки нельзя», -— рассказали «Газете.Ru» в «Опоре России».

В Ростуризме на момент публикации не прокомментировали запрос «Газеты.Ru» о возможности компенсаций для туристов и оценках ущерба отрасли из-за подтопления в Крыму.